Napoli Gang sirve las mejores pizzas desde el centro de Madrid

Napoli Gang by Big Mamma nace del éxito del servicio a domicilio para convertirse en referente de la buena cocina italiana de la mano del chef Emanuele Tripodi, natural de Roma. Por eso abre este primer restaurante en las cercanías de la céntrica zona de Ópera, concretamente en la calle de Santa Clara, 10, con un local pequeño, de 90 metros cuadrados y espacio para 12 comensales, por lo que es fundamental reservar.

Pizza Chorigang de Napoli Gang

Burrata al tartufo de Napoli Gang

Una oportunidad perfecta de disfrutar de unas magníficas pizzas, sobre todo para aquellos que viven en las zonas donde no llega el servicio de delivery de Napoli Gang. La carta, que cambia cada estación para ofrecer los mejores productos, es corta pero acertada, con jugosas burratas, pizzas con ingredientes 100% italianos, fritti de lo más crujiente y oferta de dulces.

De hecho, como entrante probamos una deliciosa burrata al tartufo (9€), directa de Puglia, rellena con pesto de albahaca y acompañada de rúcula, tomates semiconfitados con ajo, avellanas y albahaca fresca.

Oh Mamma! Big Mamma!

Este pequeño pedazo de Nápoles en la capital tiene el sello del Grupo Big Mamma, que también tiene en Madrid los restaurantes Villa Capri y Bel Mondo, del que ya hablamos en Libertad Digital y del que también probamos una buena pizza con queso gorgonzola, fior di latte, parmigiano regiano D.O.P. y ricotta con mermelada de limón, pero en Napoli Gang les han superado.

Perfectamente aconsejados por Alessandro, seguimos disfrutando de sus espectaculares pizzas, sin duda las mejores de Madrid, con el permiso de Can Pizza, que las que ya os hablé también en LD y de Fratelli Figurato. Eso sí, ten cuidado al pedir porque su tamaño es considerable. De hecho, nos cuenta Alessandro que en Nápoles la tradición es que el tamaño de la pizza sea más grande que el plato, "si es más pequeña te la devuelven".

Pizza Calabacheese y Aperol Spritz en Napoli Gang

Nos recomienda una buenísima pizza calabacheese (14,5€), con crema de calabaza, setas pleurotus, fiordilatte, romero y pecorino rallado.

El restaurante está decorado por el estudio de diseño interno del grupo, Studio Kiki, y se ha empapado de las vibraciones de los Gangs americanos para plasmarlo en un ambiente desenfadado, divertido y con mucha personalidad en el que destaca la cultura callejera en un espacio lleno de neones y juegos de palabras en modo de grafitis obra de Nicolás Romero @eversiempre.

Ingredientes 100% italianos

Como decíamos, el mimo al producto de calidad está presente en toda la carta. Desde los más deliciosos y frescos cortes crudos de productores familiares del grupo, como los antipasti entre los cuales se encuentran el prosciutto di Parma de 24 meses directo del pueblo de Langhirano del productor Onesto Ghirardi. O pasando por las burratas de Puglia de Emanuele Cammarrota, bien cremosas por dentro, pero con una cáscara firme por fuera. Recetas italianas como los fritti, entre los cuales encontrarás arancini de espinacas y queso o las croquetas de jamón y trufa. Prometen que toda su carta es 0 conservantes, 0 aditivos y 0 colorantes y que el 100% de los alimentos italianos se compran a pymes familiares.

Pizza You turn me on de Napoli Gang

Lo que no encuentras en la carta es pasta así que no te cortes y dale sin pudor a la pizza. Para los amantes del picante como es un servidor probamos la pizza you turn me on (13,5€), con salame picante, salsa picante de nduja, mozzarella fior di latte, salsa de tomate San Marzano, orégano y mejorana fresca. Pica, pero no mucho, no os asustéis.

En la parte líquida, cervezas, vinos italianos y cócteles como el afamado Aperol Spritz, entre otros. Y para tarminar, los dulces a elegir entre cuatro y de los que nos decantamos por il tiramisú 2.0 (6€), el gran clásico de la casa, cremoso, suave, no se hace nada pesado después de las pizzas y servido con un toque de vino dulce de Marsala.

Bienvenidos al futuro

Además, gracias a Sunday, la aplicación de pago rápido a través de QR, y a su nueva aplicación Order&Pay, los clientes, ya sentados, podrán entrar en la plataforma online a través de sus móviles elegir el menú, encargarlo y recibirlo en la mesa o recogerlo en la barra, y degustar en el local o llevárselo a casa. Además de pagar la cuenta o dar propina al camarero.

El divertido comedor de Napoli Gang

En definitiva Napoli Gang es un pequeño restaurante con unas grandes pizzas y un trato cercano y exclusivo que hará que te vayas con un gran sabor de boca y estés pensando en volver o si eres de los afortunados que viven dentro de la zona de alcance de reparto, buscar una excusa para pedirla y disfrutarla en casa. Su ticket medio de unos 25€ es de lo más competitivo y atractivo.

