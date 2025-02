1 / 20

Max Verstappen (Red Bull)

A los diecisiete años y ciento sesenta y cuatro días de edad, Max se convirtió en el piloto más joven en participar en una carrera del Campeonato del Mundo de F1, en este caso con la escudería Toro Rosso. Después de cuatro carreras en 2016, Max Verstappen dejó Toro Rosso para pasar a formar parte de Red Bull Racing junto con Daniel Ricciardo. En su primer GP con el equipo, aguantó la presión de Kimi Räikkönen y consiguió una épica victoria. Max Verstappen no se conformó con eso y en 2016 acabó quinto absoluto y se confirmó como el joven con más talento en la F1. Siempre quedaba por encima del 10 puesto de la clasificación pero, en la temporada 2021, Max pasó de ser una presencia constante en el podio, a convertirse en un auténtico aspirante al campeonato del mundo. De hecho, Max se pasó gran parte de la temporada terminando primero y terminó asegurando su primer título mundial en la última carrera de la temporada en Abu Dhabi. En la temporada siguiente, Max reafirmó su dominio en el deporte, revalidando el título mundial a falta de cuatro carreras y superando el récord de victorias en una temporada, que ostentaban conjuntamente Sebastian Vettel y Michael Schumacher. Pero no se sacia ya que consiguió su tercer título mundial en 2023 a falta de cinco carreras, uniéndose a algunos de los nombres más famosos de este deporte que han ganado tres títulos, como Ayrton Senna, Niki Lauda y Jackie Stewart. Al comenzar la temporada 2024 con tres títulos mundiales a sus espaldas, no es ninguna sorpresa ver a Max ganando Grandes Premios en todo el mundo. Tras una dura segunda mitad de temporada para el equipo, Max finalmente se alzaba con la corona de campeón del mundo por cuarta vez en el GP de Las Vegas.