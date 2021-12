Guía de cómo decorar el árbol de Navidad

Una navidad económica | manduhsaurus

La tradición marca, y seguramente muchos de vosotros así lo hacéis, que es el 8 de diciembre, el puente de la Constitución en general, cuando se coloca el árbol y decora la casa con elementos navideños. Sin embargo, no todos lo hacen así y no todo el mundo queda 100% satisfecho con su decoración de Navidad. Todos queremos una decoración de revista pero no siempre se consigue.

Esto pasa más de lo que nos gustaría: compramos las bolas, el árbol, la estrella, pero, al llegar a casa, el resultado no nos termina de convencer. No queda como en las revistas, y cuando intentamos hacerle una foto para subirlo a Instagram, es definitivo: entre lo que imaginábamos y lo que hemos conseguido, todavía media un trecho.

Además del clásico Belén o adornos típicos y no tan típicos navideños, el rey de la decoración es el Árbol de Navidad, aunque, si no quieres, hay muchas formas de decorar tu casa sin árbol. Pero, ¿de dónde sale la tradición de decorar un árbol en Navidad? Su origen se remonta a tradiciones paganas en las que se practicaban culto a la naturaleza y, en el solsticio de invierno, engalanaban los árboles para pedir por su próxima floración al terminar la época de frío.

Al estar tan próximas las fechas marcadas cada año en el calendario, desde Libertad Digital queremos darte algunos consejos para cuando vayas a decorar el árbol, por si quieres modificar el tuyo o para que lo pongas si eres de los que lo hace a última hora o, en su defecto, que tomes nota para el siguiente.

Árbol natural o artificial

Lo mejor es un árbol natural, porque además obtendrás mejores resultados. Además, aromatizará toda la casa y te dura mucho más que uno artificial. Si lo cuidas, claro. Lo ideal al terminar las fiestas es trasplantarlo al jardín si se tiene o llevarlo a un lugar donde se encarguen de él. Sino, siempre puedes dejarlo en casa y darle los cuidados adecuados a su especia.

Ahora que tenemos claro que lo mejor es un árbol natural, por el hecho de que queda mejor, pero también puede ser uno artificial, solo que necesita más cuidado entre fiestas. Pasamos a conocer cómo hay que colocar los elementos decorativos.

Primero de todo peinar las ramas

Esto es importante si el árbol que pones es artificial, ya que al estar un año guardado en una caja las ramas pierden la forma. Por ello, una vez hayas ensamblado todas las ramas debes acomodarlas de manera que se vea lo menos posible el tronco central, también es porque evitar que unas ramas queden aplastadas contra otras da un aspecto más frondoso al árbol.

Segundo poner las luces

Al contrario de lo que todo el mundo puede pensar, y seguramente hacer, las luces van las primeras en el árbol. Además, es muy importante la manera de colocarlas, se empieza siempre desde abajo y se termina en la copa del árbol. La guirnalda de luces ingresa en zigzag de la punta de una rama hacia el centro y sale, también en zigzag, desde el centro hacia la punta de la rama siguiente. Y así sucesivamente bajando en espiral hacia la base del árbol. El enchufe o la base de las pilas, si la guirnalda es a baterías, deben quedar próximos al tronco central.

Tercero las cintas y adornos grandes

Las cintas son optativas en el árbol pero seguro que todos tenemos adornos que consideramos grandes como las flores o algunas figuras de gran tamaño. Bien, pues la cinta debe colocarse en espiral desde la punta hacia la base y ligeramente dentro, para evitar que el peso de la cinta esté en la punta de la rama y pueda partirse. Hay que tener especial cuidado en que los espacios entre cada vuelta sean simétricos, o lo más simétricos posibles.

A la hora de colocar los adornos grandes, lo ideal es ubicarlos trazando un triángulo imaginario entre ellos. También, al igual que la cinta, hay que tener especial cuidado de meterlos bien en la rama para que no parta.

Cuarto las bolas en general

Las bolas también se colocan formando un triángulo imaginario entre ellas y tratando de llenar los espacios libres que hayan quedado luego de ubicar los adornos grandes. Es importante rellenar los huecos para que quede un árbol armónico.

Quinto los adornos pequeños

Lo último que debes poner en el árbol son los adornos más pequeños, estos suponen el toque más personal de cada casa. La ubicación de los mismos es en los espacios libres que queden del resto de adornos. También es importante no sobrecargar el árbol, no solamente para que no se tronchen las ramas sino para que no quede muy recargado.