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Una mirada diferente a Belfast: la animada capital de Irlanda del Norte
Belfast es la capital y la ciudad más grande de Irlanda del Norte. Es un importante centro político, cultural y económico del Reino Unido con una historia marcada por el comercio y la política. Esta ciudad, que alguna vez fue un importante epicentro industrial a nivel mundial, especialmente en la construcción naval, es conocida en todo el mundo como el lugar donde se construyó el legendario Titanic.
El Ayuntamiento de Belfast, un edificio que abrió sus puertas por primera vez en 1906 y hoy en día ofrece recorridos gratuitos habitualmente. Situado en la Plaza Donegal, punto neurálgico y de reunión en la ciudad y muy cerca del pub más famoso de toda la ciudad: The Crown Liquor Saloon.
El majestuoso vestíbulo interior del Ayuntamiento de Belfast, donde destaca una gran escalinata central cubierta por una alfombra roja. El diseño interior es notable por sus suelos de mármol blanco y negro en patrón de damero, rodeados de columnas, arcos elegantes y techos decorados con intrincados relieves de escayola. Dos lámparas de araña clásicas cuelgan del techo, iluminando el espacio con un ambiente distinguido. Es un lugar que refleja la opulencia y el carácter institucional de la ciudad, invitando a los visitantes a admirar su detallada arquitectura y refinada decoración.
El imponente exterior del Ayuntamiento de Belfast (City Hall), un edificio de estilo barroco famoso por su espectacular cúpula de cobre verde. En primer plano, una estatua histórica se erige sobre un pedestal frente a la fachada blanca, que exhibe una ornamentación clásica y detallada con columnas y relieves esculpidos. Este monumento es el corazón administrativo y cultural de la ciudad, representando una época de gran prosperidad económica. Su diseño arquitectónico grandioso y su ubicación céntrica lo convierten en un punto de referencia esencial para cualquier visitante interesado en la historia local.
La fachada de The Crown Liquor Saloon, uno de los pubs más históricos y emblemáticos de Belfast. Este edificio es famoso por su arquitectura victoriana, caracterizada por un exterior ornamentado, lleno de azulejos coloridos, tallas de madera detalladas y vidrieras artísticas. Las puertas de hierro forjado y el rótulo clásico invitan a entrar a un espacio que transporta a los visitantes al siglo XIX.
Falls Road: Es el principal y más grande barrio católico de la ciudad. Es mundialmente famoso por albergar impresionantes murales políticos, el Garden of Remembrance y la sede del Sinn Féin. En el área de Cupar Way, una sección de este barrio está separada de la zona protestante por los famosos Peace Walls (Muros de la Paz).
La Catedral de San Pedro se encuentra en el principal barrio católico de Belfast. El templo está ubicado en la zona de Divis Street, al inicio de Falls Road, en el oeste de la ciudad.
En el exterior del Museo del Titanic, destaca la escultura metálica de gran tamaño que forma la palabra "TITANIC" en letras de acero corten oxidado. Esta instalación artística sirve como un preámbulo impactante para el museo Titanic Belfast, cuya arquitectura geométrica y moderna, que recuerda a cascos de barcos. El Titanic Belfast, es la verdadera joya de la corona de Belfast. Un museo interactivo con una superficie de 12.000 m2 y un diseño del arquitecto británico Eric Kuhne, que abrió el año 2012 y acaba de renovar una de sus plantas, transporta a los visitantes al apogeo de la construcción naval del siglo XX y la vida en esta ciudad irlandesa.
Una escena inmersiva dentro del museo Titanic Belfast, donde los visitantes observan una reconstrucción detallada de un camarote de la época. A través de una pared de cristal, se pueden ver los muebles, las camas con ropa de cama clásica y una proyección que recrea una figura humana, dando vida al ambiente del barco. Este tipo de exhibición permite a los turistas experimentar de primera mano cómo era la vida a bordo del famoso transatlántico antes de su hundimiento. Es una forma educativa y emocionante de comprender la historia marítima que marcó profundamente a la ciudad.
