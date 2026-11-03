Tríos para uno, cuernos para todos

Primera hoguera mixta en La isla de las Tentaciones, un gran invento que insufla nuevas energías al programa cuando se encamina mortecinamente hacia su desenlace inevitable. El enfrentamiento de dos ingenieros y dos catedráticas viendo juntos las canalladas de sus respectivos nunca defrauda. Todos justifican las infidelidades de sus amigos y ponen el grito en el cielo cuando ven a sus parejas hacer lo mismo, lo que desemboca en discusiones surrealistas que suelen acabar a grito pelado. Desde esta perspectiva concreta, la hoguera de Paola, Gema, Kico y Nacho se ajustó al canon.

Nacho de Borbón está destrozado desde que vio a su novia de nombre pintoresco trabar relaciones cada vez más íntimas con L'insopportabile. Lo curioso es que en cada hoguera se sorprende, cuando es evidente que Náyades no tiene reparos en que toda España vea el desprecio que le merece su (todavía) novio. En la hoguera de este lunes, la pérfida yació con L'insopportabile. Además, de manera muy expresiva, para que no haya dudas sobre lo que ocurrió bajo las sábanas. Pero nada es suficiente para que Nacho renuncie a su proyecto de amor con Nayaditas, de forma que lo veremos en la hoguera final pidiendo perdón a la ingrata y rogándole que no se vaya con un señor 11 años mayor que ella y con más espolones sentimentales que el gallo que le cantó a San Pedro.

La otra gran sufridora de la presente edición es Paola, la todavía novia de Sergio, un tipo que llora mucho cuando se acuerda de ella, lo que no le impide folgar con Irini, la soltera con una personalidad tan particular como su propio nombre. Paola ha llorado mucho y ya ha decidido dejar las lágrimas, convencida de que el que iba a ser el amor de su vida no la merece. No sabemos todavía en qué quedará lo suyo con Josué, pero la bella canaria parece que tiene la cabeza que le falta a algunas de sus compañeras, por lo que no es de esperar que nos sorprenda con un colchonazo. Aunque esto es La Isla de las Tentaciones, amigos, y aquí puede pasar de todo en cualquier momento.

Con Kico todos tenemos sentimientos encontrados. Al principio del programa era el más odiable, pero los palos que le llueven desde Villa Montaña hacen que haya empezado a despertar en nuestro duro corazón de espectador cierta simpatía. Su novia ya se besa con el soltero y, si esto dura otro par de programas, acabará poniendo a prueba la viscoelástica del colchón. Paula lo sabe, Fran lo sabe, nosotros lo sabemos y Kico lo sospecha. El tipo sigue con su régimen franciscano de no conocer hembra en sentido bíblico, lo que demuestra la solidez de sus convicciones y la sinceridad de sus sentimientos hacia Paula, de los cuales dudábamos al principio del programa con toda razón.

Gema vio a su novio –¿podemos colocarle ya la partícula 'ex'?– comportándose como un mandril en celo, con la colaboración impagable de Andrea y Nieves, con las que organiza sus particulares tríos sexuales. Pero Rubén le quita importancia al asunto porque no pasa nada, en realidad, es solo diversión y la necesidad de sentirse apoyado. El tipo anda pidiendo a gritos dos cosas muy necesarias: que Gema lo humille para siempre en la hoguera final y un viaje a Turquía. Lo segundo, con más urgencia que lo primero.

Entramos ya en la recta final de esta decimoprimera edición de La Isla de las Tentaciones. Las traiciones se han consumado y la verdad se está desvelando en toda su plenitud. Pero no es momento de lamentaciones ni de nostalgias. Al programa le queda todavía algo de mecha y, sobre todo, la hoguera final. Ese será el momento de oro que los grandes damnificados de la presente edición, Nacho, Paula y Gema, deberían aprovechar.