Menú
Viajar y comer

Imágenes del paraíso: así son las Maldivas

Una pequeña colección de fotografías para mostrar cómo son las islas Maldivas, un paraíso en el océano Índico.

1 / 24

Uno de los pequeños fragmentos de atolón que forman las islas en Maldivas, visto de desde el aire.

2 / 24

El embarcadero de llegada al Oblu Xperience Ailafushi.

3 / 24

El amanecer sobre una de las islas maldivas, un lujo que se puede disfrutar desde la propia habitación.

4 / 24

Una de las playas del Oblu Xperience Ailafushi.

5 / 24

Una pasarela une el Oblu Xperience Ailafushi con otro resort en una isla vecina.

6 / 24

El océano y las habitaciones ubicadas sobre pilotes en el mar.

7 / 24

La mezcla de colores del mar y la claridad de las aguas en Maldivas.

8 / 24

Atardecer sobre un islote en una de las excursiones habituales en Maldivas.

9 / 24

Un sofisticado plato combinado en uno de los restaurantes del Oblu Xperience Ailafushi.

10 / 24

Otra puesta de sol, en este caso sobre la propia isla del Oblu Xperience Ailafushi.

11 / 24

El restaurante submarino Only Blu, todo un espectáculo gastronómico y visual.

12 / 24

Uno de los platos del restaurante Only Blu.

13 / 24

La piscina infinita del Varu by Atmosphere, un hotel de lujo en Maldivas.

14 / 24

Y la misma piscina infinita, pero a la hora de la puesta de sol.

15 / 24

Mohamed Niyaz, chef del restaurante Kaage, en plena tarea.

16 / 24

Uno de los deliciosos y preciosos platos que se sirven en el Kaage.

17 / 24

La piscina del Varu by Atmosphere.

18 / 24

La excursión de pesca es otra de las actividades típicas de Maldivas, y una de las más divertidas.

19 / 24

Turistas felices con su captura.

20 / 24

Cabinas de masaje sobre el mar de Varu by Atmosphere.

21 / 24

Otra de las increíbles puestas de sol de Maldivas.

22 / 24

Relax absoluto.

23 / 24

Uno de los rincones del Varu by Atmosphere.

24 / 24

Los colores del océano.

Recomendamos