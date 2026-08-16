Así es la desconocida cantera española de una piedra única con la que se construyeron catedrales

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Esta piedra blanca se extrae en esta misma ubicación desde épocas anteriores al medievo. Tuvo su primer gran auge con la entrada del gótico en la arquitectura. La búsqueda de la luz demandaba materiales que generaran mayor luminosidad. Por ello, la piedra de Hontoria fue un referente en aquella época, a pesar de la dificultad de su extracción al tener que hacerse en galería al encontrarse a entre 12 y 18 metros de profundidad. En la galería llamada 'La Catedral' la cavidad de mayores proporciones, se obtuvieron originalmente los sillares más grandes.