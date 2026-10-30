Iker Jiménez humilla a Jesús Cintora en su intento de contraprogramación

La noche del pasado jueves dejó un escenario televisivo excepcional marcado por los cambios de parrilla obligados en RTVE, que suprimió temporalmente sus ofertas habituales de entretenimiento como La Revuelta y el espacio El Perro Andaluz —cuyo equipo optó por suspender su emisión en señal de duelo por las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo—. Con este vacío en su franja estelar, la cadena pública apostó por reorganizar su estrategia nocturna y desplegar un especial de Malas Lenguas Noche con el objetivo de cubrir la última hora del siniestro.

Al frente de este maratón informativo de más de tres horas en directo —que dio comienzo a las 22:00 horas tras el Telediario 2 de Pepa Bueno y se prolongó hasta la 01:10 de la madrugada— estuvo Jesús Cintora, quien encadenó así una intensa jornada laboral tras conducir previamente Mañaneros 360. Sin embargo, el ambicioso despliegue de la televisión pública chocó frontalmente con una de las marcas más consolidadas de la competencia, el espacio Horizonte de Cuatro, configurando un duelo de tertulias de máxima tensión cuyo resultado decantó la balanza de forma contundente hacia la cadena de Mediaset.

El formato capitaneado por Iker Jiménez y Carmen Porter volvió a demostrar su músculo y su condición de referencia informativa para la audiencia, ratificando las grandes marcas cosechadas en la jornada anterior tras la catástrofe. Ya en su franja de acceso, Horizonte firmó un notable 13,7% de cuota de pantalla y superó los 1,6 millones de espectadores entre las 21:25 y las 23:11 horas, quedando únicamente por detrás de un incombustible El Hormiguero (14,8% y 1,7 millones) y distanciándose con claridad de su competidor directo en La Sexta, El Intermedio, que se conformó con un 5,9% y 703.000 seguidores.

El dominio del programa de Cuatro se acentuó aún más en el tramo principal de prime time y late night. A pesar de prolongarse hasta altas horas de la madrugada, el grueso de la emisión rebasó la barrera del millón de televidentes y anotó un 15,6% de share. En el cómputo global de su franja, la emisión promedió un rotundo 14,5% y congregó a una media de 1.319.000 telespectadores, sellando así un récord histórico en la noche de los jueves.

En el lado opuesto de la balanza se situó La 1, cuyo especial nocturno con Jesús Cintora no logró conectar con los espectadores. Pese a registrar un volumen de contactos superior a los 4,6 millones de personas que sintonizaron el espacio en algún momento de la noche, el formato pinchó con estrépito al firmar una media de tan solo 703.000 fieles y un pobre 8,4% de cuota de pantalla.

La falta de tracción del espacio se evidencia de forma nítida al analizar los datos en estricta coincidencia, desde las 23:11 hasta la 01:00. En esa franja, mientras Malas Lenguas Noche se estancaba en el 8,4%, Horizonte disparaba sus registros hasta el 15,6% y Supervivientes All Stars hacía lo propio en Telecinco con un 15,2%. La oferta de la cadena pública también se vio superada por las propuestas de Antena 3 —el estreno de Entre Tierras 2 y la reposición de Las Hijas de la Criada—, que promediaron un 9,9% en dicha franja horaria.

La oferta de Telecinco, por su parte, vivió una noche triunfal gracias al rendimiento de la octava gala de Supervivientes All Stars 2026. El reality de aventuras creció con fuerza hasta alcanzar un formidable 16,9% de share y 912.000 espectadores, liderando con holgura su franja de emisión (de 23:14 a 01:56 horas) y anotándose un máximo de temporada.

De este modo, el balance de las audiencias refleja de forma clara el veredicto del público en una noche de rigurosa actualidad: la gran mayoría de los espectadores optaron por buscar el análisis y la cobertura de la tragedia ferroviaria en el plató de Cuatro con Iker Jiménez, dándole la espalda a una propuesta de La 1 que se quedó hasta 4,2 puntos por debajo del promedio general de la cadena en el día (12,6%). La audiencia, además, diversificó sus opciones apostando mayoritariamente por el entretenimiento en Telecinco, consolidando otra jornada aciaga en los intentos de contraprogramación de la cadena pública.