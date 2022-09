¿Es posible ser amigo de tu ex pareja?

¿Se puede realmente llegar a ser amigo de las ex parejas? ¿Es sano este tipo de relación cuando entre dos personas se ha acabado el amor? ¿Se llega a tener amistad o es solo un tipo de relación cordial? Es algo que seguramente ha rondado la cabeza de más de una pareja después de romper, pero no todos son capaces de ello.

Sería una pena pensar que después de una bonita relación y de una parte del camino compartido, no pudiera quedar ningún vinculo más allá de los recuerdos. De hecho, seguro que existe alguna posibilidad de establecer una relación de amistad después del amor, que no acaben los momentos y las conversaciones compartidas.

Puede que la clave esté en no desgastar tanto la relación, en no llegar a un punto en el que la herida rasgue al hueso. En no sumergir en odio el cariño que ha sobrevivido, en decir, hasta pronto y de otra forma, en vez de adiós; en saber alejar y recuperar distancia.

De hecho, es bastante común que cuando una relación termina se escuche de parte de alguno de los miembros la típica frase del "seamos amigos". Algunos quizás lo hacen como una forma de intentar aminorar el dolor o daño que puedan estar causando, otros quizás realmente con la intención de ser amigos después de la ruptura.

Lo cierto es que la amistad después de una ruptura ha sido un tema que ha generado opiniones encontradas a lo largo del tiempo, porque hay quienes defienden que sí es posible, otros apuestan a lo contrario, algunos dicen que es sano y otros más que es enfermizo. Y el que lo vive puede que sea lo más normal del mundo mientras el resto lo ve como algo realmente extraño y fuera de lo común, pero ¿lo es?

Si bien es cierto que quizás el ser amigos después de una ruptura no es lo que sucede en la mayoría de los casos, hay otros tantos en los que sí, porque en este punto es difícil darle la razón a un grupo o inclinarse por una posición, ya que todo va a depender del tipo de relación y ruptura que se haya tenido.

Sí es posible la amistad después de una ruptura, y en muchos casos llega a ser incluso más sano que la propia relación de pareja, pero para serlo, deben darse antes de nada una serie de condiciones. En primer lugar, es algo que requiere de mucha madurez, puesto que el pasar de una relación amorosa a una amistad significa el dejar atrás la idea de la pareja e iniciar desde cero un nuevo tipo de relación.

Principalmente, en los casos en los que se da la amistad después de la ruptura, son aquellos en los que o se ha dejado que el tiempo sane las heridas y poco a poco se reconstruye la relación desde otro ángulo, o cuando ambas personas se han dado cuenta que funcionan mejor como amigos que como pareja.

Además de esto si antes de ser novios o pareja ya habían sido amigos y durante la relación amorosa también lo fueron, es mucho más fácil que la amistad continúe después de la ruptura. Saber que tienes puntos en común con esa persona, que aún puede descifrarte y tener esa complicidad contigo suele ser beneficioso si se quiere ser amigos, aún si el amor se ha terminado.

Ahora bien, así como deben darse las condiciones para ser amigos después de una ruptura, también hay ciertos aspectos que explican los casos en los que no es posible. Cuando una relación ha sido abusiva, o se ha perdido el respeto, hablar de amistad después de ello, en definitiva, no es sano.

No podemos pensar que una persona que no nos ha respetado como pareja, o ha abusado físicamente de nosotros estando en la relación, va a cambiar o no lo hará siendo amigos. Además de ello, la base de cualquier tipo de relación amorosa, familiar o de amistad, es la confianza plena, y ¿Cómo podríamos confiar en alguien que nos ha abusado física y emocionalmente?

Por otra parte, cuando uno de los dos miembros de la pareja aún sigue enganchado, difícilmente se podrá entablas una amistad después de la ruptura. La persona que aún tiene sentimientos de amor probablemente acepte la amistad sólo para mantener la esperanza de que en algún momento puedan volver a estar juntos, y esto solo prolongará el dolor.

