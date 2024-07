¿Cuáles son los animales que cantan en verano?

Con la llegada del verano, las altas temperaturas y las vacaciones para muchos, habitualmente se busca escapar de las grandes ciudades, ya sea en la playa o la montaña. Esta es la época en la que más se disfruta del tiempo al aire libre, por lo que, si se escucha con atención, se puede oír la banda sonora natural de los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Unos sonidos marcados por distintos animales e insectos que tienen en esta época del año una mayor presencia.

De hecho, una forma diferente de saber cuántos grados hace los días que parece que hace más calor, es escuchando a la naturaleza en sentido literal, ya que tanto grillos, cigarras, ranas y hasta los ciervos hablan de la temperatura. Pero realmente, esos sonidos los ayudan a comunicarse entre hembras y machos. No obstante, hay que aclarar que los grillos y cigarras, técnicamente no cantan sino que estridulan. Pero, ¿Por qué se escuchan más en verano? ¿Acaso el resto del año no se comunican? El calor tiene mucho que ver y peor cuanto más suba la temperatura.

Animales más cantarines de verano

El sonido de la naturaleza más frecuente durante el verano es el ‘canto’ de la cigarra, especialmente en los meses de julio y agosto. Hay que aclarar que el ruido que emiten las cigarras o chicharras se denomina estridulación y se genera por la fricción que realizan con algunas partes de su cuerpo. El sonido producido por las cigarras es en realidad un reclamo biológico y sexual que busca la atracción de las hembras.Pero, ¿Por que estridulan en verano? Lo hacen coincidiendo con la época de reproducción y aunque al oído humano parezca siempre el mismo sonido, la verdad es que emplean diferentes tonos. El por qué lo hacen es porque lo utilizan como señal de alarma, para marcar territorio o para atraer a las hembras y, por razones anatómicas, la potencia del sonido aumenta según lo hacen las temperaturas. Y si un macho eleva el volumen, los que están alrededor harán lo mismo. Las hembras no estridulan, sin embargo están previstas de «tímpanos» mucho más sensibles con los que escuchan sus reclamos a más de un kilómetro de distancia. Grillos: Los grillos son otros destacados cantores del verano. Su canto nocturno es producido frotando sus alas, un comportamiento conocido como estridulación. Al igual que las cigarras durante el día, los machos cantan para atraer a las hembras y para establecer su territorio. Este sonido rítmico y repetitivo es común en prados y jardines, proporcionando una banda sonora natural para las noches veraniegas.

Otros sonidos naturales del verano