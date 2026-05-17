RTVE se estrella en su intento de contraprogramar Eurovisión

RTVE no logró rentabilizar la ausencia de Eurovisión en su parrilla y fracasó en su intento de cubrir el hueco dejado por el festival con una gran apuesta musical en prime time. El especial La Casa de la Música, presentado por Jesús Vázquez, se quedó en un 9,2% de cuota de pantalla y 861.000 espectadores, unos datos insuficientes para liderar la noche.

El programa, emitido por La 1 en la noche del sábado, no consiguió enganchar al gran público y ser "el gran evento musical del año", como aseguraban en la cadena horas antes del estreno.

La diferencia con los datos habituales del festival europeo resulta notable. La edición de Eurovisión 2025 fue una de las más seguidas de los últimos años en España, con casi seis millones de espectadores y un 50% de cuota de pantalla.

En esta ocasión, la final solo podía seguirse en España a través del canal oficial de YouTube de Eurovisión después de la salida de RTVE de la retransmisión del certamen. A pesar de ello, el interés generado por el festival no se trasladó a la oferta alternativa preparada por la cadena pública.

Los espectadores españoles sí pudieron participar en las votaciones mediante el sistema Rest of the World, habilitado por la organización para los países que ya no forman parte del concurso. Asimismo, el voto estuvo disponible a través de la web oficial de Eurovisión.

El podio del concurso

Bulgaria ganó por primera vez el Festival de Eurovisión gracias a la actuación de Dara y su canción Bangaranga, en una 70.ª edición celebrada en Viena, marcada por el boicot de varios países europeos, entre ellos, España.

La representante búlgara obtuvo un total de 516 puntos, imponiéndose a Israel, segundo clasificado con 343 puntos representado por Noam Bettan con la canción Michelle, y a Rumanía, que con 296 puntos terminó tercera contra pronóstico gracias a Alexandra Căpitănescu y el tema de rock Choke Me.