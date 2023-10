¿Meter la cucharilla en el microondas? Para calentar líquidos si

Por regla general, nunca se debe meter metal en el microondas, pero es cierto que son muchos los fabricantes que recomiendan meter una cuchara en el microondas, más todavía si es de metal. Pero, ¿Cómo es posible encajar estos dos conceptos?

Es algo que no viene de ahora sino que es desde hace ya tiempo, de hecho, seguro que más de un microondas lleva en la puerta una pequeña pegatina en la que aparece un vaso tachado y un vaso con una cuchara no tachado, por lo menos, en los microondas más nuevos si es así. Se trata de una recomendación que indica que si se va a calentar algo, especialmente un líquido, es preferible hacerlo con una cuchara en el interior. Aquí es donde surge la duda, ¿Entonces por qué siempre se ha dicho que es peligroso?

Desde la infancia a todo el mundo se le ha dicho que ni se le ocurra meter una cuchara en el microondas puesto que, al ser metal, puede ser incluso un peligro. Pero no es del todo verdad ya que, en el caso de las cucharas, parece haber una excepción que puede facilitar el hecho de calentar un vaso con líquido ya sea café, té o vaso de leche. La primera regla de todo microondas parece ser que no se pueden introducir objetos metálicos en el microondas, el motivo es que puede ser peligroso ya que se supone que pueden saltar chispas e incluso explotar. Por eso choca la advertencia que se encuentra en el interior de algunos microondas, hablando de la importancia de calentar los líquidos con una cucharilla corriente dentro. Y sí, se incluyen las de metal.

No obstante, lo que es más que evidente es que calentar líquidos en el microondas es una práctica común, y muchos optan por utilizar una cuchara o cucharilla al calentar tazas de café, tazones de sopa o cualquier otro líquido. Sin embargo, es importante abordar esta práctica con precaución y entender cuándo es segura y cuándo puede ser peligrosa.

En general, introducir una cucharilla de metal en el microondas no es una buena idea, ya que el metal puede causar chispas y dañar el horno de microondas. Esto se debe a que las ondas electromagnéticas del microondas interactúan con los objetos metálicos, creando arcos eléctricos que pueden causar incendios y daños a la unidad.

Entonces, si se trata de calentar líquidos en un recipiente con una cucharilla de metal, es importante retirarla antes de poner el recipiente en el microondas. Sin embargo, en el caso de las cucharillas de plástico o cerámica, generalmente son seguras para calentar líquidos en el microondas, el motivo es que estos materiales no reaccionan de la misma manera que los metales cuando se exponen a las microondas. Aun así, es esencial seguir algunas pautas de seguridad:

Hay que asegurarse de que la cucharilla o utensilio sea apto para microondas y esté en buen estado. Las cucharas agrietadas o dañadas pueden liberar sustancias nocivas en los alimentos o líquidos calentados.

No dejar la cuchara en el líquido mientras se calienta, ya que esto podría provocar un sobrecalentamiento localizado y causar ebullición repentina, lo que puede ser peligroso.

Vigilar de cerca el líquido mientras se calienta en el microondas para evitar derrames o derrames accidentales.

Evitar calentar líquidos hasta que hiervan intensamente, ya que esto puede provocar derrames y salpicaduras al abrir la puerta del microondas.

Por qué sí se puede calentar una cuchara metálica pero no otros utensilios de metal

La recomendación general de no calentar objetos metálicos en el microondas se debe a que este material protege a los alimentos de la propia acción del aparato. Es decir, con un cuenco metálico no se lograría calentar la comida. Según la potencia, tiempo y forma del objeto, podría producirse un arco, además, el metal refleja las microondas, lo que, de mantenerse en funcionamiento, podría estropear el aparato.

