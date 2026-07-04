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En el exterior del Museo del Titanic, destaca la escultura metálica de gran tamaño que forma la palabra "TITANIC" en letras de acero corten oxidado. Esta instalación artística sirve como un preámbulo impactante para el museo Titanic Belfast, cuya arquitectura geométrica y moderna, que recuerda a cascos de barcos. El Titanic Belfast, es la verdadera joya de la corona de Belfast. Un museo interactivo con una superficie de 12.000 m2 y un diseño del arquitecto británico Eric Kuhne, que abrió el año 2012 y acaba de renovar una de sus plantas, transporta a los visitantes al apogeo de la construcción naval del siglo XX y la vida en esta ciudad irlandesa.