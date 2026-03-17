Los cinco destinos definitivos donde perderse bajo las estrellas este verano

El turismo astronómico se consolida como una alternativa para quienes buscan combinar naturaleza, cultura y ciencia durante sus escapadas. En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, David Alonso, redactor y fotógrafo en Libertad Digital, explicó que el interés aumenta con el eclipse del 12 de agosto: "Es un privilegio tremendo, porque esto pasa cada muchísimos años", señaló.

Según David, la experiencia de contemplar el cielo limpio en España no tiene comparación con mirar luces urbanas desde cualquier ciudad. David subraya que la iniciativa permite disfrutar de la astronomía de forma didáctica y relajada: "El turismo astronómico nos permite aprender sobre astronomía mientras disfrutamos de paisajes y cielos limpios". Además, puede combinarse con tecnologías como Starlink, que facilita conexión rápida incluso en los destinos más remotos.

Cinco destinos Starlight en España

Entre los lugares más recomendados destaca La Palma, la primera reserva Starlight del mundo desde 2012. El observatorio de Roque de los Muchachos, a más de 2.400 metros, ofrece vistas privilegiadas por encima del mar de nubes. "Está regulado, apagando las luces del pueblo para disfrutar de las estrellas sin contaminación lumínica", afirma Alonso, que resalta la organización de cenas y rutas nocturnas.

El Montsec, en Lérida, es otra referencia para observar el cielo en Cataluña: "Podemos ver un planetario abierto que deja ver el cielo real, una experiencia inmersiva muy interesante". La combinación de montañas, deportes de aventura y miradores convierte al Montsec en un destino completo para escapadas cortas o fines de semana familiares.

No siempre es necesario desplazarse lejos. La Sierra de Gredos, en Ávila, ofrece cielos claros gracias al efecto protector de la meseta central, mientras que Cuenca cuenta con alojamientos rurales equipados para el turismo astronómico. "Los hoteles tienen telescopios y actividades específicas para disfrutar del cielo nocturno", indica Alonso. La zona combina naturaleza, comodidad y tranquilidad para una experiencia segura y educativa.

En Teruel, la comarca de Jabalambre incluye el Observatorio Astrofísico y el centro Galáctica, dedicados a la divulgación científica y la astronomía infantil. David recomienda organizar las visitas según el calendario lunar: "Es mejor ir cuando no hay luna llena, para ver toda la Vía Láctea en su esplendor", señaló, destacando que el momento elegido marca la calidad de la observación.

Consejos prácticos para viajeros estrellados

Alonso también ofrece consejos para quienes se inician en el astroturismo. Recomienda utilizar luz roja para no afectar la adaptación visual y aplicaciones como Stellarium o Star Walk para localizar constelaciones y planetas. "La paciencia es la gracia; no se ve todo al instante, hay que disfrutar del proceso", comenta.

Asimismo, aconseja vestimenta adecuada para el frío nocturno: "Aunque vayamos en verano, hace fresquito, hay que ir con abrigo y ropa adecuada", añade. Con planificación y respeto por el entorno, estas escapadas permiten descubrir el firmamento y la naturaleza de manera única, incluso en escapadas cortas de fin de semana.