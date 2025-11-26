Aston Martin ha confirmado uno de los movimientos más comentados en el paddock en los últimos días: Adrian Newey será el nuevo 'team principal' del equipo a partir de 2026. El ingeniero británico, considerado el diseñador más exitoso de la historia de la Fórmula 1 y actual director técnico ejecutivo y socio de la estructura, asumirá por primera vez en su carrera el papel de máximo responsable deportivo. El anuncio supone una reorganización profunda en el organigrama del equipo de Silverstone.

Como se venía diciendo desde hace unos días, este cambio afecta directamente a Andy Cowell, que dejará sus funciones como CEO y jefe de equipo para ocupar un puesto centrado en la estrategia. Su misión será coordinar la integración entre Aston Martin, Honda, Aramco y Valvoline, con vistas al drástico cambio de reglamentación previsto para la temporada 2026. La decisión se interpreta como un paso decisivo en la apuesta del propietario, Lawrence Stroll, por dar a Newey el control pleno del proyecto.

Tensiones previas y un movimiento respaldado por Stroll

Desde el pasado fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas ya circulan comentarios sobre desencuentros entre Newey y Cowell relacionados con el reparto de responsabilidades dentro del equipo. Según se comentaba en el paddock, esas diferencias habían generado un clima incómodo en la fábrica, lo que habría llevado a Stroll a intervenir. Además, puede decirse que la elección no responde a un término medio: se ha otorgado a Newey un rol que hasta ahora nunca había desempeñado.

Si bien es cierto que el comunicado oficial difundido por Aston Martin evita mencionar tensiones internas, pero confirma que la reestructuración fue impulsada directamente por Stroll. No hay que olvidar que el propietario ya había dado a Newey un peso significativo en el proyecto al incorporarlo en marzo como socio técnico gestor y accionista. Ahora refuerza esa apuesta entregándole la dirección total del equipo deportivo a partir de la próxima temporada.

A sus 67 años, Newey asumirá por primera vez el papel de 'team principal'. Su trayectoria en Williams, McLaren y Red Bull ha estado siempre asociada a los departamentos técnicos, pero sin un rol de gestión global. La nueva posición implica presencia constante en los circuitos, coordinación del equipo en fábrica y decisiones directas sobre operaciones y estrategia, un modelo similar al que ejercen otros directores como Fred Vasseur, Toto Wolff o Andrea Stella.

El cambio también coincide con un momento determinante para Aston Martin. La nueva normativa de 2026 afectará tanto al diseño del coche como a la unidad de potencia, lo que convierte al equipo en un proyecto en plena transición. La llegada de Honda como motorizador añade un reto adicional y sitúa el organigrama técnico y estratégico en el centro de la planificación.

El comunicado íntegro

Así lo han confirmado en una nota de prensa oficial este miércoles:

"Andy Cowell y Adrian Newey han acordado dividir sus responsabilidades para centrarse en sus fortalezas y experiencia individuales, garantizando así la eficiencia de la organización.

Andy Cowell asumirá un nuevo cargo como Director de Estrategia del equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1, utilizando su experiencia única para optimizar la colaboración técnica entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline.

Adrian Newey asumirá el cargo de Director del Equipo a partir de 2026 y dirigirá al equipo técnico, incluyendo las operaciones del monoplaza en pista.

Estos cambios estratégicos están diseñados para garantizar que el equipo directivo esté bien preparado para aprovechar al máximo sus fortalezas colectivas en 2026.

La temporada 2026 trae consigo los mayores cambios en la Fórmula 1 en una generación, con nuevas regulaciones técnicas y un equipo adicional en la parrilla. Para aprovechar esta oportunidad, el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula Uno™ anuncia cambios en su estructura de liderazgo.

Estos cambios estratégicos están diseñados para garantizar que el equipo esté bien preparado para aprovechar sus fortalezas colectivas en 2026.

Durante los últimos 14 meses, Andy Cowell ha liderado al equipo como CEO y Director del Equipo en la implementación de los cambios estructurales tan necesarios para apoyar la transición a un equipo de fábrica completo, preparado para la nueva normativa en 2026.

Tras sentar las bases con éxito, Andy Cowell asumirá un nuevo cargo como Director de Estrategia, reportando al Presidente Ejecutivo Lawrence Stroll. Gracias a su inigualable experiencia y conocimientos en el trabajo con unidades de potencia, Andy ayudará a optimizar las colaboraciones técnicas entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline, y trabajará estrechamente con los socios del equipo para garantizar la integración fluida de la nueva unidad de potencia, el combustible y el chasis del equipo.

Como Socio Técnico Director, Adrian Newey será responsable de dirigir al equipo técnico, incluyendo las operaciones del coche en pista, y asumirá el cargo adicional de Director del Equipo a partir de 2026.

Como Presidente Ejecutivo, Lawrence Stroll continuará liderando las funciones comerciales del Equipo".

Andy Cowell: "Tras implementar cambios estructurales muy necesarios en nuestra transición a un equipo de fábrica completo y sentar las bases para Adrian y la organización en general, es el momento oportuno para asumir un nuevo rol como Director de Estrategia. En este puesto, ayudaré a optimizar la colaboración técnica entre el Equipo, Honda, Aramco y Valvoline, y a garantizar la integración fluida de la nueva unidad de potencia, el combustible y el chasis del Equipo".

Lawrence Stroll: "Andy Cowell ha sido un líder excepcional este año. Se ha centrado en construir un equipo de primera clase y en lograr una buena colaboración, además de fomentar una cultura que vuelve a poner el coche de carreras en el centro de nuestra actividad. Este cambio de liderazgo es una decisión mutua que hemos tomado por el bien del equipo. Esperamos seguir trabajando con él en su nuevo cargo como Director de Estrategia".

"También me complace que Adrian Newey asuma el cargo de Director del Equipo, lo que le permitirá aprovechar al máximo su experiencia creativa y técnica. Ambos cambios garantizarán que el equipo esté en la mejor posición para aprovechar al máximo sus fortalezas colectivas".

Adrian Newey: "Durante los últimos nueve meses, he visto un gran talento individual en nuestro equipo. Estoy deseando asumir este nuevo rol, ya que nos posiciona en la mejor posición posible para competir en 2026, donde nos enfrentaremos a una posición completamente nueva, con Aston Martin ahora como equipo oficial, y al considerable reto que supone la nueva normativa".

"El nuevo rol de Andy, centrado en la integración de la nueva unidad de producción con nuestros tres socios clave, será fundamental en este proceso", cierra la misiva de Aston.