Cuáles son las mejores plantas para el interior del hogar

Las plantas te hacen sentir bien y limpian el aire de tóxicos, además como decoración dan un toque espectacular a un hogar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo tienen un efecto positivo las plantas que están bien cuidadas: las abandonadas tienen un efecto deprimente.

¿Por qué sucede esto? Porque las habitaciones con plantas se sienten más frescas, bonitas y agradables. De hecho, hay estudios que dicen que la gente que trabaja en oficinas con muchas plantas trabajan más concentrados. Además disminuyen la concentración de tóxicos en el aire y aumentan la humedad ambiental, lo que es bueno para las mucosas respiratorias. Para notar efectos mayores elegiremos plantas grandes como una palmera o un gran ficus.

Sin embargo, para que las plantas sean buenos aliados en nuestra salud y la decoración de nuestro hogar hay que tener en cuenta algunos consejos. En Libertad Digital te contamos los mejores tips para darle ese toque a tu hogar y, además, te mostramos 15 plantas ideales para interior.

El lugar elegido debe ser el correcto. Cada habitación tiene un tipo de planta que le queda mejor, algunos ejemplos: para los baños cálidos y húmedos hay muchas plantas exóticas como tillandsias, helechos y bromelias. En dormitorios más oscuros las orquídeas y las sansevieras nos procuran alegrías duraderas. En las habitaciones infantiles encuentran un buen lugar especies robustas y de rápido crecimiento como el lirio verde. En la cocina se sentirán perfectamente las aromáticas, los chiles y otras plantas comestibles.

Si la maceta se queda demasiado pequeña habrá que ponerla en una más grande con tierra libre de turba. Abono ecológico. Estos abonos suelen estar preparados con nutrientes ecológicos. Se componen de sustancias de origen animal o vegetal como harina de cuernos, restos de aves o cáscaras de pepita de uva.

15 plantas de interior recomendables

Areca

Con ella se consigue una significativa mejora de la calidad del aire, ya que absorbe gases tóxicos y produce mucho oxígeno. Tiene un crecimiento más rápido que otras palmeras. Necesita un lugar bien iluminado.

Ficus benjamina

Es muy apropiada para eliminar sustancias nocivas del ambiente, tiene un cuidado muy sencillo pero no le gustan los cambios de lugar. Le gustan los sitios iluminados y soleados.

Ficus

El eterno Ficus Lyrata. De los más reconocidos y agradecidos en interiores, pero mejor en espacios amplios por lo que es ideal para el salón de la casa. Sin embargo, si no tienes mucho tiempo para dedicar a las plantas mejor no la elijas porque necesita un poco de atención: mejor alejarlo de radiadores o corrientes de aire y también de temperaturas bajas (nunca por debajo de los 13ºC). Necesita luz, pero mejor indirecta, y agua un par de veces a la semana, solo cuando notes la tierra seca. Un plus: ayuda a bloquear la contaminación acústica.

Dracaena draco

Árbol dracanea draco grande.

Es un limpiador de ambientes muy eficaz, tiene una constitución robusta y con buenos cuidados una larga vida. Necesita semisombra, ideal para la habitación principal.

Diefenbaquia

Es una planta de gran belleza, buena limpiadora del aire gracias a sus hojas de gran tamaño y crecimiento rápido. Requiere de un lugar iluminado o con semisombra, el salón o la habitación principal son ideales para esta planta.

Dracena ‘Janet Craig’

Elimina de forma eficaz el tricloretileno. Es una planta de sencillo cuidado y muy atractiva. Necesita un lugar con semisombra. Si tenemos una habitación despacho en casa esta es la planta perfecta.

Aloe vera

Se utiliza como planta curativa para cuidar la piel. Es una buena elección para el dormitorio porque emite bastante oxígeno. Le gustan los lugares claros y soleados.

Potus

Filtra sustancias nocivas como el formaldehído. Es una planta trepadora sencilla de mantener. Le gustan los lugares semisombreados. Habrás oído hablar de él y es que es el idóneo incluso para los más descuidados con las plantas. Soporta bien la escasez de luz y tan solo es necesario regarlo cuando se seca la tierra de la maceta.

Suelen, por este motivo, verse en los baños de las casas, pero su sitio ideal es en lo alto de muebles altos y estantes ya que sus ramas se transforman en colgantes al crecer.

Espatifilo

Flor de la planta de espatifilio.

Es una planta de interior ideal: tiene una floración regular, gran grado de transpiración , elimina el tricloretileno, el benzol y el formaldehído. Le gustan los lugares entre claros y semisombreados así que los salones son su lugar ideal.

Ficus de hoja grande

Pertenece a las plantas que más se ven en los hogares. Tiene muy buenas propiedades ecológicas, filtra el formaldehído del aire ambiental. Le gusta un lugar iluminado o semisombreado por lo que los salones son un lugar estupendo para ellas, además dan un toque muy elegante a los rincones.

Orquídea alevilla

Es una orquídea que florece con frecuencia, sobre todo en un ambiente húmedo. Elimina con mucha efectividad el tóxico xileno del aire ambiental. Le gusta estar en un ambiente en semisombra por lo que su lugar ideal es el salón, lo más alejado posible de la ventana.

Monstera deliciosa

La icónica Monstera conocida como Costilla de Adán, en su versión Adansonii. Famosa por sus hojas grandes, de aspecto tropical y agujereadas como su fueran un queso Gruyère. Es ideal para principiantes pero hay que tener en cuenta que puede crecer mucho. Como es de ambientes húmedos, lo ideal es que pulverices sus hojas de vez en cuando y que la riegues solo una vez a la semana. L e gusta estar tanto en interior como en exterior, pero soporta mejor las temperaturas entre 10 y 24 grados. Un amplio salón será el mejor lugar para colocar una monstera en el hogar, además da un toque de elegancia sin igual.

Helecho

Es de las plantas que mejor elimina tóxicos ambientales. Suele mantenerse libre de plagas. Le gusta la luz, pero sin sol directo. Los baños amplios o las habitaciones son lugares ideales para colocar helechos en el hogar.

Tila de salón

Mejora el clima interior. Su rápido crecimiento y sus hojas verdes son ideales para espacios amplios. Le gusta la semisombra por lo que el salón, que normalmente es el lugar donde más tiempo se pasa en la casa, será ideal. Además, en veranos calurosos como en España es ideal para regular la temperatura.

Lengua de suegra

La planta llamada lengua de suegra

Una Sansevieria Zeylanica también conocida como Lengua de suegra por su forma alargada y sus hojas bicolor en forma de espada. Harás bien colocándola en los dormitorios de tu casa porque decora, no ocupa mucho espacio y, sobre todo, porque libera oxígeno por la noche y purifica el ambiente. Los expertos advierten: es tan fácil de cuidar que es casi inmortal y le conviene la sombra.