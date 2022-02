De lujo urbano y vulgaridad

Simon Porte Jacquemus | Instagram

Un cantante de reggaeton posa con vestido y tacones, enseña al mundo sus axilas pobladas de vello, y todo esto lo impulsa una firma de moda de lujo. Sí. Todo una oda a la provocación. Hablamos de Bad Bunny y Jacquemus, desde Miami, para lanzar la colección Le Splash. Una colección muy veraniega y cálida. Los analistas dicen que el posado emula al de 1999 de Brad Pitt en Rolling Stone, en un momento en el que Bad Bunny y el actor coincidirán en una película.

Ya no interesa sacar a una modelo o una actriz, se busca un cantante famoso por frases como las de ‘si tu novio no te mama el culo…’ en el mítico tema ‘Safaera’. Eso es lujo: permitirte narrar vulgaridades a semejante nivel (es más: les pido disculpas por haberlo leído, porque me ha costado hasta a mí transcribir algo así).

Aunque es bien sabido que Simon Porte Jacquemus es famoso por las polémicas y hacer viral todo lo que toca. Bella Hadid fue musa de Pierre-Ange Carlotti en un shooting virtual vía Facetime durante el confinamiento, algo que pone de manifiesto la visión vanguardista del diseñador. Pero lo de Bad Bunny, no. Gracias.

Más que lujo, hablaría de lujo urbano. Es un lujo descafeinado. Pero el lujo verdadero no puede carecer de cafeína ni se puede permitir (y nunca mejor dicho) el lujo de asociarse a un figura con Bad. El lujo genuino no entiende de modas, y sí de modos; no insulta, abraza; no desvirtúa, sino que completa. No se compra, se siente.