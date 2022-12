¿Cuáles son los alimentos que más dañan el medioambiente?

Hay algunos alimentos que no son sostenibles, es decir, que están haciendo más daño al ambiente que ayudándolo, solo para permitir que las personas tengan comida sobre la mesa. Por ello, a día de hoy, se hacen muchas recomendaciones sobre qué productos sería bueno dejar de consumir y cuales no pasa nada. En general, hay que pensar bien en lo que se consume, porque tal vez, hay que plantearse cambiar de hábitos de alimentación.

El medioambiente es uno de los temas más controvertidos del momento. Los gobiernos y la sociedad en general están cada vez más concienciados sobre este asunto, que concierne a toda la sociedad. Es algo que afecta al presente pero mucho más al futuro.

El planeta sufre debido a la actividad constante del ser humano y se debe intentar que su sufrimiento sea el menor posible. Por eso, conviene conocer los alimentos más contaminantes. Dejando atrás su valor nutricional, estos son los alimentos que pueden perjudicar considerablemente el planeta:

Salmón

Su alto contenido en Omega 3 y proteínas han hecho que el salmón se convierta en una de las comidas predilectas por la sociedad. El principal problema es que gran parte del salmón que se consume es de piscifactoría, como si fueran granjas de agua, que comparten el ecosistema con otras aguas donde viven más peces, que se transmiten infecciones y enfermedades constantemente.

Soja

Es el alimento de moda, y de origen asiático. Ahora todo el mundo toma soja, mientras que antes era una alternativa a aquellas personas que tenían intolerancia a la lactosa. Sin embargo, con esta manía de hacer todo más sano, la gente ha ido cambiando la leche de origen animal por la de origen vegetal, algunos sin ni siquiera tener intolerancia a la lactosa, simplemente por gusto, sin saber que eso podría tener consecuencias negativas para el planeta.

Es más, la deforestación del Amazonas viene en parte por este tipo de plantaciones de soja que han tenido que expandirse para cubrir la demanda de algunos países. Además de por eso, hay que tener cuidado porque no están demostrados todos los beneficios, y ahora están saliendo algunos problemas derivados del consumo de la leche de soja.

Almendras

No hay nada más bonito en primavera que los almendros en flor. Y en España, la producción de almendras es aceptable. Lo que no se puede hacer y se está haciendo, es situar campos de almendros en lugares inadecuados, como lo que pasa en California. Estos árboles, necesitan bastante agua para vivir, por lo que plantarlos en un lugar donde son frecuentes las sequías es algo absurdo.

El motivo de este problema es que se está gastando muchísima agua en mantener un producto que en otra parte del país podría ser perfectamente viable. Es por estos problemas por los que el ser humano es responsable de que acelerar el proceso de contaminación que empezamos hace un par de años.

Queso

¿Cómo es posible que el queso sea un producto que contamine el medioambiente, si se lleva haciendo desde tiempos inmemoriables? Precisamente por su comercialización, porque es un producto que está hecho a base de leche de vaca, y la crianza de estas vacas tiene un coste altísimo.

Y no solo se está hablando de la vaca, sino también de la oveja. Ocurre lo mismo que con la crianza de las vacas, ya que su coste es mucho mayor de lo que se puede pensar, y el ahorro que intentan hacer, con productos de baja calidad puede hacer daño a la salud.

La oveja

La oveja, o la carne de cordero son productos que tampoco son sostenibles, porque la crianza de estos animales supone un gran coste económico. Ahora han salido carnes ecológicas, que en realidad deberían ser las carnes normales. Además, como se consume el cordero, que es más pequeño que una oveja adulta, se consume menos carne, emitiendo más dióxido de carbono. Por tanto, consumir carne de oveja (cordero) es incluso mucho más peligroso que consumir carne de vaca.

