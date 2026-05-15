Cinco ciudades apasionantes del este de Alemania
Recorremos cinco de las ciudades de Historic Highlights of Germany: una ruta apasionante por Tréveris, Wiesbaden, Bonn, Coblenza y Aquisgrán.
La impresionante Basílica de Constantino, en Tréveris.
La Porta Nigra de Tréveris.
Un rincón de la Catedral de Tréveris.
La Kurhaus de Weisbaden.
El Teatro Estatal de Hesse, una de las joyas culturales de Weisbaden y de toda Alemania.
El famoso funicular de Weisbaden, inaugurado en 1888.
Villa Hammerschmidt, antigua residencia del presidente de la RFA.
Instrumentos en el museo de la Casa Beethoven de Bonn.
El palacio de Augustusburg, una joya rococó cerca de Bonn.
Coblenza y la unión del Mosela y el Rin vistas desde lo alto.
El monumento dedicado al Kaiser Guillermo I, en la Esquina de los Alemanes.
Terraza de un café en el casco viejo de Coblenza.
La cúpula de la parte más antigua de la Catedral de Aquisgrán.
Un de las piezas del Museo de la Catedral de Aquisgrán.
Pastelería tradicional de Aquisgrán, con los coloridos printen.