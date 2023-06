¿Cuánto dura la leche abierta en la nevera?

La leche ha estado presente a lo largo del tiempo en la dieta del ser humano, pese a que en los últimos años su consumo ha sido en parte sustituido por otras bebidas de origen vegetal, sigue siendo la reina de los desayunos. Esta bebida contiene un gran aporte de proteínas de valor biológico, así como nutrientes entre los que se encuentran el calcio o el fósforo. De hecho, se trata de un producto líquido con mucha proteína, una combinación que gusta mucho a las bacterias, por lo que aunque sea estéril, en el momento en que se abre empieza contaminarse con microorganismos del ambiente.

Más concretamente, la leche es un habitual en neveras y frigoríficos del planeta, ya que la consumen tanto los más pequeños como los mayores junto al café o el colacao. Son muchos los tipos de leche que se pueden adquirir, según gustos y necesidades. De hecho, en todos los supermercados el pasillo de los lácteos está repleto de envases de leche fresca, entera, desnatada, semidesnatada, sin lactosa, con omega 3, con fitoesteroles o enriquecida con calcio, y un largo etcétera.

Las posibilidades son infinitas y son precisamente esos procesos industriales los que después determinan su método de conservación. Esto significa que no todas las leches se mantienen en perfecto estado durante la refrigeración, al igual que no todos los envases protegen sus propiedades nutricionales. Por este motivo, hay que tener cuidado con la conservación de la leche porque beber leche en mal estado puede derivar en una intoxicación alimentaria y desencadenar en episodios de diarrea, fiebre, calambres estomacales, náuseas o problemas en el sistema inmunológico. Para evitarlo, lo mejor es conocer el tiempo de conservación de la leche una vez abierta, y respetarlo al pie de la letra.

Debido a las dudas que pueden surgir en la población en general, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una guía en la que da un seguido de recomendaciones sobre la conservación de la leche. Como se sabe, el envase original ayuda a conservar la leche lejos de microorganismos, luz, bacterias, aire etc... Sin embargo, una vez abierta está expuesta a muchos factores que alteran su vida útil.

Sin abrir el envase: Las leche uperizada y la esterilizada pueden conservarse de seis a nueve meses

Las leches comercializadas se distribuyen con todas las garantías higiénicas para que aguanten sin estropearse durante su vida útil. Por norma general, la leche fresca o pasterizada de tratamiento tradicional aguanta tres o cuatro días almacenada en frío, mientras que la de alta pasterización se puede conservar hasta quince días. Eso siempre que no se haya manipulado el envase. Por lo que hace a la leche UHT (uperizada), puede almacenarse a temperatura ambiente entre tres y seis meses, y la leche esterilizada puede alcanzar los nueve meses en las mismas condiciones.

Sin embargo, aunque no es muy común, a veces se puede dar el caso de que un envase cerrado esté hinchado. Esto se produce normalmente por un problema durante el envasado, en ese momento se crea un poro que permite el crecimiento de microorganismos que generan gas, como las levaduras. En este caso, al tratarse de un envase cerrado, lo mejor es llevarlo a la tienda para que lo cambien. No obstante, el problema suele aparecer cuando se deja un envase abierto en la nevera, porque no se consume demasiada leche o porque se olvida.

El olor o la textura de la leche puede indicar que el producto se encuentra en mal estado

La leche pasterizada recibe un tratamiento ligero que destruye las bacterias patógenas, pero no se esteriliza en ningún caso, por este motivo, se debe consumir en dos o tres días como mucho. Por su parte, la leche UHT y esterilizada, pese a que ha recibido un tratamiento más severo de esterilización, no debe consumirse si lleva más de cinco días en la nevera.

Para saber si una leche está en mal estado, lo recomendable es verterla en un vaso de cristal transparente y fijarse en su estado. Si la grasa se separa y flota, si aparecen puntos blancos que se adhieren a la superficie del vaso o si parece cortada, hay que desecharla. Otro indicativo puede ser el olor intenso o, como último recurso, se puede probar y ver si su sabor es el de siempre.

Según el tipo de envase

La leche que se comercializa puede estar envasada en tetrabrik o botellas, que pueden ser de plástico o de vidrio. En cualquiera de los casos, una vez abierto el envase, se rompe la barrera protectora que hay entre la leche y el medio externo. Tanto el formato como el cierre también se relacionan con la permeabilidad y protección del alimento. Las principales funciones de todos los recipientes son mantener una adecuada higiene, proteger los nutrientes y el sabor, reducir el deterioro y mostrar información del producto.

Las leches pasteurizadas se conservan en envases de cartón, botellas de plástico o envases de vidrio, y pueden almacenarse en nevera un máximo de cinco días. En cambio, la leche esterilizada o UHT va en tetrabrik, que proporciona protección a la luz y al oxígeno mientras permanece cerrado. Una vez abierto, sin embargo, el producto debe refrigerarse y consumirse en no más de 4 días.

Tiempo máximo que puede durar en la nevera una vez abierta