Atún rojo

Seguro que más de una vez se han escuchado las barbaridades que se cometen para conseguir el atún rojo. De hecho es una de las tareas pendientes de organizaciones medioambientales como Greenpeace o WWF. Estos peces están tan explotados para su consumo que, aunque se consideran un manjar, afecta a otras especies que habitan en el mismo océano. De hecho, algunos expertos consideran que se debería dejar de consumir atún rojo, porque si no, dentro de unos años probablemente habrá desaparecido de los mares.

Jarabe de maíz

El jarabe de maíz es una de las sustancias más peligrosas que se puede encontrar en todos los productos habituales y diarios que hay en una despensa. Y no sólo para la salud, sino que su producción también puede afectar al planeta. Pero se planta tanto porque en Estados Unidos se recibe una ayuda por plantar maíz, lo que afecta la producción mundial. El problema es que estos campos de cultivo absorben las vitaminas, por lo que en un par de años, los campos dejan de ser cosechables, y son bastante inútiles. Así, se deja la tierra yerma, y de la que no puede crecer absolutamente nada.

Campos de arroz

Aunque se piense que el arroz es un producto fácil de cultivar, porque se cultiva las zonas del planeta donde hay lluvias y tifones, lo cierto es que gran parte de las producciones de metano se deben a estos campos de arroz. Además se lleva una gran parte del agua dulce del planeta, pudiendo utilizarse para otras cosas. Sin embargo, como su consumo es masivo en las zonas de Asia, es poco probable que se deje de producir campos de arroz de forma tan abrupta.

Aceite de palma

El aceite de palma ya es un alimento que se debe evitar, y que puede dañar el organismo. Sin embargo, a eso hay que añadirle que la producción es también bastante contaminante para el planeta. Además, es un cultivo que se utiliza estratégicamente, más que nada porque es fácil de plantar, y crecer unos pocos años, siendo una producción muy rentable.

Carne de vaca

Desde hace unos años, el consumo de carne de vaca es altísimo. Antes era un producto considerado de alta gama, y por eso estaba reservado para algunos días de la semana, pero no absolutamente todos. Ahora se consume a diario un montón de toneladas de carne de vaca, lo que no está siendo nada sostenible, porque esto produce que haya unas granjas de crianza.

Además, en estas granjas de crianza las condiciones para estos animales son lamentables, y esto se puede transmitir a su carne, y por tanto a las personas que la consumen. Por eso, las granjas sostenible son el futuro, aunque deberían haber sido la tendencia general de los últimos tiempos.

Espárragos

El problema de los espárragos es su comercialización. Este alimento debe trasladarse en avión, ya que es un alimento que crece en Sudamérica y desde allí se distribuye de forma masiva a EEUU y a algunos países europeos.

Plátanos

El impacto ambiental del banano no se debe tanto a la producción de la fruta, sino más bien al coste de exportarlos a otros países del mundo. De acuerdo con un informe de One Green Planet, los plátanos se encuentran entre los alimentos más consumidos en el mundo, y son la fruta más popular en los Estados Unidos. El estadounidense promedio come alrededor de 100 plátanos en un solo año.

Los principales países del mundo que exportan banano son Ecuador, Filipinas, Costa Rica, Colombia y Guatemala, que envían una gran cantidad a Europa, donde la gente se acostumbra a poder comer sus frutas favoritas incluso cuando no es la temporada para que estén disponibles en el mercado. Pero estos plátanos han recorrido grandes distancias: para llegar al Reino Unido, por ejemplo, el plátano promedio viaja más de 8,217 kilómetros, y ese viaje contribuye a aumentar los niveles de CO2 en la atmósfera.

Café

El café es el segundo producto básico más comercializado en el mundo y, para muchos de nosotros, uno de los elementos esenciales de la vida. Para el café, la mayor parte del daño ambiental proviene de encontrar espacio para cultivar los granos.

Generalmente, los granos de café se producen en América Latina. Sin embargo, con una mayor demanda, los agricultores han limpiado 2,5 millones de hectáreas de bosques en América Central para dar paso a su producción. Un informe de la WWF destaca el vínculo entre las producciones de café y el daño ambiental, mostrando que 37 de los peores 50 países con tasas de deforestación también son productores de café.