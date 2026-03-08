Imágenes del paraíso: así son las Maldivas
Una pequeña colección de fotografías para mostrar cómo son las islas Maldivas, un paraíso en el océano Índico.
Uno de los pequeños fragmentos de atolón que forman las islas en Maldivas, visto de desde el aire.
El embarcadero de llegada al Oblu Xperience Ailafushi.
El amanecer sobre una de las islas maldivas, un lujo que se puede disfrutar desde la propia habitación.
Una de las playas del Oblu Xperience Ailafushi.
Una pasarela une el Oblu Xperience Ailafushi con otro resort en una isla vecina.
El océano y las habitaciones ubicadas sobre pilotes en el mar.
La mezcla de colores del mar y la claridad de las aguas en Maldivas.
Atardecer sobre un islote en una de las excursiones habituales en Maldivas.
Un sofisticado plato combinado en uno de los restaurantes del Oblu Xperience Ailafushi.
Otra puesta de sol, en este caso sobre la propia isla del Oblu Xperience Ailafushi.
El restaurante submarino Only Blu, todo un espectáculo gastronómico y visual.
Uno de los platos del restaurante Only Blu.
La piscina infinita del Varu by Atmosphere, un hotel de lujo en Maldivas.
Y la misma piscina infinita, pero a la hora de la puesta de sol.
Mohamed Niyaz, chef del restaurante Kaage, en plena tarea.
Uno de los deliciosos y preciosos platos que se sirven en el Kaage.
La piscina del Varu by Atmosphere.
La excursión de pesca es otra de las actividades típicas de Maldivas, y una de las más divertidas.
Turistas felices con su captura.
Cabinas de masaje sobre el mar de Varu by Atmosphere.
Otra de las increíbles puestas de sol de Maldivas.
Relax absoluto.
Uno de los rincones del Varu by Atmosphere.
Los colores del océano.