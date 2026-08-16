Así es la desconocida cantera española de una piedra única con la que se construyeron catedrales
De sus piedras milenarias se construyeron edificios, catedrales, monasterios… Patrimonio de la Luz gestiona el patrimonio monumental de las antiguas canteras de donde se extrajo la piedra caliza de Hontoria dentro de la concesión minera Agustín que abarca una extensión de 855 hectáreas, donde todavía sigue viva la actividad a cargo de la empresa Calizas de Burgos. Es posible visitar este lugar tan desconocido y sorprenderte de la España interior.
Esta iniciativa pone en valor las históricas canteras de piedra caliza blanca de Hontoria, un material fundamental que sirvió de base para la construcción de la icónica Catedral de Burgos y de una parte muy significativa de los monumentos más importantes del norte español.
El Conjunto Monumental 'Patrimonio de la Luz' constituye un asombroso enclave de interés histórico y cultural ubicado en el subsuelo, a escasos 20 kilómetros de Burgos.
A lo largo de los siglos, hábiles maestros canteros trabajaron de manera manual extrayendo bloques de roca para alzar palacios y templos medievales.
Situado a solo 20 minutos de la capital, entre los términos municipales de Hontoria de la Cantera, Cubillo del Campo y Tornadijo, este lugar te invita a una expedición al corazón de la tierra para conectar con nuestro pasado.
Este recorrido permite explorar el origen material de la mayor parte del patrimonio burgalés y de buena parte del norte de España, destacando la piedra que permitió edificar la Catedral de Burgos.
La actividad extractiva se mantuvo operativa incluso tras la llegada de la industrialización, perdurando hasta mediados del siglo XX. Posteriormente, durante la época del régimen franquista, el ejército reconvirtió estas enormes oquedades en un gran depósito de municiones y polvorín.
El complejo se estructura como un laberinto subterráneo formado por siete túneles principales excavados en la propia roca. Los visitantes pueden adentrarse en la historia a través de un recorrido guiado que destaca por dos de sus cámaras más espectaculares:
Esta piedra blanca se extrae en esta misma ubicación desde épocas anteriores al medievo. Tuvo su primer gran auge con la entrada del gótico en la arquitectura. La búsqueda de la luz demandaba materiales que generaran mayor luminosidad. Por ello, la piedra de Hontoria fue un referente en aquella época, a pesar de la dificultad de su extracción al tener que hacerse en galería al encontrarse a entre 12 y 18 metros de profundidad. En la galería llamada 'La Catedral' la cavidad de mayores proporciones, se obtuvieron originalmente los sillares más grandes.
Galería 'El Pozo': Un entorno perfecto para aproximarse a la dureza del oficio de cantero. Este sector explica tanto los métodos tradicionales como los sistemas más actuales utilizados para extraer los bloques de piedra desde las paredes y los techos.
A través de visitas guiadas, es posible conocer las canteras donde se construyó nuestra historia, caminando por galerías subterráneas que impactan tanto por su extensión kilométrica como por la escala del esfuerzo de los canteros.
Además, este espacio singular ofrece un escenario inmejorable para el desarrollo de eventos especiales, reuniones corporativas o proyectos creativos, como rodajes y campañas de publicidad.
Actualmente, el lugar ha superado su pasado militar para transformarse en un referente único que aúna turismo, arqueología y patrimonio industrial.