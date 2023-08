¿Es bueno el aceite de coco en la cocina?

El aceite de coco vale para todo, sirve para el pelo, para la cara, para la piel del cuerpo... y también para cocinar. No obstante, deja algunas dudas como ¿Es más saludable que el aceite de oliva? La respuesta es no. El motivo es que la grasa monoinsaturada y los antioxidantes del aceite de oliva virgen extra le confieren carácter cardiosaludable, pero no existen evidencias de este tipo con el aceite de coco.

Por ello, no hay duda de que el aceite por excelencia en las casas españolas es el de oliva, y muchas veces para freír se utiliza el de girasol pero el de coco es una grasa vegetal saludable que se puede utilizar como alternativa a otros aceites. Además, hay que tener en cuenta que está compuesto principalmente por ácidos grasos saturados, minerales, proteínas y nutrientes que aportan una gran cantidad de beneficios al organismo. Sin embargo, la opinión sobre si el aceite de coco es realmente beneficioso para la salud es motivo de debate entre los expertos en nutrición.

No obstante, todos coinciden en que el aceite de coco no es una mala grasa, ya que contiene un 80% grasas saturadas, de las cuales casi el 50% es ácido laúrico, una grasa fácil de asimilar por el cuerpo. Pero su alto índice de grasas saturadas genera preocupación entre algunos profesionales de la salud. El motivo es tan sencillo como que las grasas saturadas pueden elevar los niveles de colesterol LDL (conocido como "colesterol malo") y, en consecuencia, aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares si se consumen en grandes cantidades.

Por otro lado, los defensores del aceite de coco señalan que la mayoría de sus grasas saturadas son de cadena media, como el ácido láurico, que se metaboliza de manera diferente en el cuerpo en comparación con las grasas saturadas de cadena larga presentes en las grasas animales. Además, el aceite de coco tiene un punto de humeo relativamente alto, lo que significa que puede soportar altas temperaturas sin descomponerse y liberar sustancias dañinas. Esto lo convierte en una opción atractiva para freír y cocinar a altas temperaturas en comparación con otros aceites más inestables.

Características del aceite de coco

Estudios científicos han revelado que el aceite de coco es considerado una grasa no saludable, ya que contiene 86% de grasas saturadas, un número aún más elevado que el de la mantequilla (51%) o manteca (39%), lo que, por lo tanto, no beneficia a la salud.

Pero, ¿Por qué se les considera malos para la salud? Los alimentos ricos en grasas saturadas son considerados dañinos para la salud, ya que causan un aumento de los niveles de lipoproteína de baja densidad (LDL) en la sangre, lo que se conoce como "colesterol malo", el encargado de bloquear las arterias y provocar las enfermedades del corazón.

No obstante, a pesar de esto, las grasas saturadas algunas veces también suelen ser beneficiosas para la salud, ya que tienden a aumentar el "colesterol bueno" causado por la presencia de la lipoproteína de alta densidad (HDL), lo que evita el bloqueo de las arterias al ayudar a eliminar el colesterol malo transportándolo al hígado para su excreción.

Sin embargo, en España se ha recomendado que la ingesta de grasa no exceda el 27% de las calorías totales para prevenir el aumento de peso. El motivo es que una sola cucharada de aceite de coco tiene 6 veces más las calorías recomendadas para consumo. Incluso en diversas comunidades médicas opinan que los triglicéridos de clase media o "LDL" deben eliminarse de la dieta, ya que en alimentos procesados se convierten en grasas saturadas difíciles de asimilar por el cuerpo humano y que en lugar de mostrar beneficios, pueden resultar contraproducentes para la salud cardiovascular.

Beneficios de usar el aceite de coco para cocinar

Ayuda a adelgazar. Al contar con grasas de rápida absorción, el aceite de coco favorece la cetosis, es decir, hace que el cuerpo obtenga la energía de las grasas y no de los azúcares. Además, las propiedades termogénicas del aceite de coco aumentan el gasto energético, lo cual ayuda a acelerar la quema de calorías.

Aumenta el metabolismo y produce sensación de saciedad. Esto sucede porque el tipo de grasas del aceite de coco van directamente al hígado, favoreciendo así la quema de grasas.

Favorece la pérdida de grasa abdominal. Los ácidos grasos del aceite de coco, al ser de cadena media, no quedan tan almacenados en el cuerpo en forma de grasa como sí sucede con los ácidos grasos de cada larga que tienen otro tipo de aceites.

Mejora la salud cardiovascular . La grasa abdominal está relacionada con riegos cardiovasculares. Estos riesgos disminuyen si, en vez de tomar tanta cantidad de otro tipo de aceites menos saludables, se consume un poco de aceite de coco diariamente. Además, sus triglicéridos tienen la capacidad de aumentar los niveles de colesterol bueno y reducir los del colesterol malo.

Mejora la función cerebral . El aceite de coco genera cuerpos cetónicos que pasan por la sangre, aumentando la energía cerebral de los pacientes con Alzhéimer y disminuyendo así sus síntomas.

Su contenido en antioxidantes ayuda a mantener la salud celular y mantener al cuerpo joven.

y mantener al cuerpo joven. Elimina hongos, bacterias y virus patógenos. Gracias a su gran contenido en ácido láurico, el aceite de coco tiene la capacidad de acabar con hongos, bacterias y virus patógenos del organismo.

Desventajas de cocinar con aceite de coco