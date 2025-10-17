Materia Prima: el restaurante-mercado donde el cliente es el que manda

Desde que abrió sus puertas en 2012, Materia Prima conquista por su concepto original, innovador y acertado. Un restaurante que nos trae lo mejor de la lonja a la mesa para que podamos disfrutar de una propuesta gastronómica a medida.

Lo primero que llama la atención nada más entrar en el restaurante, son las vitrinas con la mejor materia prima: pescados y mariscos traídos de las lonjas de Ayamonte e Isla Cristina, en Huelva así como las carnes selectas de La Finca que hacen las delicias del público más carnívoro.

La terraza de Materia Prima, a escasos metros del Santiago Bernabéu

¿Es un mercado dentro de un restaurante, o un restaurante dentro de un mercado? Aquí la premisa es clara, es el cliente quien decide cómo, cuánto y dónde quiere consumir el mejor producto, ya que puedes elegir saborearlo en el restaurante eligiendo la cantidad (aquí no hay reglas ni raciones preestablecidas sino que es el comensal quien marca los límites) o te lo puedes llevar a casa, con lo que la experiencia es totalmente personalizada.

Detrás de esta propuesta está Ricardo Garrastazu, un empresario emprendedor, que cansado de que su mujer encontrara excesivas las raciones en los restaurantes convencionales, decidió crear uno a su medida. Un precioso gesto de amor que tuvo como resultado Materia Prima.

Un restaurante con una carta amplia con cocina de temporada, clásica y honesta, con recetas donde se ensalza el producto y se potencia su sabor original. Y es que si el producto es bueno, no hay necesidad de adornos innecesarios.

Tomates rellenos de chipirones y chipirones en su tinta

Un guiso de siempre sin florituras: pochas con rape y almejas, un plato triunfador y de diez, al igual que otro plato de siempre, bonito con tomate con el toque equilibrado de los pimientos rojos que acompañaban a la perfección.

Cadera de vaca a la sal, perfecta para los carnívoros

Para deleite de los carnívoros, muy recomendable también la cadera de vaca a la sal, tierna, jugosa y en su punto, que se funde en la boca como mantequilla.

Tarta fina de manzana y "chocopasión"

En los postres, nos decantamos por la riquísima tarta fina de manzana, y un homenaje al chocolate más exquisito llamado "Chocopasión".