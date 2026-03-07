Hay lugares que nacen con la vocación de ser un refugio, un paréntesis de calma en el bullicio frenético de la capital. Esa es la premisa de Almara, la nueva apertura del Grupo La Fábrica que acaba de aterrizar en el número 62 del Paseo de la Castellana. Un espacio donde el tiempo parece detenerse para rendir culto al sabor, a la sobremesa y, sobre todo, a la esencia del Mediterráneo.

Tras tres años de éxito con El Huerto de Floren Domezáin, los hermanos Paco y Gonzalo Talavera —segunda generación del grupo familiar— dan un paso más en su apuesta por la alta gastronomía. Para este viaje han confiado en el criterio de Aitor Mena, un chef navarro de técnica impecable forjado en templos como el Moo de los hermanos Roca o el triestrellado Quique Dacosta.

En Almara, el producto es el que dicta la sentencia. La carta es un despliegue de honestidad donde el mar marca el pulso, pero sin olvidar la huerta y la buena carne. Mena logra equilibrar la tradición con la actualización necesaria para el comensal de hoy.

La experiencia puede comenzar con bocados pensados para compartir que ya apuntan maneras de clásicos como su Gilda 6XL (9,5 € unidad), aunque su precio puede asustar, es una oda al aperitivo con anchoa, boquerón, pulpo y atún rojo, escoltada por una sutil crema de mejillones escabechados. Puedes optar también por sus croquetas de gamba blanca o la tortilla de bacalao al pilpil, sin olvidar la ensaladilla rusa con ventresca de atún. Otra muy buena opción para compartir es la burrata con ajoblanco y tartar de atún rojo (18 €) con un producto de calidad que hace que este plato, en principio sencillo, crezca.

Como te decía, la huerta también tiene su protagonismo en la carta y también pasa por la brasa. Es así con el cogollo de Tudela a la brasa, romescu, queso Idiazabal y anchoa del cantábrico o con el puerro a la brasa con mojama de atún, salsa tonnata y alcaparras (14 €), una buena mezcla de sabores de tierra y de mar y diferentes texturas.

Lujo y vino

El espacio, diseñado por Pablo Baruc, es un homenaje visual a los paisajes del sur. Paredes de cal, suelos de terrazo blanco y ventanales de cuatro metros de altura bañan de luz un local donde el azul marino y los tonos arena invitan al relax. Mención especial merece su terraza acondicionada, un jardín protegido en plena Castellana que apunta a ser el place to be de esta primavera.

Y un restaurante de este calibre exige una bodega a la altura. Almara no solo ofrece un recorrido por las denominaciones más emblemáticas de España con más de 25 referencias por copas, sino que guarda un tesoro para los paladares más exigentes: una carta especial de Vega Sicilia. Referencias como Valbuena 5º Año, Alión o el exclusivo Oremus Aszú elevan la experiencia a una categoría superior. También hay etiquetas internacionales como el tinto francés Le Troupeau (28 €), elaborado por la bodega LGI Wines con 100 % Malbec en la región Pays d'Oc IGP.

Lubina de estero a la sal con pimientos de piquillo confitados.

Para continuar con la experiencia, una buena oferta de platos principales, como el canelón de txangurro y la parpatana de atún rojo al oloroso, que se postulan como los imprescindibles de la casa. Aunque si lo prefieres, puedes optar por el sapito del cantábrico a la parrilla o la lubina de estero a la sal (28 € 2 pax), espectacular de sabor y con el punto perfecto para que los lomos de pescado queden jugosos. La puedes acompañar con guarnición, ya sea patatas panadera, fritas, cogollo con cebolleta y AOVE o unos maravillosos pimientos de piquillo confitados (7 €).

Para quienes prefieren tierra firme, el steak tartar de solomillo con yema trufada servido sobre patata hojaldrada es una propuesta original que no defrauda o la pluma ibérica a la parrilla, el solomillo de ternera salteado con parmentier de patata, demi glace y ajos tiernos o la chuleta de vaca madurada a la parrilla.

Almara es, en definitiva, la confirmación de que el Grupo La Fábrica —con 15 locales en Madrid y más de 30 años de historia— sabe leer perfectamente lo que la capital demanda: verdad en el plato y un entorno que invite a quedarse.

Datos de interés

Almara

Página web: https://grupolafabrica.es/almara/

Dirección: Paseo de la Castellana, 62. (Madrid)

Teléfono: 919591444

Horario: De domingo a jueves de 13:00 a 00:00h; viernes y sábados de 13:00 a 01:00h.

Ticket medio: 50 €.

Valoración: 8 fogones.