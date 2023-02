¿Qué alimentos no guardar en plástico?

El agitado ritmo de vida que la sociedad vive hoy en día hace que muchas veces apenas se encuentre tiempo para sentarse a comer como es debido. El estrés que impera en las grandes ciudades y los horarios impredecibles han hecho que el momento de la comida ya no sea un momento de disfrute y descanso, sino que sea algo express que se hace más por necesidad. Muchas veces incluso en la misma mesa de trabajo delante del ordenador.

Pero además, muchas veces tampoco se tiene tiempo para cocinar cada día, por lo que se suelen preparar muchas recetas en un mismo día y guardarlas en tuppers para conservar y transportar los alimentos de un sitio a otro. Esta conservación y transporte se suele realizar en tuppers que la mayor parte de las veces son de plástico porque son más baratos que los de cristal, más difíciles de romper y muy fáciles de usar.

Sin embargo, la cuestión es que no todos los alimentos pueden almacenarse en recipientes de plástico. De hecho, hay comidas que en lugar de conservarse mejor, se descomponen más rápidamente en contacto con este material, ya que en este tipo de recipientes hay migración de plástico al alimento, lo que puede llegar a resultar muy perjudicial para la salud si se abusa de ello. Pero, muchas personas no lo saben y siguen abusando de los tuppers de plástico, esto no quiere decir que no puedan usarse, pero sí que hay ciertos alimentos que jamás deberían ser guardados en un recipiente de plástico.

Por este motivo, los expertos recomiendan usar siempre que sea posible tuppers de cristal, ya que de esta manera hay menos migración de materiales del recipiente a la comida. Y si se compran de plástico, es importante ser muy selectivo y tener en cuenta la calidad del plástico. De hecho, es tan sencillo como mirar las etiquetas ya que aquellos recipientes que son aptos para guardar todo tipo de alimentos tienen grabado en el envase un dibujo con un tenedor.

Es importante recordar que lo que se come, puede transformarse en un vehículo de bacterias patógenas para el organismo y en este sentido, se debe saber que algunos alimentos, aun ya cocidos, también representan riesgo. Además, mucha gente tiene recipientes de plástico en casa para guardar las comidas. Pero algunos alimentos no son aptos para envases de plástico, ya sea porque cambiará su sabor, aumentará el riesgo de crecimiento bacteriano o incluso porque pueden cambiar el aspecto y alterar su consistencia.

Existen algunos alimentos, que a continuación se detallarán, que no se deben conservar ni transportar en tuppers de plástico ya que perderán propiedades y puede llegar a ser peligroso para la salud.

Frutas

Si no se quiere que la fruta se ablande y pierda todas sus propiedades nutricionales o vitaminas, es mejor no guardarla en plástico. Cuando se compra fruta a granel en el supermercado siempre hay que guardarlas en una bolsa de plástico que allí dan, sin embargo, una vez en casa no hay que almacenarlas en sus propias bolsas de plástico. Estas antihigiénicas bolsas de polietileno aceleran la descomposición. Los tuppers de cristal son más prácticos ya que se pueden acomodar fácilmente en los cajones de frutas y verduras.

Leche

La leche y sus derivados son muy susceptibles de cortarse ante cambios de temperatura que se producen al transportar la comida en un tupper. Ingerir lácteos cortados podría provocarnos problemas estomacales.

Yogurt

En general, no es recomendable almacenar los productos lácteos en botes de plástico, sino en frascos cerámica o vidrio. El cambio de temperatura puede, de hecho, promover la proliferación de bacterias.

Queso

Poner Camembert, Gruyere o cualquier otro queso en una caja de plástico solo aumentaría el riesgo de moho o bacterias que podrían contaminarlo. Por eso, para evitar molestias digestivas, lo mejor es dejar el queso en la bandeja, o en su envoltorio de papel.

Salsas

Algunas salsas que acompañan a los platos no se pueden almacenar en plástico. Si se basan en mayonesa o leche, pueden cambiar el sabor de tu plato.

Sopas

Si se ha preparado sopa caliente para un día frío de invierno pero ha sobrado se puede guardar en un tupper de plástico, pero es fundamental dejarlo enfriar antes de meterlo en el frigorífico. Lo mismo ocurre con las bebidas calientes, como el té o el café, para evitar el riesgo de contaminación y proliferación bacteriana.

Lechugas/ ensalada aliñada

Si se prepara una ensalada mixta, y ya ha sido aliñada es mejor no poner las sobras en un recipiente de plástico. El motivo es que se corre el riesgo de perder toda la frescura y textura de la ensalada. Además, la calidad nutricional de los productos, así como el sabor, se reducen cuando ya están condimentados.

Vegetales

Al igual que la ensalada sazonada, las verduras pueden ablandarse y perder su textura crujiente si se almacenan en plástico.

Huevos

Ya sea fresco, cocido o mezclado con mayonesa, es fundamental que no se guarden los huevos en plástico. ¿La razón? El riesgo de Salmonella o E. coli puede aumentar en contacto con el material.

Salmón ahumado

Si se ha abierto un paquete de salmón ahumado pero no se ha consumido entero lo mejor es utilizar papel de aluminio para guardarlo en el frigorífico y no en una caja de plástico. Esto mantendrá toda su frescura y evitará el riesgo de bacterias.

Carne

Si se ha manipulado, picado, cocinado o marinado cualquier corte de carne y se decide guardar en un tupper, hay que saber que no es una buena idea ya que lo único que se provocará es que se echen a perder en poco tiempo y que pierdan sus propiedades y textura. La mejor opción es almacenarlos en recipientes de vidrio.

Café, té e infusiones

El típico recipiente con rosca para guardar el café, té o infusión de la mañana y salir corriendo. Es el "tupper para bebidas" y, al igual que ocurre con los caldos, es mejor llenarlo cuando el líquido no está demasiado caliente, así uno se asegura de que no hay contaminación del plástico a la bebida.