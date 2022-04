Después de dos años de silencio llevando la procesión por dentro (y nunca mejor dicho), la Pasión de Cristo ha vuelto a las calles, y yo no sé si es que me sabido rodear de gente entregada al catolicismo, pero el caso es que mi Instagram se ha llenado de vídeos y fotografías de personas disfrutando de las procesiones. ¡Y me fascina! España late y vive. De norte a sur, de Zamora a Sevilla, pasando por Granada, Málaga o un pueblo perdido de Cataluña, española en todo y también en esta tradición tan arraigada.

Siempre me ha despertado una enorme curiosidad la estética de la Semana Santa, donde en Sevilla gobierna, sin lugar a dudas, la distinción y el decoro, marcando la tendencia para todas las demás ciudades españolas que también se suman a esta tradición. Ellos, de traje; y ellas, sobrias pero elegantes. ‘Elles’ y la ‘lenguaja inclusiva’, pasa de estas cosas, así que su dress-code nos lo podemos ahorrar. Ya la opulencia, los excesos y los lunares, los guardamos para la Feria de Abril que este año también la cogeremos con más ganas que nunca. Y en mayo. Cosas del calendario, por cierto, regido siempre por la fecha en la que cae la Pascua.

La Semana Santa y las procesiones tienen ese ‘je-ne-sais-quoi’ que atrae incluso a aquellas personas no practicantes (y no creyentes). Y, en suma, la magia de Cristo, convertida en belleza musical, y en belleza para los sentidos. El sabor de una torrija. El olor a incienso y a azahar. La vista de los pasos y el tacto desconocido de un nazareno anónimo que alarga su mano para darte un caramelo mientras con la otra sostiene un cirio.

Hablando de belleza, Lourdes Montes se dejaba ver con un sencillo traje de dos piezas en color verde el Jueves Santo; y la más atrevida, sin perder estilo ni enterrar ese no-protocolo pero que existe sin haber un manual al que adherirse pero que es puro sentido común, Amaia Salamanca. La actriz optaba por un outfit de lino en colores tierra y camel, de la marca española The IQ Collection (la marca de la siempre impecable Inés Domecq), compuesto de una blusa con espalda cruzada (dejándola al descubierto) y un pantalón bicolor en la misma gama cromática. También Eugenia Silva, Raquel Revuelta, Pastora Vega, María García de Jaime y otros tantos, que se han convertido en los mejores embajadores que podría tener la Semana Santa en Sevilla en un abril más primaveral que nunca. Lo necesitábamos, y la fuerza con la que ha vuelto la procesión exterior es solo comparable a la fuerza con la que hemos superado la procesión interna.

Ni Maluma ni Casa Decor han desplazado esta cita tan esperada, que recuerda el verdadero sentimiento de amar a Dios y exteriorizarlo por las calles. Ya sea con la vestimenta y la moda o con las procesiones.