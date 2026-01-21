Caldea propone una escapada sensorial para celebrar San Valentín en su spa de Andorra

Caldea ha lanzado una promoción para que las parejas celebren San Valentín en su centro termal y spa de Andorra con experiencias que invitan a "bajar el ritmo, compartir el momento y dejarse llevar".

En un comunicado, recordó que sus diferentes espacios termales ofrecen un contraste entre calma y energía para disfrutar en cualquiera de los casos de la experiencia, con lagunas interiores y exteriores, baños indorromanos, sauna y hammam.

Caldea detalló que ha preparado para el Día de los Enamorados una selección de propuestas pensadas para disfrutar en pareja, entre aguas termales, música, gastronomía y el paisaje invernal.

Entre las experiencias destacadas se encuentran las ‘Champagne Sessions’, que tienen lugar en el spa dedicado exclusivamente para adultos y donde se fusiona música en directo con cócteles en un ambiente sensorial.

Para quienes prefieran una vivencia más íntima, tienen la ‘Romantic Room’, un ritual en pareja que incluye acceso al spa con un masaje dúo de 30 minutos, una copa de cava, fondue de chocolate y un tiempo de privacidad en una cabina equipada con una cama balinesa, diseñada para disfrutar del momento sin interrupciones.

Para refinar la experiencia, el Restaurante Blu ofrece un menú especialmente diseñado para la ocasión, disponible solo los viernes y sábados de febrero, que comienza con una copa de cava de bienvenida y continúa con una cuidada selección de entrantes, platos principales y postres pensados para disfrutar de una cena romántica, con sabores elegantes y propuestas tanto de mar como de montaña.