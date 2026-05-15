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Viajar y comer

Cinco ciudades apasionantes del este de Alemania

Recorremos cinco de las ciudades de Historic Highlights of Germany: una ruta apasionante por Tréveris, Wiesbaden, Bonn, Coblenza y Aquisgrán.

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La impresionante Basílica de Constantino, en Tréveris.

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La Porta Nigra de Tréveris.

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Un rincón de la Catedral de Tréveris.

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La Kurhaus de Weisbaden.

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El Teatro Estatal de Hesse, una de las joyas culturales de Weisbaden y de toda Alemania.

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El famoso funicular de Weisbaden, inaugurado en 1888.

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Villa Hammerschmidt, antigua residencia del presidente de la RFA.

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Instrumentos en el museo de la Casa Beethoven de Bonn.

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El palacio de Augustusburg, una joya rococó cerca de Bonn.

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Coblenza y la unión del Mosela y el Rin vistas desde lo alto.

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El monumento dedicado al Kaiser Guillermo I, en la Esquina de los Alemanes.

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Terraza de un café en el casco viejo de Coblenza.

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La cúpula de la parte más antigua de la Catedral de Aquisgrán.

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Un de las piezas del Museo de la Catedral de Aquisgrán.

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Pastelería tradicional de Aquisgrán, con los coloridos printen.

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