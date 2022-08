Receta: arroz con pavo y salsa de pimienta

Un buen plato de arroz es una comida rica y, sobre todo, muy saciante que nos permite llegar sin hambre hasta la hora de la cena y, por ello, es ideal si vas a pasar horas fuera de casa entre la comida y la cena. Además, como fuente de carbohidratos puede ser empleado en cualquiera de las comidas para hacer los platos completos y nutritivos.

Cocinar un plato saludable no tiene por qué ser aburrido o insípido, hay miles de maneras de dar sabor a los platos sin aportar grande cantidades de calorías vacías. Una rica salsa puede cambiar por completo un plato.

Este es un arroz muy nutritivo que ayuda a llevar una buena alimentación, pues incluye una amplia variedad de vegetales muy beneficiosos para nosotros. Además, es una buena manera de comer verduras si no os gustan demasiado, pues le dan un toque al plato, pero no son el ingrediente principal, así que no van a ser un inconveniente.

En Libertad Digital vamos a preparar una receta de arroz con pavo y salsa de pimienta que es deliciosa, sencilla y se puede preparar en cualquier época del año. Es, por tanto, perfecta para llevar en un tupper a la playa o piscina. Por ello te proponemos que cojas papel y bolígrafo y apuntes.

Ingredientes (para cuatro raciones):

400gr de arroz blanco

400gr de pechuga de pavo

pimientos asados

30gr de mantequilla

una chalota

50ml de caldo de carne

100ml de nata

100ml de brandi o jerez (opcional)

dos cucharadas de pimienta verde en grano

pimienta negra molida

sal

Preparación:

Lo primero que haremos será cocinar tanto el arroz como el pavo, cuando los tengamos listos los reservamos para más tarde. Podemos también empezar por la salsa ya que lleva más tiempo de preparación.

La salsa es lo que vamos a explicar, ya que el arroz y el pavo simplemente es cocerlos y freír en una sartén. La salsa de pimienta es algo más compleja, por ello, allá vamos:

Lo primero de todo es preparar todos los ingredientes y picar la chalota en trozos muy finos. A continuación ponemos a calentar el caldo de carne y lo reservamos para más tarde. Lo siguiente es coger una sartén y ponerla a fuego medio con la mantequilla, cuando esté ya derretida añadimos la chalota y la salteamos.

Cuando esté transparente le añadimos los granos de pimienta que dejaremos tostar para que vayan desprendiendo su aroma y sabor. Es también el momento de incorporar el brandi o jerez y dejar que se evapore el alcohol. A continuación, vamos incorporando el caldo concentrado de carne que tenemos caliente, bajamos el fuego y dejamos reducir a la mitad.

Finalmente añadimos la nata. Sin dejar de remover, la cocinamos unos minutos para que espese. Y cuando tengamos la textura buscada, la apartamos del fuego, pues ya estará lista para usar.

La añadimos a la mezcla de arroz con pavo y tendremos un plato sano, nutritivo y delicioso. Ideal para toda la familia.