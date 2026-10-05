El caos se apodera del nuevo programa de TVE: fallos, micrófonos abiertos y tensión

RTVE ha dado el pistoletazo de salida a su nueva apuesta para los fines de semana. La 1 estrenó este sábado 3 de octubre Cosas Nuestras, un nuevo espacio de actualidad y entretenimiento diseñado para ocupar la franja vespertina de los sábados y domingos con el propósito fundamental de "acompañar, entretener e informar" a los espectadores. Sin embargo, la primera toma de contacto con la audiencia estuvo marcada por un arranque repleto de imprevistos técnicos que empañaron la emisión en directo, aunque el formato logró imponerse con rotundidad en las cifras de seguimiento.

En su primera entrega, emitida de 19:15 a 20:35 horas, el programa estructuró su escaleta en torno a la actualidad social y meteorológica. El foco principal de la tarde estuvo compartido por la alerta meteorológica que afectaba a buena parte del territorio nacional y por el seguimiento de las multitudinarias manifestaciones convocadas en diversas ciudades españolas para exigir soluciones a la crisis de la vivienda. De forma secundaria, el espacio completó su oferta informativa abordando el auge de las estafas en internet y ofreciendo imágenes del concurso mundial de castells celebrado en Tarragona.

La conducción del formato ha quedado en manos de Aitor Albizua y Aida Bao, quienes asumieron roles bien diferenciados durante la emisión. Bao aportó el perfil más solemne y periodístico, en línea con su trayectoria en espacios como La Hora de La 1 o Malas Lenguas, mientras que Albizua desplegó su habitual estilo desenfadado y cercano. A diferencia de otros magacines de la competencia, Cosas Nuestras renunció por completo a las tertulias y a los debates en plató. La línea editorial declarada por la cadena busca mantenerse al margen de la crispación y "luchar contra la polarización a través de aquello que nos une", lo que llevó a tratar asuntos de alta carga política —como la propia problemática de la vivienda— desde una perspectiva puramente social y sin entrar en el choque partidista.

El gran valor diferencial de Cosas Nuestras —su firme apuesta por el directo y el despliegue de reporteros— acabó convirtiéndose en su principal talón de Aquiles durante la tarde del debut. El estreno resultó especialmente caótico en el plano técnico, acumulando una sucesión constante de fallos de realización: micrófonos abiertos antes de tiempo, fallos de sonido que dejaron mudas intervenciones que debían sonar en directo, piezas de vídeo que no entraban a tiempo cuando los presentadores les daban paso y diversos ruidos descontrolados en el propio plató.

Pese a ser desajustes habituales en los primeros días de emisión de cualquier formato en directo hasta que el equipo engrasa la maquinaria, la acumulación de errores generó momentos de clara tensión en plató. Los conductores intentaron amortiguar los fallos con naturalidad. "Estamos de estreno y el equipo se está engrasando. No pasa absolutamente nada", reaccionó Aitor Albizua en la mesa tras producirse uno de los primeros tropiezos, cuando apenas habían transcurrido 15 minutos de programa y aún quedaba por delante el grueso de los problemas técnicos.

A pesar de este accidentado inicio, la respuesta del público fue satisfactoria para el ente público. Cosas Nuestras logró liderar de forma absoluta su franja de coincidencia al registrar un 10,4% de cuota de pantalla y una media de 760.000 espectadores. El magacín producido por Catorce Comunicación —productora al frente de Aquí la Tierra hasta hace escasos meses— se impuso con solvencia al resto de opciones de la competencia: superó a Antena 3, que firmó un 8,4%; a Telecinco, que se quedó en un 8,3%; a laSexta, que obtuvo un 7%; y a Cuatro, que cerró la franja con un 6,7% de share.