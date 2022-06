Tradiciones de cumpleaños por el mundo

Cada año, cada mes los miles de millones de personas que forman el mundo tienen un año más, 365 días nuevos de experiencias. Cada país y cada familia lo celebra de una manera, pero hay unas tradiciones comunes.

Por tanto, ¿De dónde nace la tradición de entregar regalos de cumpleaños y celebrarlos? Es una costumbre que se cree que data de 3.000 años antes de Cristo y fueron las civilizaciones egipcias las que iniciaron la festividad. Así pues, con el pasar del tiempo cada país adoptó sus propias costumbres y hay una en especial que se extendió por el planeta: soplar las velas.

Cuando apagas las velas del pastel y pides un deseo, estás siguiendo una antigua tradición de la Grecia Clásica en la que se le solicitaba favores a la Diosa Artemisa. También se cree que las velas se usaban para iluminar a los cumpleañeros y protegerlos de seres malignos. Hay muchas ideas de cual y dónde pudo surgir, lo que importa es que es algo que se ha mantenido en todo el planeta.

Los cumpleaños son un acontecimiento importante en la mayoría de las culturas, aunque no en todas. De hecho, muchos países tienen tradiciones muy curiosas, totalmente diferentes a la costumbre occidental de comer tarta y soplar las velas… aunque sea difícil de creer, no en todas las culturas se celebran los cumpleaños con un subidón de azúcar. Te va a sorprender cómo empezó la costumbre de celebrar los cumpleaños y porqué. A quien se le ocurriría poner velas encendidas en una tarta…

Brujería, religiones primitivas… tiene mucho que ver con todo esto de soplar las velas y desear felicidades. Se celebraba hace centenares de años el día del cumpleaños con el propósito de proteger a quien cumplía años de demonios y artes oscuras. Por eso le encendían velas, para alejar a lo malo. La costumbre era poner una por cada año cumplido, y una más para atraer la buena suerte.

Ahora, como decimos, no en todo el mundo se celebran de igual manera los cumpleaños. Por ello, en Libertad Digital repasamos formas de celebrar los cumpleaños en diferentes partes del mundo, aunque no representen a todas las familias o personas del país.

Jamaica

Quizá sea la tradición más excéntrica y que más mancha. Además, no importa tu edad ya que, si cumples años en Jamaica, serás cubierto de harina durante la celebración. Seguramente lo que más ponga nervioso al cumpleañero es que no se sabe en qué momento ocurrirá, porque es sorpresa.

Vietnam

Esta tradición es un poco peculiar porque realmente no es una celebración individual ya que los vietnamitas no tienen la costumbre de celebrarlos de manera individual; lo que hacen es celebrar que todos cumplen un año más de vida juntos, el día del Año Nuevo Vietnamita. Pero, ¿Por qué lo hacen así? Porque no consideran la fecha en la que nacieron su cumpleaños sino que todos al mismo tiempo nos volvemos más viejos cuando termina el año.

Brasil

En la fiesta abundan los dulces, se hace una gran variedad para colocar en la mesa junto al pastel. Por tradición el cumpleañero recibirá tantos tirones de orejas como años cumple y además ofrecerá el primer trozo de su tarta a una persona de su familia a la que considere especial, normalmente suele ser a uno de sus padres.

En las celebraciones y fiestas de los quince años las jovencitas acostumbran bailar un vals, en el cual mira fijamente a su padre y abuelo. Ella baila con un total de 15 compañeros o amigos que simbolizan cada año de su vida.

Venezuela

Los venezolanos tienen un himno tradicional para el cumpleaños, la canción denominada ¡Ay qué noche tan preciosa!, se le canta al homenajeado rodeando el pastel. Forma parte de la identidad nacional y un dato curioso es que hay quienes la consideran como la canción de cumpleaños más larga del mundo, dura aproximadamente tres minutos.

