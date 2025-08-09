El Hórreo Asturiano te ofrece la cocina tradicional asturiana, con materia prima de calidad y en un ambiente animado donde los comensales de todas las edades disfrutan de platos perfectamente reconocibles. El público fiel que acude a este restaurante con más de 10 años de vida se mezcla con los nuevos clientes que tienen ganas de probar esas recetas de toda la vida, elaboradas con mimo y a fuego lento.

El local de El Hórreo Asturiano simula a esta construcción tan típica de la zona.

Un local que es una reproducción de un hórreo por lo que las piedras, la madera y los techos con azulejos predominan en esta típica construcción asturiana. Además, la barra es el lugar perfecto para degustar sus pinchos, así como las mesas altas que son idóneas para esos aperitivos que no quieres que se acaben. Las mesas bajas de la sala de la sidrería se integran a la perfección para que cada cliente disfrute de la gastronomía del norte de España a su gusto. Sin olvidar la terraza que es perfecta para comer o cenar al aire libre tanto con bueno como con mal tiempo.

Fabada y carnes de calidad en El Hórreo Asturiano.

Los chefs de El Hórreo Asturiano, curtidos durante años en los fogones, preparan una carta repleta de ingredientes frescos y de calidad, donde no puede faltar la fabada, el cachopo o las carnes y pescados más selectos.

Ubicado en el número 52 de la calle del Doctor Fleming, a escasos metros del Estadio Santiago Bernabéu y de la Plaza de Castilla, te invito a que te sientes en una de sus mesas y te olvides del tiempo porque sí, es agosto pero en las mesas ves cómo salen sin parar su fabada. Pero ya que es verano nos dejamos guiar por su director, Paco, para probar esas delicias de temporada como su gazpacho de cerezas, refrescante y con muy buen sabor que completa el aperitivo que nos han servido de una muy buena ensaladilla rusa (M 7 € / E 11 €).

El gazpacho de cerezas de El Hórreo Asturiano.

El Hórreo pertenece al Grupo Asgaya quien en 2011 abrió Asgaya puerta con puerta bajo el sello del empresario hostelero Manuel Fernández —asturiano de nacimiento y madrileño de adopción, es también propietario de las casas Vigamar’s, La Charca Taberna, Enbable y la recién abierta Cervecería Asgaya— con el objetivo de homenajear la cocina asturiana y, en general, la norteña.

Carta amplia y variada

Como nos cuenta y nos recomienda Paco, uno de los platos que más éxito tiene y que lleva años en la carta es el de alcachofas rellenas de rabo de toro (20€), perfecto para compartir y disfrutar de una verdura ligeramente rebozada con el sabor intenso del rabo de toro que está desmigado y coronado con la salsa del propio guiso.

Las alcachofas rellenas de rabo de toro es uno de los platos clásicos de El Hórreo Asturiano.

Además de la carta, en El Hórreo Asturiano ofrecen una extensa selección de sidras asturianas, vinos y cervezas artesanales que complementan perfectamente su oferta gastronómica. En nuestro caso, tras una cerveza bien tirada en vaso de sidra seguimos la comida con un buen vino tinto El Hombre Bala (24 €) elaborado por Comando G Viticultores con uva 100 % Garnacha bajo la DO Vinos de Madrid.

La cecina de León, los ibéricos de bellota, los quesos asturiano o los pimientos de Padrón combinan en su cocina con los callos a la madrileña, los huevos rotos o el foie fresco, sin olvidar los manjares que llegan del mar en forma de almejas, navajas, gambas o berberechos. Opción también para los amantes de la cuchara más allá de la fabada como las verdinas con frutos del mar o el arroz con bogavante.

El tradicional cachopo de El Hórreo Asturiano.

Los amantes de la carne también tienen su rincón especial con un chuletón de vaca madurado, solomillo al Cabrales, pitu de Caleya, carrillera, entrecot o rabo de toro, además del mencionado cachopo marca de la casa elaborado con una jugosa carne de ternera rellena de jamón y queso, empanada y frita hasta alcanzar el punto crujiente perfecto.

Caldereta de pescado de El Hórreo Asturiano.

Y si lo que quieres es pescado, lo mejor de la lonja te llega al plato. Lomo de Bacalao a la parrilla, cocochas de merluza en salsa verde, merluza de pincho a la sidra, sapito braseado o rodaballo al horno con bilbaína. Nosotros, también recomendados por Paco, tomamos una estupenda caldereta de pescado (54 € para dos personas). Un guiso elaborado con carabineros, zamburiñas, almejas y el mejor pescado del día. Para chuparse los dedos y no dejar ni rastro en la cazuela.

Y si te queda hueco después de tanto manjar, tienes los postres caseros como la tarta de queso (7 €) o el arroz con leche cremoso (7 €), un postre que te lleva al pasado con la combinación de arroz, leche, canela y limón.

Arroz con leche de El Hórreo Asturiano.

El profesional servicio, la cocina y el buen ambiente hacen que en El Hórreo, como se conoce popularmente, te sientas como en casa y puedas comer por un ticket medio de 40€. Abre de lunes a sábados de 8h a 1 de la mañana y los domingos de 9 a 17h.

Me puedes seguir también en mi Instagram si no te quieres perder ninguna de mis recomendaciones.