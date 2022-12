Alimentos que nunca deben calentarse en el microondas

Tras más de 70 años de la invención del microondas por parte del ingeniero Percy Spencer, es raro encontrar algún hogar español que no tenga uno de estos hornos de cocina, que sirven tanto para calentar un vaso de leche como para preparar una lasaña precocinada. Por supuesto, se sabe que hay determinados productos que no deben meterse en el interior de estos aparatos, como los plásticos no aptos para microondas, o el papel de aluminio, entre otros. Sin embargo, cocinar algunos alimentos con este electrodoméstico también puede conllevar ciertos riesgos.

Sin embargo, en momentos en los que se tiene prisa o se busca no complicarse, el microondas es un buen recurso tanto para calentar una fiambrera como para cocinar algo rápido sin ensuciar toda la cocina. Mientras que todo el mundo tiene en mente que hay ciertos materiales que no se pueden introducir en este pequeño electrodoméstico, son pocos los que son conscientes de que hay ciertos alimentos que no son aptos para esta forma de cocinar.

Huevos duros

Tanto si llevan cáscara como si ya se ha pelado, no es aconsejable recalentar los huevos duros en el microondas, dado que la humedad de su interior crea una acumulación de vapor similar a una olla a presión en miniatura, pudiendo llegar a explotar dentro. De hecho, puede llegar a aguantar bien el calor de este electrodoméstico, pero acabar explotando al extraerse del mismo.

El mejor consejo es evitar poner los huevos cocidos en el microondas. Pero, en el caso de que sea imprescindible calentar un huevo cocido en el microondas, lo mejor es cortarlo en pedazos pequeños.

Leche materna

Hoy en día, resulta muy común congelar la leche materna para usarla más adelante. No es una mala idea, pero recalentarla en el microondas no es buena opción. Lo ideal es, antes de usarla, sacarla al menos 24h antes para que se descongele completamente.

De la misma forma que las ondas de este aparato calientan la comida de forma desigual, es posible que un biberón de leche materna sufra similares consecuencias, creando "puntos calientes" que pueden llegar a producir quemaduras en un bebé. ¿Entonces cómo calentamos el biberón descongelado? Muy sencillo, en estos casos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aconseja que la leche materna se descongele y se caliente en una olla al fuego, o bien con agua caliente del grifo, pero no en el microondas.

Arroz

Aunque suene paradójico, la Food Standards Agency de Estados Unidos asegura que recalentar el arroz puede provocar intoxicaciones alimentarias en algunos casos. Esto se debe a la presencia relativamente común de la bacteria ’Bacillus cereus’, muy resistente incluso a altas temperaturas. El problema, a pesar de que el calor puede acabar con ella, es que este microorganismo es capaz de producir esporas tóxicas.

Asimismo, varios estudios confirman que una vez el arroz sale del microondas y se deja a temperatura ambiente, las posibles esporas que pueda contener pueden multiplicarse y provocar intoxicaciones alimentarias. En este caso, el mejor consejo es calentar el arroz hasta su ebullición y mantenerlo caliente para mantenerlo seguro.

Verduras de hoja verde y remolacha

Las verduras de hoja verde, como la col rizada o las espinacas, en su versión fresca, además de la remolacha, no son susceptibles de ser recalentadas en el microondas. Cuando se someten a este tipo de calor, los nitratos naturales de las mismas pueden convertirse en nitrosaminas, unas sustancias cancerígenas según datos de varios estudios. En este caso, el mejor consejo es consumir estos alimentos frescos, o calentarlos mediante sartén o un horno convencional.

Brócoli y espárragos

En el caso de estas verduras, es mejor no calentarlas en el microondas ya que pierden la mayor parte de sus propiedades. Siempre, si se desean calentar, en sartén u horno.

Pimientos picantes o guindillas

Cuando los pimientos picantes se recalientan en el microondas, una sustancia natural que contienen en su interior, y que les da precisamente su carácter picante, la capsaicina, se libera en el aire. Tras dicha liberación ambiental, el "vapor" de capsaicina puede provocar irritación de ojos y garganta.

De hecho, existen cremas analgésicas basadas en este componente, todas bajo prescripción médica específica, que siempre deben aplicarse mediante el uso de guantes para evitar complicaciones por el contacto de la capsaicina con las mucosas oculares o labiales.

Patatas

El problema no es tanto hacer patatas en el microondas con los recipientes apropiados, sino más bien recalentar patatas previamente cocidas.

Por ejemplo, si se preparan patatas en papel de aluminio, se crea una protección para la bacteria ’Clostridium botulinum’ del calor ambiental, lo que en consecuencia produce que la bacteria sobreviva y se multiplique si las patatas cocidas se mantienen a temperatura ambiente demasiado tiempo. Si posteriormente se recalientan las mismas patatas al microondas, la bacteria igualmente sobrevivirá.

El mejor consejo es cocinar patatas al horno sin aluminio, y conservarlas en el frigorífico lo más pronto posible si no van a consumirse. Pero jamás exponerlas a temperatura ambiente demasiado tiempo.

Carne procesada

Las carnes procesadas suelen contener aditivos y conservantes para prolongar su "frescura" y esperanza de vida. Sin embargo, recalentar estas sustancias en el microondas puede provocar perjuicios en la salud.

Así lo sugiere un estudio publicado en el Journal of Agricultural & Food Chemistry, en el cual se llegó a la conclusión de que el microondas puede producir oxidación del colesterol alimentario en el proceso de recalentarlo. Por su parte, otro estudio publicado en Food Control sugirió que recalentar carnes procesadas contribuye a la producción de productos de la oxidación del colesterol o COP, los cuales se han relacionado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Agua

A veces, al calentar agua se puede producir un sobrecalentamiento que acumula energía en el agua. Cuando lo sacas, al meter una cucharilla o una bolsa de infusión, por ejemplo, se libera esa energía de forma brusca y podrías quemarte. Toma precauciones, como usar nos guantes protectores.

Bandejas blancas de plástico

Los envases de algunos alimentos precocinados son de poliestireno expandido. Este producto no está preparado para ser usado en el microondas, porque no soporta las altas temperaturas que se producen dentro. Ante cualquier duda con un envase, verifica que es apto para microondas.

Bolsas de plástico

Solo los envases de plástico preparados para microondas pueden utilizarse en este aparato. El plástico es un material que se puede fundir o migrar sustancias perjudiciales al alimento.

Bolsas de semillas

Nos referimos a esas bolsitas con semillas que se usan como relajantes musculares, para dormir, etc. Aunque estas bolsas están pensadas para que se calienten en el microondas, hay que seguir muy escrupulosamente las instrucciones, ya que se puede producir un sobrecalentamiento o un incendio.

Palillos de madera

Los palillos de madera se pueden incendiar dentro del microondas, porque la madera es un material inflamable.