Los 25 mejores chiringuitos de España

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Lobito de Mar — Sant Jordi de ses Salines, Ibiza

Lobito de Mar estrena por primera vez orilla. El concepto marinero de Dani García, que hasta ahora siempre había mirado al mar desde tierra firme, abre en Ibiza con tumbonas frente al agua y terraza en primera línea. La carta conserva su ADN con arroces, frituras y pescado de lonja, y suma platos pensados para la isla, como el calamar a la brasa con sobrasada ibicenca o la gamba roja, sin perder el espíritu de chiringuito andaluz que lo vio nacer.