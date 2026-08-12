Los pueblos abandonados más espectaculares de España

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Umbralejo, Guadalajara

Umbralejo es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura tradicional de la sierra de Ayllón, basada en el uso de barro y pizarra. El pueblo quedó sin habitantes entre las décadas de los 60 y los 70. En 1984 se incorporó al Programa de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados, lo que permitió rehabilitar alrededor de 70 construcciones. Entre ellas se encuentra la antigua iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra Señora.