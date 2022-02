Receta: palitos de berenjena y calabacín

Poca gente dice que no a un buen plato de patatas fritas bien crujientes, sin embargo, no son uno de los alimentos más saludables debido al aceite que se utiliza en la fritura. Pero también pueden hacerse igual de ricas pero de manera saludable simplemente cambiando la sartén con aceite por el horno o, si se tiene, la freidora de aire.

No obstante, hay gente a la que no siempre le apetecen o sí pero se le han puesto malas y tiene unas verduras por casa que no sabe que hacer con ellas.... pues he de deciros que tanto la berenjena como el calabacín quedan deliciosos preparados al horno y sirven como snack perfecto.

Desde Libertad Digital nos hemos puesto manos a la obra y hemos sacado esta receta de palitos de berenjena y calabacín que, como decimos, pueden comerse a modo snack mientras se ve una película, a modo picoteo durante el teletrabajo... en el momento que se quiera. Otra de las cosas geniales de la receta es que es rápida y súper sencilla de hacer, coge papel y bolígrafo y ponte manos a la obra.

Ingredientes:

una berenjena

un calabacín

copos de maíz

anacardos

avellanas

un huevo

orégano

sal

pimienta negra molida

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es cortar las verduras en forma de palitos y, una vez las tenemos, los lavamos bien en agua templada. La piel es indiferente, la podemos dejar o quitar, yo la dejo normalmente.

A continuación batimos el huevo, que pueden ser dos dependiendo de la cantidad de palitos que nos hayan salido. Es el momento también de poner a precalentar el horno a 180ºC.

Lo siguiente es triturar bien los copos de maíz junto con las avellanas y los anacardos. Cuando los tenemos bien triturados los ponemos en un bol y les añadimos las especias y removemos bien.

El siguiente paso es rebozar los palitos por el huevo y luego por la mezcla de frutos secos y copos de maíz. Ya solamente nos queda hornear.

Por tanto, el último paso es poner todos los palitos en la bandeja del horno y meterlos durante 30 minutos, puede variar en función del horno unos minutos. El momento de sacarlos para comer es cuando están blanditos por dentro y doraditos por fuera.