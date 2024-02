Parking Pizza, la nueva y exitosa pizzería de moda en pleno distrito financiero

Tras el éxito cosechado en Barcelona desde que abrieran su primera pizzería, Parking Pizza coge el puente aéreo y abre su primer local en Madrid –Paseo de la Castellana, 89– con la misma fórmula que les ha llevado a tener seis locales en la Ciudad Condal: masa de larga fermentación, horno de leña, ingredientes de primera calidad, muchos de ellos provenientes de Italia, y un atentísimo servicio en sala, además de un ambiente desenfadado en un local con rollo moderno industrial.

La apetecible carta de Parking Pizza

'Es el sitio, es la pizza' es el lema que resume sus orígenes que se remontan al años 2015 cuando Berta Bernat y Marcos Armenteras abrieron en un pequeño local de la calle Londres, 98; el segundo lo abrieron en Paseo de Sant Joan, 56 en un antiguo aparcamiento de 500 m2 reconvertido en un restaurante de aire industrial, el tercero llegó en 2020 en Pasaje Marimón, 5 y el cuarto abrió sus puertas en 2023 en Gran Vía de las Cortes Catalanas, 576. Además, de una pizzería en Zaragoza, la de Madrid y otra próxima apertura pensada para la primavera en la calle de Montesquinza, 39.

Ingredientes, sabores y olores del Mediterráneo impregnan la carta de Parking Pizza, con productos frescos y de calidad italianos como la harina, el tomate, la mozarella o la trufa, mezclados con ingredientes locales que combinan maravillosamente en sus platos. Pasquale Erhard, chef ejecutivo del grupo, y Carlo Di Maro, director de operaciones forman parte de la empresa desde sus inicios, por lo que la entienden a la perfección y se encargan de la formación de cocina y de sala para que se mantenga la calidad y el estilo que los caracterizan.

Queso tomino del bocaiolo fundido al horno con pane Carasao

La carta no es muy amplia, lo que se agradece a la hora de poder elegir entre tanta sugerencia apetecible. Focaccias y panes se mezclan con ensaladas de queso azul, griega y César y entrantes como el vitello tonato de solomillo y alcaparrones o embutidos italianos artesanales. De esos entrantes elegimos un sabroso queso tomino del bocaiolo fundido al horno con pane Carasao (7,50€) que es tradicional de Cerdeña. También tienes pastas como los futicini putanesca, los rigatoni con gorgonzola, queso taleggio y salvia y los spaguetti cacio e pepe típicos de la cocina romana.

'Es la pizza'

Si su lema es ese es más que evidente que hay que probar sus pizzas elaboradas con harina italiana y con un proceso de fermentación largo, lo que garantiza una mejor digestión. Además, los ingredientes de las pizzas garantizan auténticos bocados de placer gracias a unas acertadas combinaciones con hierbas frescas, producto italiano y local.

Pizza de tomates confitados

De ahí que tengas más de diez opciones de pizzas, desde la clásica margherita a la stracciatela —con tomate y orégano fresco—; la prosciutto; la de butifarra —con huevo, pimiento verde, fontina y cebolla roja— o la de pepperoni, tomate e hinojo. La mayoría de las pizzas tienen como base la mozzarella fior di latte como la primera que probamos, la pizza con tomates confitados, pesto, parmesano y tomillo (15,50€). Los tomates cherry vienen de Sicilia y le dan un toque perfecto con el sabor de la leña en la masa y una hierba que se sale del clásico orégano.

La segunda pizza que pedimos es más atrevida ya que es de trufa negra, fontina, huevo y parmesano (16,50€). Una muy acertada combinación de ingredientes con el sabor de la trufa, ese queso graso de pasta semicocida y leche de vaca proveniente de la región autónoma de Valle de Aosta y el huevo. Para los amantes del picante, tienen un aceite con guindillas para que puedas añadirlo a tu porción y no molestar a tu acompañante.

Helado artesano de pistacho

Eso sí, deja hueco para los postres porque tanto su tiramisú como sus helados artesanales merecen mucho la pena, sobre todo el de pistacho que probamos y que estaba delicioso.

También destaca el interiorismo de Parking Pizza. Con una extensión de 260 m2 y un aforo para unas 95 personas —entre terraza y sala—, Parking Pizza Madrid mantiene el mismo sello que los establecimientos de Barcelona: una amplia sala, sin fronteras visuales, donde prima la transparencia y en la que se va a disfrutar. El establecimiento te permite tener una amplia visión de todo lo que allí ocurre, desde la gran cocina abierta con sus dos hornos de leña a las barras de bebidas que están a la vista. Las mesas largas corridas para compartir están ubiadas en el centro del local y, como curiosidad, te sentarás sobre unos prácticos taburetes de cartón con hueco para guardar las pertenencias.

El aspecto informal de Parking Pizza

Para el desarrollo del interiorismo se han apoyado en Skye Maunsell Studio y el resultado es un restaurante con un estilo industrial, moderno y chic, con un toque minimalista y donde predominan los elementos de acero inoxidable, la madera y el mármol.

Parking Pizza es una muy buena pizzería ubicada en un sitio lleno de oficinas por lo que es conveniente reservar para conseguir sitio y poder gozar de estas pizzas por un ticket medio de 20€. El horario es de lunes a domingo, de 13.00 a 16.00 h y de 20.00 h a 23.00 h (los festivos y fines de semana el horario de cierre se amplía hasta las 23.30 h). Tienen servicio de delivery y take away. Eso sí, ten cuidado cuando pases por la puerta porque el cartel, aunque luminos, no se ve mucho.

