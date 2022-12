¿Cómo se puede saber si me voy a quedar calvo?

Algunas personas conservan todo su pelo a lo largo de la vida y otras lo pierden en algún momento a partir de los 40 o 50 años. El factor genético explica una parte de estas diferencias, pero también pueden influir ciertas enfermedades y factores ambientales.

La alopecia es un problema muy común y en la mayoría de los casos no responde a ninguna enfermedad, sino que se trata de una consecuencia más del proceso de envejecimiento. Sin embargo, este hecho no siempre es motivo de consuelo y muchas personas se preguntan cómo pueden saber si van a perder la mayoría de su pelo antes de llegar a los 50 o incluso antes.

¿En qué medida se puede predecir si alguien se va a quedar calvo? La mala noticia es que el grado de incertidumbre es muy elevado. La buena, que cuando existe una sospecha fundada hay tratamientos altamente eficaces que permiten frenar la caída del cabello y evitan tener que recurrir al trasplante de pelo como solución definitiva.

Diferentes alopecias, distinto pronóstico

Ante todo, conviene diferenciar los distintos tipos de alopecia y, sobre todo, distinguir la fisiológica de la patológica. De hecho, hay muchas enfermedades que tienen como consecuencia una pérdida de pelo, desde una tiña hasta una alopecia areata o bien alopecias cicatriciales. Estas últimas se caracterizan por la sustitución del folículo del pelo por tejido cicatricial.

También cabe citar el efluvio telógeno, que es un aumento de la caída del cabello que se da de manera natural en los cambios de estación, pero puede deberse a múltiples causas generales, orgánicas o psicológicas.

Un diagnóstico certero y a tiempo de estas enfermedades permite tratarlas y, en buena parte de los casos, frenar la calvicie. Pero no siempre, ya que cada enfermedad tiene su curso natural y también hay que tener en cuenta las características de cada paciente.

Cómo saber si se tiene alopecia androgénica

Cuando la calvicie no está producida por ninguna enfermedad, uno se encuentra ante lo que se conoce como alopecia androgénica, que puede llegar a afectar al 75% de los varones y empieza a desarrollarse entre los 20 y los 40 años. La femenina puede darse hasta en el 30% de las mujeres, especialmente con la llegada de la menopausia o por causas hormonales.

Importancia del factor genético

Los antecedentes familiares de alopecia permiten predecir si una persona va a sufrir una calvicie de tipo androgénico, pero solo hasta cierto punto. La alopecia puede estar condicionada en parte por factores genéticos, pero no exclusivamente, ya que a veces es la suma de muchas cosas y ahí entran en juego diversos factores ambientales.

Como dato curioso para averiguar si se tiene un riesgo genético aumentado hay que fijarse más en los abuelos maternos que en los paternos porque la alopecia androgénica está ligada a un gen receptor de andrógenos que está en el cromosoma X, que es el que solo transmiten a sus descendientes las mujeres.

Dónde se produce la caída del pelo

En el caso de los hombres, la pérdida de pelo de tipo androgénico se produce principalmente en la zona de las entradas (sienes), en la coronilla y en la frente, mientras que en las mujeres aparece más en la parte superior de la cabeza y lo hace de manera difusa.

Las alopecias producidas por una enfermedad siguen un patrón distinto. Si aparecen placas de calvicie redondeadas, se suele hablar de alopecia areata y si se ve que la línea del cabello está cada vez más retraída, se puede considerar un caso de alopecia cicatricial.

Pérdida diaria de cabello

Cada día se caen de forma natural unos 100 pelos. El pelo es como la piel, esto es que es una estructura viva que sufre un recambio y pasa por distintas fases. La fase de crecimiento dura años, después hay un periodo de parada y, finalmente, el pelo se desprende y sale otro nuevo.

Es imposible cuantificar los pelos que se caen al día, pero se puede apreciar una pérdida de densidad, así como la presencia de más cabellos de los habituales en el peine o el cepillo, o bien en la almohada después del descanso nocturno.

Calvicie y hábitos de vida: ¿hay algo que podamos hacer?

En lo que se refiere al estilo de vida hay que señalar que, como en el resto de problemas del organismo, un estilo de vida sano es una buena ayuda para evitar una pérdida masiva del cabello. Alimentación, descanso y ejercicio regular son piezas fundamentales.

Respecto a la influencia del estado de ánimo, también hay que señalar que el estrés y la ansiedad son desencadenantes de muchas patologías, entre ellas la pérdida de cabello. Para comprobar si es así, es necesario efectuar estudios analíticos, generales y orientados a síntomas, análisis del cabello y el cuero cabelludo y, a veces, consultar al psicólogo.

No obstante, los especialistas aclaran que no existe ningún tipo de prevención específica relacionada con hábitos de vida que pueda frenar la alopecia. El pelo se cae cuando se tiene que caer. A pesar de las creencias populares, algunas de ellas muy arraigadas, no influye en la calvicie ninguno de los siguientes gestos:

Llevar gomina

Tener el pelo corto o largo

Ingerir ciertos alimentos

Lavar mucho o poco el cabello

¿Cómo saber si uno se quedará calvo?

A la gran mayoría de hombres les preocupa la alopecia y con razón, ya que en un porcentaje muy elevado la padecen. El principal motivo que uno se encuentra es por la genética, la conocida alopecia androgénica que afecta en un 80% a los hombres. Pero no hay que temer, actualmente existen formas de combatirla.

En el caso de las mujeres el factor no suele ser tan claro como la genética sino que pueden ser de diversa índole, como: factores hormonales (hormonas predominantemente femeninas), tiroides, déficit vitamínico, ácido fólico, vitamina B12, vitamina D, zinc, etc. La forma que existe de sospechar que se sufrirá son las siguientes: