Un crucero de lujo y la Fórmula 1: la inédita presentación del nuevo monoplaza de Alpine

El Puerto de Barcelona ha sido testigo de un evento sin precedentes en la industria del motor y el turismo de lujo. Por primera vez en la historia de la Fórmula 1, un equipo ha elegido un crucero para presentar su nuevo monoplaza de competición. BWT Alpine Formula One Team y MSC Cruceros han sellado su alianza estratégica desvelando los colores del A526, el monoplaza para la temporada 2026, a bordo del buque insignia de la compañía, el MSC World Europa.

El evento, que reunió a la cúpula de ambas entidades, contó con la presencia estelar de los pilotos Pierre Gasly y el joven talento Franco Colapinto, escoltados por el asesor ejecutivo de Alpine, el incombustible Flavio Briatore, y el presidente ejecutivo de MSC Cruceros, Pierfrancesco Vago.

La elección del escenario no ha sido casual. Existe un hilo conductor que une a ambas compañías: el "Made in France". Mientras el MSC World Europa fue construido en los astilleros de Saint-Nazaire, Alpine mantiene su corazón industrial en Dieppe. Esta sinergia gala se traduce ahora en una colaboración que busca la máxima eficiencia tanto en la competición sobre el asfalto como en el mar.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de BWT Alpine Formula One Team, se mostró optimista ante el cambio reglamentario de 2026: "Hoy comienza un nuevo capítulo para BWT Alpine Formula One Team. Estoy muy agradecido a nuestros socios de MSC Cruceros no sólo por acogernos hoy aquí en Barcelona, en este increíble barco, MSC World Europa, pero también por su apoyo y su compromiso con el equipo. Han demostrado ser auténticos socios mientras nos preparamos para lo que, sin duda, será una temporada única en la historia de la Fórmula 1, sobre todo para nosotros con la nueva normativa técnica. Comenzamos la temporada con una hoja en blanco y una gran oportunidad para ser más competitivos que en campañas anteriores".

Pierfrancesco Vago, presidente ejecutivo de MSC Cruceros, declaró: "Estamos muy orgullosos de haber formado parte de este momento legendario a bordo de MSC World Europa. Aunque los cruceros y la Fórmula 1 puedan parecer mundos aparte, compartimos el mismo ADN: un profundo compromiso con el trabajo en equipo, la innovación y la creación de momentos inolvidables, como los que nuestra excepcional tripulación ofrece cada día a bordo de nuestros barcos".

Un despliegue VIP en la terminal de cruceros de MSC

MSC World Europa es el primer barco de la serie World Class de MSC Cruceros, que se encuentra entre los barcos más eficientes enérgicamente del mundo y refuerza el compromiso de la compañía con GNL y con garantizar la preparación para los combustibles renovables del futuro.

Los pilotos de BWT Alpine Formula One Team y los invitados VIP tuvieron la oportunidad de explorar el barco antes de reunirse en el Panorama Lounge, el teatro rodeado de ventanas que van desde el suelo al techo ofreciendo así unas vistas panorámicas del océano y un telón de fondo impresionante del puerto de Barcelona y de la nueva y moderna terminal de MSC Cruceros, para poder presenciar la presentación mundial del último coche de F1.