La octava edición de Tastarròs concluyó este fin de semana con un éxito abrumador y cifras récord, consolidándose como el mayor escaparate de la cultura arrocera de la Comunidad Valenciana. Más de 40.000 personas se acercaron a la Plaza del Ayuntamiento de Valencia para disfrutar de las degustaciones y actividades organizadas por la D.O. Arròs de València.

El punto culminante del evento fue el concurso 'Arrocero del Futuro 2025', que coronó a Arturo Roig, del restaurante A Roig Viu (Albaida), como el ganador. Roig se hizo con el título gracias a su receta de arroz "Aroigviu con caza, setas de temporada y caracoles", una propuesta que le valió 2.000 euros en metálico y el reconocimiento de un jurado experto en periodismo gastronómico.

El arroz campeón de caza, setas de temporada y caracoles.

"He querido hacer una paella valenciana como las que hago en el restaurante y a mis amigos; me encanta hacer paellas con ingredientes de temporada, ahora con las primeras setas de nuestro monte como los níscalos", explicó emocionado el ganador, cuya receta utilizó una de las tres variedades de arroz amparadas por la D.O. (senia, bomba o albufera).

El concurso 'Arrocero del Futuro' está diseñado para reconocer al chef menor de 40 años que elabore la mejor receta. En esta edición, Arturo Roig se impuso a otros seis finalistas seleccionados de entre numerosos aspirantes de todo el país. En su deliberación, los jueces valoraron el sabor, el punto del arroz y la creatividad de las recetas que los concursantes cocinaron en directo en la plaza entre grandes muestras de apoyo. El jurado estuvo compuesto por algunos de los mejores profesionales del periodismo gastronómico, entre ellos Juanjo Alonso, redactor jefe de Libertad Digital.

Los siete finalistas que aspiraron al premio fueron:

Félix Chaqués, de Félix Chaqués (Valencia).

Arturo Roig, de A Roig Viu (Albaida, Valencia).

Amparo Nácher, de Xaruga (Valencia).

Álvaro Portolés, de Tu Arrocero (Valencia).

Aitor Martínez Ros, de Can Ros (Burriana, Castellón).

Alberto Iniesta, de Finca El Marchante (La Herradura, Granada).

Borja Mateu Gisbert, de Casa Borja (Aielo de Malferit, Valencia).

Degustación masiva y récord de asistencia

Desde las 12:00h hasta las 17:00h, un total de 52 restaurantes de Valencia y comarcas colindantes participaron con stands donde ofrecieron raciones de arroces tradicionales y actuales por cinco euros. Esta masiva participación, impulsada por la D.O. Arròs de València con la colaboración del Ayuntamiento, la Consejería de Agricultura y el programa europeo EU Rice, reafirma el impacto social, cultural y gastronómico del producto.

Entre los establecimientos destacados que participaron en la degustación se encontraban Tofolet (Paterna), La Sequieta (Alaquàs), Llar del Pescador (El Palmar), El Poblet (València) y Villa Indiano (Burjassot), entre otros.

También hay espacio para la concienciación a nivel internacional de EU Rice, un programa impulsado por la Asociación Empresarial Agrícola de Salónica y la D.O. Arroz de Valencia, con el apoyo de la Unión Europea. Su objetivo es promover un cultivo de arroz sostenible, seguro y trazable, que cumpla con estrictas normas de calidad y respeto medioambiental. En este espacio los visitantes han podido conocer más en profundidad la biodiversidad y la riqueza natural de la Albufera.

Agenda cultural y formativa

Más allá de la alta cocina, Tastarròs 2025 ofreció un amplio programa de actividades paralelas para todos los públicos:

Tastarròs T’ensenya: Quince cocineros de vanguardia compartieron sus investigaciones sobre nuevas formas de entender el arroz.

Actividades tradicionales: Se celebraron la divertida competición del 'Llaurador més ràpid de l’Albufera' y la exposición ‘Pesca a l’Albufera’.

Concienciación: El programa Eu Rice, impulsado por la D.O. Arroz de València y la Asociación Empresarial Agrícola de Salónica, dispuso de un stand para promover el cultivo de arroz sostenible y trazable.

Cierre festivo: La jornada concluyó con el concierto de Xavi de Bétera y la DJ Session de Jajajers, poniendo el broche final a un fin de semana donde el arroz fue símbolo de identidad, tradición y creatividad.

