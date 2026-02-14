El detalle casero e infalible para conquistar a tu pareja este San Valentín

Un brownie casero puede ser el detalle perfecto para sorprender a tu pareja en San Valentín. Jugoso por dentro, crujiente por fuera y con intenso sabor a chocolate, este postre combina técnica y pequeños trucos que marcan la diferencia entre un brownie normal y uno irresistible.
Ingredientes
-
240 g de mantequilla
-
150 g de azúcar blanco y 150 g de azúcar moreno (opcional: usar solo un tipo)
-
30 ml de aceite de girasol
-
4 huevos a temperatura ambiente
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
130 g de harina de trigo
-
100 g de cacao en polvo
-
¼ de cucharadita de sal fina
- 200 g de chocolate negro troceado
Preparación
Para preparar este brownie, primero derrite la mantequilla, ya sea en microondas en intervalos de 30 segundos o en un cazo a fuego bajo. Mézclala con el azúcar y el aceite de girasol; usar azúcar blanco y moreno aporta jugosidad y un color más intenso al chocolate, aunque también puedes usar solo un tipo. Incorpora los huevos y la esencia de vainilla, batiendo con varillas manuales hasta lograr una mezcla uniforme.
Tamiza los ingredientes secos: harina, cacao y sal. Este paso es clave para evitar grumos y conseguir un brownie compacto y jugoso. Integra los ingredientes secos con la mezcla húmeda usando una lengua pastelera, evitando que entre aire, lo que permitirá que el interior quede denso y húmedo mientras la parte superior se mantiene crujiente. Añade el chocolate troceado, que creará puntos de chocolate fundido en cada porción y hará el brownie aún más sabroso.
Prepara un molde forrándolo con papel de hornear o engrasándolo ligeramente para que no se pegue. Vierte la mezcla de manera uniforme y hornea a 175 ºC con calor arriba y abajo durante 30 minutos para un centro jugoso, o 40 minutos si prefieres un estilo más bizcochado. Una vez fuera del horno, deja reposar el brownie 15 minutos antes de desmoldar y cortar en porciones individuales. Para un toque extra romántico, acompaña cada porción con helado de vainilla, nata o chocolate fundido; la combinación de la cobertura crujiente y el interior jugoso convierte este brownie en un postre perfecto para compartir en pareja.
Si quieres darle un toque aún más especial este San Valentín, puedes presentar el brownie junto con unas flores frescas o una nota romántica. Un pequeño detalle como este, acompañado de un postre casero hecho con cariño, puede convertir un simple 14 de febrero en un momento inolvidable.