Los pueblos abandonados más espectaculares de España
La despoblación, la Guerra Civil y la construcción de embalses dejaron numerosos núcleos vacíos que todavía conservan parte de su historia.
Belchite, Zaragoza
El antiguo Belchite quedó marcado por los combates de la Guerra Civil y sus calles conservan edificios destruidos y restos de aquella época. Su fama también está vinculada a las historias de misterio y a las numerosas producciones audiovisuales que se han rodado allí. Desde 2013, el acceso al recinto se realiza mediante visitas guiadas organizadas por la oficina de turismo, con pases diurnos y visitas nocturnas algunos días.
Caudilla, Toledo
Caudilla quedó despoblado después de la Guerra Civil. Su principal elemento patrimonial son las ruinas del Castillo de Rivadeneyra, construido en el siglo XV. En 1999, los fuertes vientos provocaron el derrumbe de buena parte de su fachada y dejaron al descubierto una escultura de Cristo situada en lo alto de una de las torres. También permanecen los restos de la iglesia, el cementerio y el antiguo ayuntamiento-escuela.
Granadilla, Cáceres
Granadilla, de origen musulmán y fundada en el siglo IX, fue declarada zona inundable a mediados del siglo XX y sus habitantes tuvieron que abandonar sus casas. Sin embargo, el agua del embalse de Gabriel y Galán nunca llegó a cubrirla. Su recinto amurallado fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1980 y posteriormente entró en un programa de recuperación de pueblos abandonados. También fue escenario de una película de Pedro Almodóvar.
Ochate, Burgos
Ochate significa "puerta del frío" y se hizo conocido como el "pueblo maldito" a partir de la difusión de distintas historias durante los años 80. A su alrededor surgieron relatos sobre epidemias, apariciones, psicofonías y avistamientos de ovnis. Para llegar a las ruinas hay que dejar el vehículo a unos 500 metros y continuar a pie. Allí permanecen la torre de la iglesia de San Miguel, la ermita de Burgondo y varias viviendas.
Turruncún, La Rioja
Las ruinas de Turruncún se encuentran en una de las cumbres de la sierra de Préjano y destacan por sus tonos rojizos. A comienzos del siglo XX tenía 312 habitantes, pero la población fue descendiendo progresivamente: en 1991 solo quedaban tres personas y en 2001 ya no había ninguna. En 1975 fue anexionado al municipio de Arnedo y actualmente sus alrededores cuentan con un área recreativa.
Umbralejo, Guadalajara
Umbralejo es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura tradicional de la sierra de Ayllón, basada en el uso de barro y pizarra. El pueblo quedó sin habitantes entre las décadas de los 60 y los 70. En 1984 se incorporó al Programa de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados, lo que permitió rehabilitar alrededor de 70 construcciones. Entre ellas se encuentra la antigua iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra Señora.
Corbera de Ebro, Tarragona
El antiguo núcleo de Corbera de Ebro quedó destruido durante la batalla del Ebro, en 1938. Los habitantes tuvieron que abandonar sus casas mientras el enfrentamiento entre las fuerzas republicanas y las tropas franquistas causaba graves daños en el municipio. El Pueblo viejo está declarado Bien de Interés Cultural y todavía conserva edificios históricos, entre ellos la iglesia de San Pedro, que ha sido rehabilitada y convertida en centro cultural.
Teijóis, Asturias
Teijóis representa un caso diferente, ya que parte de su patrimonio ha sido recuperado para mostrar cómo era la vida en un pueblo rural asturiano. Algunas de sus construcciones tradicionales funcionan actualmente como espacios museísticos. El conjunto también cuenta con un restaurante de comida casera, por lo que el antiguo núcleo se ha convertido en un destino de turismo rural vinculado a la cultura y la arquitectura de la zona.
Aceredo, Orense
Aceredo es una de las imágenes más reconocibles de los pueblos sumergidos de España. La antigua localidad quedó bajo las aguas del embalse de Lindoso y sus ruinas reaparecen durante los periodos de sequía. Las calles, viviendas y otros restos del núcleo permiten imaginar cómo era la vida allí. Antes de la inundación, alrededor de un centenar de familias vivían en la localidad y sus habitantes llegaron a trasladar los restos del cementerio y la iglesia.
Búbal, Huesca
La construcción del embalse de Búbal provocó el abandono de buena parte de la localidad y dejó a salvo únicamente su zona alta. En 1984 entró en el Programa Interministerial de Pueblos Abandonados, gracias al cual se rehabilitaron numerosas construcciones, incluida la iglesia parroquial de San Martín, del siglo XVIII. Actualmente el pueblo se utiliza como enclave educativo para distintos proyectos con estudiantes.
Escó, Zaragoza
Escó fue abandonado de manera progresiva a partir de los años 60. La falta de empleo y las dificultades para cultivar las tierras, afectadas por la construcción del embalse de Yesa, llevaron a sus habitantes a marcharse. Hoy el perfil de la localidad todavía destaca sobre el paisaje, pero en su interior permanecen las calles desiertas, edificios deteriorados y el silencio propio de un núcleo sin población estable.
Berrós de Arriba, Lérida
La última familia abandonó Berrós de Arriba a comienzos de los años 60. La localidad, situada en el Pallars Superior, conserva buena parte de su arquitectura tradicional y permite observar cómo eran los núcleos pirenaicos de épocas anteriores. Entre sus elementos más destacados está la iglesia de Sant Quirce, aunque son también sus grandes casas de piedra las que muestran la importancia que tuvo el patrimonio arquitectónico de la zona.
Jánovas, Huesca
Jánovas fue uno de los municipios más importantes del valle de Ara antes de quedar despoblado por las expropiaciones vinculadas a un proyecto de embalse durante el franquismo. El pantano finalmente nunca llegó a construirse. La recuperación de la localidad comenzó a tomar forma en 2008, cuando se inició la reversión de los bienes expropiados. Desde entonces, distintas iniciativas trabajan en la recuperación del antiguo pueblo.