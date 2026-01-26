Así fue la exclusiva presentación del nuevo coche BWT Alpine de Fórmula 1 dentro de un crucero
Libertad Digital es testigo de la presentación mundial en el puerto de Barcelona del nuevo coche del equipo BWT Alpine Formula One Team, que ha hecho historia al convertirse en los primeros en revelar los colores de su coche a bordo de un MSC Cruceros.
Este acontecimiento histórico reunió en Barcelona a los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, al asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore.
El crucero MSC World Europa, construido en Saint-Nazaire (Francia) por Chantiers de l'Atlantique, y Alpine, que opera una fábrica de automóviles en Dieppe, encarnan con orgullo la tradición "Made in France". Ambas empresas representan lo mejor del savoirfaire en ingeniería y se erigen como líderes del sector en innovación, eficiencia y diseño vanguardista.
MSC Cruceros, líder mundial en cruceros, ha establecido una alianza estratégica con el equipo BWT Alpine F1 Team como socio premium a partir de 2025.
Pierre Gasly y Franco Colapinto se toman un selfie en el estreno de su nuevo coche oficial.
Los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto al nuevo coche BWT Alpine Formula One Team.
La decoración del equipo para su coche de 2026, el A526, se ha revelado durante un evento exclusivo a bordo del buque insignia europeo de MSC Cruceros, MSC World Europa, en Barcelona, mientras estaba atracado en la nueva y moderna terminal de MSC Cruceros.
El asesor ejecutivo de BWT Alpine Formula One Team, Flavio Briatore, ha declarado: "Hoy comienza un nuevo capítulo para BWT Alpine Formula One Team. Estoy muy agradecido a nuestros socios de MSC Cruceros no sólo por acogernos hoy aquí en Barcelona, en este increíble barco"
El histórico Flavio Briatore junto a los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto antes las cámaras.
BWT Alpine Formula One Team se convierte en el primer equipo de Fórmula 1 en la historia de este deporte en revelar su diseño a bordo de un crucero.
Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería WT Alpine Formula One Team.
Franco Colapinto, piloto de BWT Alpine Formula One Team.
Pierfrancesco Vago, presidente ejecutivo de MSC Cruceros, declaró: "Estamos muy orgullosos de haber formado parte de este momento legendario a bordo de MSC World Europa. Aunque los cruceros y la Fórmula 1® puedan parecer mundos aparte, compartimos el mismo ADN: un profundo compromiso con el trabajo en equipo, la innovación y la creación de momentos inolvidables, como los que nuestra excepcional tripulación ofrece cada día a bordo de nuestros barcos.