Es costumbre comer un pastel de cumpleaños, a la cual se le colocan velas, para que el cumpleañero sople y las apague mientras los invitados cantan alguna canción de cumpleaños. En cuanto a las de adultos se suele festejar preparando parrilla, sancochos, etc... todo ello acompañado de consumo de bebidas alcohólicas. Pudiendo o no tener la tradicional torta.

La fiesta de quinceañera

En muchos países latinoamericanos, que una chica cumpla quince es todo un acontecimiento, ya que consideran que marca el inicio de la edad adulta y que tienen la madurez suficiente para asumir más responsabilidades.

En México, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Brasil, Guatemala, Uruguay, Venezuela y entre los inmigrantes en España la fiesta empieza con la llegada de la quinceañera, que luce un vestido confeccionado especialmente para la ocasión, por lo general vaporoso y al estilo princesa, normalmente acompañada por el brazo de su padre, con una entrada especial por la puerta principal, acompañada de música, con aplausos de los invitados. Luego empieza la ceremonia del vals, en el cual la chica baila primero con su padre y luego con parientes y amigos. En algunos casos durante el baile, se suele usar la canción Tiempo de vals de Chayanne. Normalmente el baile se divide en tandas, entre las cuales van las comidas.

Alemania

Algún miembro de la familia enciende las velas en la torta de cumpleaños al amanecer. Las velas son la cantidad de los años cumplidos más una más para la buena suerte. Las velas siguen quemadas todo el día. Después de la cena todos cantan la canción de cumpleaños y el cumpleañero sopla las velas. Se dice que si puede apagar todos de una vez su deseo se hará realidad. Entonces abre los regalos y comienza el festejo.

Al cumplir los 30 los hombres solteros deben barrer los escalones de la municipalidad de su ciudad mientras sus amigos tiran restos de basura. El cumpleañero debe barrer hasta que logre conseguir el beso de una chica, mientras tanto toda la ciudad podrá ver que aún sigue soltero y que sabe limpiar muy bien.

Italia

Entregar regalos de cumpleaños es el hábito más antiguo en Italia. Es común que se organice una salida a cenar con familiares y amigos. al final de la velada se destapan los obsequios y se agradece el gesto. En Italia, recibir regalos por tu cumpleaños es todo un arte. Cuando a uno le hacen un regalo, debe abrirlo de inmediato si no quiere parecer maleducado.

Holanda

En el cumpleaños de los más chicos, se felicita a los padres. En el caso de un matrimonio, si cumple el esposo, se felicita primero a la mujer. La celebración es para los cumpleañeros junto con los padres, es decir son tres los agasajados. Los regalos también son para los tres. ¿A quién se saluda primero? A los padres.

Además, los cumpleaños pares (2 años, 4 años, 6 años…) se denominan "años de coronas". la tradición consiste en que el o la cumpleañera se sienta en una silla especial con globos y flores y ahí le entregan un regalo especial. Tanto en el colegio o en el trabajo se acostumbra a lleva algo dulce para repartir el día del cumpleaños.

Lo especial en este país llega en los años corona, que es cuando se cumplen 5, 10, 15, 20 ó 21. Lo habitual es hacer un gran regalo a quien cumple años y decorar su asiento con flores de papel, globos o serpentinas.

China

Por su cumpleaños, los chinos comen fideos extralargos, símbolo de longevidad. El objetivo es comerlos sorbiendo tanto como se pueda antes de masticar.

Se cree que comer fideos extralargos ayuda a tener una vida muy larga y los invitados a la celebración también deben comerlos. Si alguno de los invitados no pudo asistir, igual tiene que comer los fideos para no romper con la cadena.

Australia

Que no se ofendan nuestros amigos australianos, pero sospechamos que esta tradición fue idea de algún padre o madre que no tenía ganas de hacer una tarta en condiciones. El fairy bread (o pan de hada) es, básicamente, una rebanada de pan de molde con mantequilla y fideos de azúcar multicolor…