La Carnaza, deliciosas hamburguesas gourmet con una carne cardiosaludable

En medio de la moda de las smash burgers o hamburguesas aplastadas, que las hay muy buenas como las que hacen mis amigos amateurs de Fanegas Couple, todavía quedan románticos que se decantan por la hamburguesa tradicional, con el disco de carne grueso y con el toque de plancha al gusto del consumidor. En La Carnaza, su joven dueño Miguel Crespo es un fiel defensor de este formato clásico, eso sí, con una carne de primera calidad, alguna de ellas extraordinaria y cardiosaludable.

El local rockero de La Carnaza

Miguel se dedicaba al Big Data para una gran multinacional hasta que un día decidió que le tiraba el oficio hostelero de la familia. Así que tras el éxito cosechado en Santander desde la apertura de La Carnaza en el año 2022, el joven cántabro decidió en abril de este año enamorar al público con sus hamburguesas gourmet en un local rockero ubicado en el barrio de Salamanca, concretamente en el número 9 de la calle de Castelló. Hace poco, en octubre, abrió otro pequeño local en la plaza de Olavide para dar mayor cobertura a su servicio de delivery y take away.

Los mini Rock and Roll

Así que el secreto de esta hamburguesería es una muy buena carne, un pan selecto obra de Madreamiga, entrantes clásicos, apetecibles y alguno sorprendente e ingredientes de calidad. De esos bocados pensados para comenzar y compartir, te puedes encontrar desde unas bravas New School con torreznos y alioli a unos aros de cebolla con un toque coreano que le aporta la mayonesa de kimchi, sin olvidar los Love me tenders o trozos de pechuga de pollo empanado con salsa o las alitas de pollo con salsa BBQ. Nosotros nos decantamos por unos buenos Nachos Carnaza (13€), con los nachos de maíz recién fritos, guacamole, carne chili, salsa cheddar, pico de gallo y jalapeños. Y Miguel nos sacó el mini Rock and Roll (5,50€ unidad), un buenísimo brioche de chistorra con la salsa mayo-kimchi y cebolla roja encurtida, un bocado que merece mucho la pena y que es todo un clásico del restaurante familiar cántabro Kandela. Y también tienes dos opciones de ensaladas por si prefieres un entrante más ligero.

The Doors, presentes en La Carnaza

La decoración de La Carnaza, obra de Zooco Estudio, es otro puntazo. El local, de 150 metros cuadrados y con una capacidad para 70 comensales, es sencillo pero carismático y rezuma un cierto aire canalla y gamberro. Hay varios grafitis y banderolas que hacen guiños a los grupos y cantantes más destacados de la historia del rock. Además, una buena selección de vinilos, que no sólo sirven para decorar, sino que son la banda sonora del establecimiento. También hay recuerdos a la tierra del dueño, con imágenes de los valles pasiegos y de las playas más bonitas de Cantabria —como la de Güemes, localidad de la que proceden los Crespo— y cuadros de coches, otra de las aficiones de Miguel.

Y en un ambiente tan rockero, la carta también tiene ese guiño a la historia de la música. Las hamburgesas son un claro homenaje de ello. New York, New York, Good Vibrations, Tina Turner, Heidi love cheese burger, La llorona o Sweet home Alabama, para todos los gustos, no musicales sino culinarios. Cada una tiene sus ingredientes seleccionados, salsas elaboradas por ellos mismos y mucho rock ‘n’ roll. Como la deliciosa Burger Johny Cash (14,75€) que probamos, con bacon crujiente, queso provolone, rúcula, mantequilla de cacahuete y salsa César. El dulce que le aporta ese crema es una maravilla combinado con la salsa y el resto de los ingredientes.

Burger Johny Cash

Los veganos también tienen su espacio en La Carnaza con la burger Green Day, que lleva un disco de Burger Heura —la marca gourmet de sucedáneos de carne 100% vegetal— con queso vegano, rúcula y guacamole.

La hamburguesa cardiosaludable

Pero la hamburguesa que merece una mención especial es la del mes, aunque ha llegado para quedarse. Es la Burger Primigenius (15,50€), una hamburguesa elaborada con carne de buey joven de raza sayaguesa de la ganadería Puerta Grande, acompañada de cheddar y bacon crujiente y su maravillosa salsa especial. La carne es una auténtica maravilla y en cada bocado te da la sensación de que te estás comiendo un chuletón. Sabor a carne en su máxima expresión.

Burger Primigenius

La idea de la hamburguesa del mes es la de aliarse con pequeños productores, marcas valientes y proyectos con ganas de ser conocidos y que tengan un valor añadido. Es el caso de la Primigenius, elaborada con carne de unos animales que están en peligro de extinción, son considerados la raza más antigua de vacunos de Europa y cuentan con la prestigiosa certificación Bos Taurus Primigenius.

Detrás de este proyecto están dos jóvenes hermanos, Carlos y Alicia del Amo, tercera generación de una empresa que quiere recuperar variedades casi extintas de vacas y bueyes para los paladares más exigentes. Su carne tiene una infiltración de grasa hasta tres veces superior a la media de este tipo de piezas; la mayoría de su grasa es saludable, con un perfil muy similar a la del mejor atún. Además de ser muy rica en Omega 3, 6 y 9, es poco rica en agua, por lo que es ideal para maduraciones largas. En crudo tiene un distintivo color marmolado y para elaborar la hamburguesa, Crespo y los hermanos Del Amo utilizan el delantero y las partes nobles del animal.

Y si te has quedaco con hambre o ganas de más, puedes terminar con una de las tres tartas que elaboran en el restaurante y que vienen presentadas en formato tarro, de chocolate, de queso o de limón con galleta Lotus, todas por 6€.

Un ricón de La Carnaza

Así que La Carnaza es la hamburguesería perfecta para los amantes de la buena carne, con interesantes ingredientes y de calidad muy bien combinados para que cada hamburguesa sea especial. Además, su ubicación, muy cerca del Retiro y en el barrio de Salamanca hace que esta opción gastronómica sea de lo más atractiva para quien está de paso en sus compras, el que tiene poco tiempo para comer en horario de trabajo o para quien quiere ir expresamente al local para disfrutar de este buen producto con un ticket medio de 20-25€.

