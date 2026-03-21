En esta entrega del programa El Placer de Viajar, el podcast de viajes de esRadio y Libertad Digital, nuestros anfitriones Carmelo Jordá y Kelu Robles nos invitan a explorar dos mundos aparentemente opuestos pero igualmente fascinantes: la mística ciudad de Granada y la frenética metrópolis de Bangkok.

El episodio se enriquece con la presencia de Alfredo Garcá Reyes, un referente en el periodismo gastronómico y de viajes, quien comparte su visión de Granada como una joya viva. A diferencia de otras ciudades que parecen detenidas en el tiempo, Granada late con una energía constante, donde sus monumentos no son solo vestigios del pasado, sino escenarios activos de la vida cultural contemporánea, como ocurre con los festivales de música en el Palacio de Carlos V dentro de la Alhambra.

El recorrido por Granada se detiene en rincones emblemáticos donde la historia y la estética se encuentran. Se menciona con especial cariño la hora azul, ese momento del atardecer donde las luces de la ciudad comienzan a encenderse, siendo el Paseo de los Tristes y la Carrera del Darro los lugares predilectos para disfrutar de esta atmósfera mágica. Alfredo destaca que la Alhambra es una verdadera enciclopedia del arte, donde cada detalle, desde los intrincados azulejos hasta los techos labrados de los Palacios Nazaríes, cuenta una historia de refinamiento y poder que sigue asombrando a visitantes de todo el mundo tras siglos de existencia.

Un aspecto fundamental de la charla es la conexión histórica entre la Alhambra y la gastronomía occidental. Se relata cómo las huertas del Generalife no solo alimentaban a la corte, sino que sentaron las bases de los hábitos alimenticios actuales, incluyendo el orden de los platos en el servicio de mesa y el uso de cubiertos para mantener la higiene, una sofisticación que el resto de Europa tardaría en adoptar. En el ámbito más popular, la cultura de la tapa en Granada es ensalzada como una seña de identidad innegociable, recomendando zonas como la Plaza Nueva, Bib-Rambla o el barrio de La Chana, donde establecimientos como Los Diamantes o Los Caracoles ofrecen la esencia del sabor local.

Para quienes buscan una experiencia más refinada, el restaurante El Claustro, ubicado en el antiguo refectorio del hotel Palacio de Santa Paula, es propuesto como un refugio de paz y excelencia. Allí, la cocina creativa rinde homenaje a la tradición granadina con platos que incluso emulan la estética de la azulejería nazarí. Este equilibrio entre lo popular y lo sublime define la línea editorial de Libertad Digital en su apreciación del patrimonio español, defendiendo la conservación de nuestras raíces como un motor de prosperidad y orgullo nacional.

Los contrastes de la frenética Bangkok

El viaje da un salto hacia el sudeste asiático para adentrarse en Bangkok, una ciudad que Kelu Robles define por sus contrastes extremos. Desde el nombre oficial más largo del mundo hasta el caos de sus tuk-tuks y el moderno sky train, la capital tailandesa es un torbellino de sensaciones. Se destaca la importancia del río Chao Phraya como arteria vital de transporte y acceso a la porción monumental. La visita al Gran Palacio requiere una mención especial debido a su exigente protocolo de vestimenta, un respeto a la institución monárquica que obliga a los turistas a vestir camisas o chaquetas formales para entrar en los recintos sagrados donde se representa el poema épico Ramayana.

Bangkok también es descrita como una ciudad futurista donde los centros comerciales funcionan como núcleos sociales protegidos del calor sofocante. Entre ellos, la casa museo de Jim Thompson destaca como un enclave de misterio e historia, recordando al espía estadounidense que revolucionó la industria de la seda antes de desaparecer sin dejar rastro. Para el viajero curioso, el mercado de Chatuchak, con sus 15.000 puestos, ofrece una inmersión total en la vida local de fin de semana, permitiendo descubrir desde artesanía hasta la curiosa gastronomía de insectos, aunque se aclara que platos como los escorpiones son más un reclamo turístico que una base de la dieta tradicional.

El podcast aborda también la cara más compleja de la noche en Bangkok, mencionando zonas como Khao San Road o Soi Cowboy. Se analiza la realidad social heredada de épocas de conflicto, como la guerra de Vietnam, que dio pie a una industria del ocio nocturno a veces sórdida pero innegablemente ligada a la identidad de la ciudad. El cierre del programa se centra en la espiritualidad del Wat Arun o Templo del Amanecer, y el Wat Pho, famoso por su Buda reclinado y por ser la cuna del masaje tailandés.

Finalmente, la gastronomía tailandesa, con el pad thai y el mango sticky rice a la cabeza, pone el broche de oro a una narración que invita a disfrutar de la libertad que solo el viaje y el conocimiento de otras culturas pueden ofrecer.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.