No obstante, aunque suene paradójico más peligroso resulta calentar un simple vaso o taza con líquidos como agua, café, té, zumo, caldo o un refresco, de hecho, todos los fabricantes lo advierten, incluso dándole más importancia que al hecho de calentar o no metal. Mensajes similares se pueden leer en otros fabricantes populares como Candy ("Calentar bebidas en el microondas puede que prolongue la ebullición por lo que ha de tenerse cuidado al coger el recipiente") o Whirlpool, que incluye además indicaciones más completas.

El problema, y potencial peligro, es que los líquidos se pueden calentar en el microondas por encima del punto de ebullición sin que se vea, sin que salgan burbujas. Esto puede provocar un desbordamiento repentino al tocarlo o moverlo, con el riesgo de producir incluso quemaduras de cierta gravedad. Por ello, con el fin de evitarlo, los fabricantes recomiendan remover primero ligeramente el líquido, dejar la cucharilla dentro y calentarlo con ella, siempre en el centro. Una vez el aparato haya terminado, conviene esperar unos segundos antes de volver a remover con cuidado.

¿Y por qué la cuchara puede ser metálica? Simplemente porque, al estar cubierta por el líquido y dentro de un recipiente de otro material, las microondas no van a 'rebotar', algo a lo que ayuda además la propia forma de la cuchara. El motivo es que, al no tener salientes, siendo la cuchara redondeada y sin partes apuntadas no se producirán chispas. Es importante además procurar que la cuchara nunca toque las paredes o techo del aparato, y que el material del vaso o taza sí sea apto para microondas. También se aconseja evitar recipientes de cuello o boca estrecha o de paredes totalmente rectas.

¿Cuál es la función de la cuchara?

Al ser de metal, la cuchara conseguirá disipar el calor que recibe de modo que se distribuye mejor en el líquido y con ello, se evita el sobrecalentamiento. Además si se utiliza una cuchara, el líquido se podrá calentar más rápido dado que el calor se reparte mejor. Pero ¿y qué diferencia hay con el resto de metales? Principalmente la diferencia se encuentra en la forma redondeada de las cucharas que evita que los electrones acumulen campos eléctricos de modo que no ocurre nada por usarlas en el microondas.

Sin embargo, no ocurriría lo mismo con un tenedor o un cuchillo pues, al tener una forma puntiaguda, podrían atraer la electricidad y con ello se produciría los chispazos que pueden hacer que el microondas se rompa. Eso sí, la cuchara debe estar, al menos, a 2 centímetros de la puerta y de las paredes del electrodoméstico.

Pero, ¿Por qué se puede poner una cuchara en el microondas si siempre han dicho que no hay que meter metales en el microondas? Porque la recomendación de evitar introducir objetos de este material en el interior es cierta. Pero la cuchara es una excepción. No hay que olvidar que la recomendación viene porque hacer este gesto puede librar de un eventual accidente que podría acarrear quemaduras. Resulta así porque meter una cuchara en la taza o el vaso ayuda a evitar el sobrecalentamiento.

Al meter una cuchara en el vaso o taza no aparecen las burbujas pero, al sacarlo, puede hervir de manera repentina y saltar a cualquier parte del cuerpo: manos, brazo, cara... Sin embargo, una vez que se eche cualquier cosa (azúcar, café, galletas, té...) en el interior del recipiente, este efecto se diluye. Por ello, si se mete la cuchara en el vaso desde un principio se evita que esto pueda ocurrir. La duda, entonces, es si prevenir este eventual accidente compensa el hecho de que el metal pueda provocar chispazos que estropeen el microondas. Pues con la cuchara no hay problema, ya que al ser de forma redondeada, los electrones no forman campos eléctricos, lo que sí sucede en caso de tenedores o cuchillos.

¿Qué pasa con el papel de aluminio?

Otra de las incógnitas que puede aparecer con este descubrimiento puede ser el uso del papel de aluminio que se desaconseja dentro del microondas aunque sólo cuando está arrugado. Esto se debe a la misma explicación que la cuchara porque si el papel está completamente liso no pasará nada, como por ejemplo cubriendo un plato, pues con la más mínima arruga podría atraer la electricidad.