El impresionante panel informativo de gran formato dentro del museo Titanic Belfast, donde se detallan los nombres de la tripulación y estadísticas sobre los supervivientes de la tragedia. La pared de color azul profundo contrasta con la tipografía blanca que enumera con respeto la memoria de los afectados. Los visitantes se encuentran frente a este panel con expresiones de reflexión, analizando la escala humana de la catástrofe.
Parte del recorrido interactivo dentro del museo Titanic Belfast. El espacio cuenta con una pasarela elevada desde la cual los visitantes pueden observar una maqueta detallada de un barco suspendida sobre un suelo de cristal, el cual revela una vista hacia un nivel inferior. La iluminación azulada y la atmósfera inmersiva logran que los asistentes sientan una conexión cercana con la historia del navío. Este tipo de exhibición pone de relieve la tecnología empleada en el museo para narrar la historia trágica y grandiosa del Titanic, atrayendo a miles de personas de todo el mundo.
El imponente exterior del Titanic Belfast, un edificio moderno y arquitectónicamente audaz situado en el lugar donde se construyó el famoso transatlántico. Su estructura angular está revestida con paneles de aluminio reflectantes que cambian según la iluminación del día, evocando la forma de cascos de barcos y cristales de hielo. El diseño vanguardista no solo rinde homenaje a la ingeniería del Titanic, sino que se ha convertido en un icono mundial del turismo en Irlanda del Norte. Es un tributo impresionante que combina la historia marítima con la innovación arquitectónica del siglo XXI.
El interior clásico de un bar tradicional, donde destaca una barra de madera oscura cargada de historia. Sobre el mostrador, se observa una gran cantidad de grifos de cerveza y botellas de diversas marcas, rodeadas de carteles publicitarios antiguos con lemas como "Have a Guinness when you're tired". El techo presenta decoraciones y marcos que sugieren una ambientación cargada de nostalgia y tradición. Es un espacio que respira autenticidad, ideal para aquellos que buscan experimentar la verdadera cultura de los pubs locales, donde el tiempo parece haberse detenido hace varias décadas.
La famosa calle de los paraguas de Belfast es Commercial Court, un pintoresco callejón adoquinado en el Cathedral Quarter . Es conocida por sus coloridos paraguas colgantes, sus murales históricos y su gran ambiente nocturno. El techo del pasaje está cubierto de paraguas iluminados con luces de neón de varios colores que crean un ambiente festivo y psicodélico. Los rótulos luminosos de marcas icónicas como Guinness y Old Bushmills Whiskey, junto con las paredes de ladrillo. Un buen lugar para tomar una pinta.
La escultura Spirit of Belfast (El espíritu de Belfast) es una obra de arte público situada en Arthur Square, en pleno corazón comercial de Belfast. Fue diseñada por el escultor estadounidense Dan George e inaugurada oficialmente el 25 de septiembre de 2009. Los vecinos rápidamente le asignaron un apodo cariñoso: "The Onion Rings" (Los aros de cebolla), debido a la forma circular y entrelazada de sus componentes de acero.
El pintoresco callejón nocturno, conocido como "The Jailhouse". Las paredes de ladrillo oscuro están decoradas con un mural distintivo que muestra una mano y flechas, junto con el nombre del lugar y una referencia a Catalyst Arts.
Belfast también es una ciudad universitaria y prueba de ello es la Queen's University, una de las joyas que hay que ver y visitar en la capital. Fundada en 1845 y abierta en 1849, esta universidad destaca por su edificio central de estilo victoriano que contrasta con su campus con una hierba siempre verde.
Aunque la fábrica original de cerveza Guinness se encuentra en Dublín, la capital de Irlanda del Norte también tiene guiños a esta cerveza tan típica de la isla. En la foto se observa el rostro inconfundible de Salvador Dalí, rodeado de sus icónicos relojes blandos. La escena se complementa con manos gigantes que parecen enmarcar la obra, integrando elementos pop con el arte clásico. En la parte inferior se distingue un coche deportivo que recuerda a un DeLorean, aportando una atmósfera cinematográfica y cultural que convierte este espacio en un lugar lleno de personalidad y creatividad en Belfast.