¿Qué hábitos que pueden dañar los riñones?

Los riñones son los órganos responsables de filtrar los desechos y el exceso de líquido para eliminarlos a través de la orina, lo que quiere decir que son vitales para la salud del organismo. Ahora, ¿Cuáles son los hábitos que dañan los riñones? Es algo importante de conocer ya que, a pesar de que los riñones son esenciales para la salud y el bienestar, a menudo muchos ignoran ciertos hábitos que pueden condicionar su adecuado funcionamiento. Ahora bien, también es importante recordar que se puede llevar una vida relativamente normal con tan solo el 20% de su función renal. De este modo, aunque los riñones están deteriorándose de manera gradual, puede darse el caso de que la persona afectada no sea consciente de ello hasta que el problema esté muy avanzado.

Con una merecida fama de eficiencia, los riñones suponen una rara avis dentro del organismo, ya que no son muchos los órganos que están presentes a pares, pues sólo los pulmones aparecen por duplicado. Sin embargo, al contrario de lo que sucede con los pulmones, la calidad de vida puede no verse afectada por el hecho de no tener uno de los dos riñones. Una realidad halagüeña que merece la pena recordar para mantener el ritmo de donación, pero también comprender y conciencia para mimar a los riñones. Elemento clave en la filtración de la sangre y la eliminación de desechos, el trabajo de los riñones es primordial para excretar toxinas. También es un órgano que sirve de balanza en distintos equilibrios, tanto hídricos como electrolíticos, ajustando las cantidades de agua en el cuerpo, así como de distintos minerales.

Por esta misma razón, también ejerce un papel de control en la regulación de la presión arterial, otra de sus grandes funciones. Sin embargo, no es sólo juez y parte sino que también secreta distintas hormonas como la eritropoyetina, que fomenta la producción de los glóbulos rojos, así como la vitamina D. En cierto modo, los riñones son una suerte de balanza o de control de determinadas sustancias, siendo relevante en la homeostasis corporal.

Como se ha dicho ya en numerosas ocasiones, no hay organismo que no se resienta ante las dietas desequilibradas y el riñón, por su papel fundamental de filtrador, es uno de los más afectados. En este caso, las dietas ricas en sodio, pero también las que abusan de los azúcares, complican sus funciones. El motivo es que, en ambos casos, se ven relacionadas con un incremento de la presión arterial, pudiendo desembocar en hipertensión. Además, en el caso de los azúcares, supondría un riesgo acrecentado de desarrollar diabetes, una de las enfermedades que más vinculación guarda con el riñón.

Aquellos que tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad renal incluyen personas con diabetes, presión arterial alta, enfermedad cardíaca o antecedentes familiares, enumera el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales. Por lo que para cuidar de los riñones es importante controlar estos factores de riesgo.

Hábitos que pueden dañar los riñones