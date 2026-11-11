España se librará de Sánchez como Gema de Rubén

Hoguera final de Rubén y Gema, uno de los platos fuertes de la presente edición de nuestro programa cultural de referencia. Qué podemos decir, que estuvo muy bien y que culminó con un final que a los espectadores nos llenó de orgullo y satisfacción. Gema dejó a Rubén delante de toda España y (esto es importante) sin derramar una lágrima. Esto último resultó sorprendente en una persona a la que hemos visto derrumbarse cada día viendo las zafiedades de su ya ex novio, pero en el encuentro final tuvo la presencia de ánimo suficiente para enviarlo al carajo con la mejor de sus sonrisas. Ole por Gema, olé.

Rubén es uno de los personajes más lamentables de La Isla de las Tentaciones, lo que no es poco tratándose de un programa que ha tenido entre sus concursantes al mítico Montoya. Cuando suspendemos nuestra conciencia de espectadores de un reality dedicado a promover la infidelidad, Rubén provoca enfados monumentales y debates familiares sobre la dimensión poligonera del personaje. Luego rompemos esa especie de cuarta pared televisiva y admitimos que un tipo como él da todo el sentido a La Isla, porque representa un perfil muy adecuado para que los programas, con hoguera o sin ella, resulten intentos.

El novio de Gema disculpa sus infidelidades porque no ha visto a su pareja sufrir lo suficiente. Si el programa le hubiera mostrado las imágenes de Gema con ataques de ansiedad (padeció varios, en uno de los cuales tuvo que ser atendida por los médicos), se hubiera morreado con las solteras más flojito, en señal de respeto. El caso es que Sandra Barneda, muy cuca, no le mostró las imágenes de las crisis nerviosas de Gema, así que el tipo siguió refocilándose con una ex novia y un par de solteras más a calzón quitado, nunca mejor dicho.

Rubén no parece que disfrute del equilibrio psicológico que se espera de un tío de 34 años. Su novia tiene que sufrir a su lado y proporcionarle tres coitos diarios para que el tío se sienta feliz, como si en lugar de un espacio de convivencia su relación se basara en los códigos reproductivos de las tribus de chimpancés. El problema, para él, es que Gema se ha hartado definitivamente y en su hoguera final, para sorpresa de todos (qué caras ponía la Barneda, qué caras), lo mandó a hacer puñetas. Además, y esto le dolió más a Rubén, aseguró que va a seguir conociendo a su soltero, Javi, cuando ambos regresen a España, lo que hace planear sobre la testuz del afectado una cornamenta del tamaño de un alce canadiense.

Gema volvió a ser feliz y Rubén salió de estampida rompiéndose la camisa, una cosa también de personas equilibradas. Luego volvió con el torso desnudo para asegurarle a su ya ex novia que el vínculo que ambos poseen sigue ahí.

Puede que no se equivoque, porque las rupturas de las parejas que van a La Isla de las Tentaciones son tan efímeras como los cuernos que se recetan mutuamente durante la grabación del programa. Lo sabremos pronto, pero, de momento, Gema se ha librado de Rubén para satisfacción de la inmensa mayoría de los espectadores. Si España hace lo mismo con Sánchez el próximo 29N habrá que hacer una doble celebración.