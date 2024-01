¿Cómo deben cuidarse las pestañas adecuadamente?

Las pestañas son una parte esencial de la mirada y tienen una parte funcional ya que protegen al ojo de impurezas externas y filtran la luz del sol. Además, desde hace un tiempo a esta parte, tener unas pestañas largas, densas y curvadas se ha convertido en el deseo de muchas personas porque le aportan a la mirada profundidad, magnetismo y sensualidad. Pero por encima de todo las pestañas hay que cuidarlas y nunca maltratarlas.

Por ello, es importante tener claro que existen algunos cuidados básicos que se pueden implementar en la rutina de belleza para alargar y nutrir las pestañas. Si bien algunos pueden pensar que no requieren mucho mantenimiento, cepillarlas y aplicarles algunos productos resulta útil para mejorar su aspecto. No hay que olvidar que tener unas pestañas largas y fuertes es una cuestión de salud ya que ayudan a prevenir la entrada de microorganismos y partículas a los ojos que pueden causar infecciones, irritación y comezón.

No hay que olvidar que, por naturaleza hay personas que tienen buenas pestañas y otras que no y los cuidados que requieren son diferentes. También es cierto que la diferencia entre unas pestañas atendidas y unas que no es importante. Unas pestañas bien cuidadas estarán más pobladas, alargadas, curvas y con un color intenso. Serán unas pestañas que agranden el ojo, marquen la mirada y aporten personalidad a la mirada. Hace que los ojos parezcan más despiertos, más intensos y con mayor vitalidad.

Recomendaciones para cuidar las pestañas

Evitar el uso excesivo de maquillaje : La acumulación de residuos de máscara de pestañas y otros productos puede debilitar las pestañas, haciendo que se vuelvan quebradizas y propensas a la caída. Por ello, hay que asegurarse de retirar cuidadosamente el maquillaje de las pestañas al final del día con un desmaquillante suave para evitar cualquier irritación.

Crema solar: utilizar este producto a diario en la zona de los ojos y reaplicarlo cada 2 o 3 horas.

utilizar este producto a diario en la zona de los ojos y reaplicarlo cada 2 o 3 horas. Productos de tratamiento para las pestañas: que las reparen, revitalicen y estimulen su crecimiento.

que las reparen, revitalicen y estimulen su crecimiento. Alimentación: La nutrición desempeña un papel vital en la salud de las pestañas. Una dieta equilibrada rica en proteínas, vitaminas y minerales contribuye al fortalecimiento de las pestañas desde dentro. Algunos alimentos como pescado, huevos, frutas y verduras son ricos en nutrientes esenciales que promueven el crecimiento y la salud de las pestañas.

Qué cosméticos utilizar como tratamiento