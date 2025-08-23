De todos los tipos, de todos precios y de todo el mundo: ocho hoteles que merecen un viaje

Tras el éxito del episodio que dedicaron a los hoteles el verano pasado, Carmelo Jordá y Kelu Robles han decidido dedicar también este año un capítulo de El Placer de Viajar a alojamientos que les han enamorado durante sus viajes.

Porque un buen hotel puede ser una parte fundamental de la experiencia del viajero, algo inolvidable ligado para siempre con un destino y, en los mejores casos, destinos en sí mismos: lugares a los que vale la pena viajar.

Por eso Kelu y Carmelo nos traen ocho hoteles de todo el mundo en los que es un placer alojarse. Establecimientos de estilos muy diferentes pero que tienen una cosa en común: la calidad, aunque esta cristalice de formas muy diferentes.

Hoteles en los que se puede disfrutar, por ejemplo, del encanto rústico de una aldea en los Andes de Argentina, donde está la Posada Los Ángeles, con sus pequeñas casitas rústicas que giran en torno a un jardín, con su propia barbacoa, columpios y hamacas.

O de la belleza elegante y rural de un encantador rincón del Alentejo, la Imani Country House, con muy pocas habitaciones, pequeño y en mitad de una finca con frutales y olivos centenarios.

La tercera para es un Parador en el corazón de Olite, en uno de los conjuntos gótico-civiles más bellos de Europa, con torres,almenas, galerías y arcadas decoradas con vidrieras, detalles como armaduras, tapices, lámparas de forja y artesonados... Un conjunto en el que te sientes como un noble del medievo.

Y de Navarra el programa viaja a Galicia para encontrarse con la tradición de los grandes balnearios en Mondáriz, quizá no tan lujoso como alguno de los europeos pero también con ese encanto siglo XIX.

En la Friburgo de Alemania está el Green City Hotel, con todas las novedades y las virtudes de un hotel que aprovecha lo mejor de la tecnología y la arquitectura moderna;

De allí el episodio pasa por el servicio fantástico de un gran establecimiento de cinco estrellas en la isla de Gran Canaria, el Seasea Palm Beach, con sus espléndidas habitaciones y su desayuno totalmente maravilloso.

Sin salir de las islas afortunadas, en La Laguna Gran Hotel se tiene el placer de mezclar un lugar con historia y la modernidad hotelera con los servicios más de hoy. en Tenerife.

Y, finalmente, el capítulo acaba en otra isla, Irlanda, donde en su salvaje costa oeste está el Armada Hotel, en un punto maravilloso junto al mar y donde además recuerda el paso por allí de la derrotada Armada Invencible.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.