De forma parecida sucede cuando alguno de los miembros de la pareja es en extremo celoso o posesivo; y si esto tuvo que ver significativamente con la ruptura de la relación, más aún. Cuando una persona es en extremo celosa, aún y cuando la relación se haya terminado seguirá sintiendo celos por algún tiempo, lo que dificulta para ambos el establecer una relación nueva.

Posiblemente después de la ruptura podamos haber establecido una amistad con nuestra ex pareja, sin embargo, al momento de entablar una nueva relación amorosa, hay varios problemas que pueden presentarse. Pero no tiene por qué ser con la ex pareja (celos o discusiones que antes no existían) sino con las nuevas parejas.

¿Por qué puede suceder esto? Principalmente porque no todo el mundo entiende que en algunos casos sí es posible ser amigo de la ex pareja, y esto tiende a generar conflicto. La nueva pareja quizás pueda llegar a sentir celos de la anterior y la relación que se ha forjado tras la ruptura, cuestión que en algunos casos también puede generar una ruptura.

El ser amigos después de una ruptura sigue y seguirá siendo un tema de opiniones diversas y encontradas, puesto que cada caso es diferente y cada persona también lo es; por lo que la decisión de ser amigos será únicamente de los miembros de la pareja, y ambos deben estar de acuerdo para lograrlo. No obstante, antes de llegar al punto de recuperar la amistad o forjar una amistad hay que hacerse muchas preguntas tanto como individuo como como pareja.

¿Siempre quedan cenizas donde hubo amor?

El tiempo, utilizado para elaborar bien una historia, puede ser nuestro mejor aliado. Para cerrar heridas, trazar cicatrices y facilitarnos un nuevo punto de vista en el que el resentimiento se haya disipado: ese en el que somos capaces de recuperar cierta objetividad para calibrar la balanza en la que se pesa lo bueno y lo no tan bueno.

¿Siguen quedando cenizas? Puede que sí, será difícil ver a nuestra ex-pareja como una persona extraña, también lo será verla como una amiga. Sobre todo cuando la ruptura es reciente. Esto es porque cuando se ha compartido una parte de nuestra vida con otra persona será complicado que el otro deje de significar para nosotros algo importante. A veces, aunque acabe la relación, no tiene por qué dejar de existir parte de la complicidad de antaño.

Aspectos positivos y negativos de la amistad después del amor

Si pretendemos que al poco tiempo se forje una amistad después del amor, quizás cometamos un error. Esto es muy sencillo de entender y es que lo más habitual es que necesitemos un tiempo para reorganizarnos nosotros antes de ponernos a reorganizar la relación. Las prisas no son buenas consejeras en la mayoría de los casos y quizás el seguir manteniendo contacto, cuando los sentimientos y el dolor siguen ahí, puede hacernos más daño.

Si un día llegó a existir el amor entre dos quiere decir que hay conexión, que las dos personas se conocen, que el cariño hizo que se unieran y cuando las dos personas están sanas, por qué no seguir cuidándose y manteniendo una relación de amistad. Si las heridas están cerradas, puede suponer el comienzo de una nueva etapa, en la que la amistad después del amor es posible, siempre y cuando se quiera.

No desgastar tanto el amor hasta hacer que duela puede ser una clave importante si después queremos mantener una buena relación con esa persona. Hablamos de cuando actuamos mal con el otro, hay terceras personas de por medio, hay dolor, hay rencor, hay venganza… esta es una barrera para cualquier tipo de amistad posterior, este es un freno para cualquier relación o vínculo después de acabar con el amor.

¿Por qué no mantener una bonita relación con alguien tan especial con el que un día compartí mi vida? ¿Por qué querer cortar contacto cuando alguien significó tanto para mí? Las respuestas las tienes tú, sana y luego date la oportunidad de conocer nuevos vínculos con la persona que compartió parte de tu camino. La intimidad será distinta, la complicidad no tendrá por qué serlo.

¿En que casos podemos conseguir ser amigos de nuestros ex?

Es posible dejar la puerta abierta a la amistad, si se dan las condiciones que hemos hablado anteriormente, es decir, si no ha habido daño mayor por ninguna de las partes y, además, si seguimos estos tips: