¿Qué hábitos aceleran el envejecimiento?

Cumplir años, las arrugas, las canas son algo que todas las personas en algún momento van a vivir pero no todo el mundo lleva igual los años. La salud es primordial, especialmente a partir de cierta edad, porque de qué sirve llegar a los 100 si no se tiene salud ni felicidad. En un momento en el que conceptos como longevidad y envejecimiento saludable acaparan el interés de numerosas empresas e investigaciones, cada vez se conoce más sobre los hábitos que tiene un mayor impacto en el deterioro del cuerpo. Tanto es así que hay que tener claro que un comportamiento saludable produce una disminución del 46% en el riesgo de muerte.

Lo que es evidente es que el envejecimiento es un proceso natural que todo el mundo experimenta, sin embargo, hay que saber que uno puede influir en la velocidad a la que su cuerpo envejece mediante las acciones y elecciones diarias. Si bien es conocido la importancia de comer bien y hacer ejercicio durante todas las etapas de la vida, se vuelve especialmente importante a partir de los 50 años, ya que el organismo empieza a entrar en una fase madura en el que las enfermedades crónicas empiezan a ser más factibles.

Pero, ¿Qué es la vejez? La vejez es el resultado de un proceso de degradación ocasionado cuando las macromoléculas del organismo (células, proteínas, tejidos) acumulan tantos daños con el paso del tiempo que pierden su función. Es algo inevitable y, por tanto, llegar a la vejez con un buen estado de salud es el propósito de la mayoría, y es que todo el mundo quiere vivir los últimos años de vida alejados de enfermedades. Lo que también está claro es que a partir de los 50 se comienza a notar de forma más acusada el paso del tiempo, aunque es una edad en la que se pueden hacer cambios significativos para la salud que ayudarán a estar más sanos. Tanto es así que numerosos estudios señalan que entre los 45 y 50 años los hombres empiezan a perder gradualmente masa muscular a un ritmo de aproximadamente un 12-15% por década hasta la octava década. La sarcopenia, el nombre que recibe este proceso, es uno de los efectos del envejecimiento y este problema aumenta el riesgo de caídas y fracturas. Por eso, para que este proceso no se acelere es importante hacer ejercicio de fuerza con regularidad, además, la actividad física proporciona múltiples beneficios al cuerpo, el corazón y la mente. Principalmente, contribuye a la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes.

Qué es el envejecimiento

El envejecimiento es un proceso físico, metabólico y funcional por el que las moléculas y células del organismo van deteriorándose poco a poco, esto provoca un descenso en las capacidades físicas y mentales de la persona. Es obvio, que se trata de una consecuencia inevitable, inherente a la vida y, lo más importante, irreversible. Todas las personas lo enfrentan conforme van pasando los años, pero ciertos hábitos pueden acelerar significativamente este proceso, especialmente después de los 50 años. Aunque a partir de cierta edad es más notable, siempre los hábitos que se realizan contribuyen a incrementar el envejecimiento del organismo, o a ralentizarlo. También hay que tener claro que no es posible recuperar el deterioro celular que ya se ha producido. Además, existen varios tipos de envejecimiento.

¿Qué es el envejecimiento activo? El envejecimiento activo o envejecimiento saludable es el proceso de optimización de la salud para mejorar la calidad de vida y retrasar los signos de la vejez. Son por lo tanto, todos aquellos esfuerzos que una persona hace para que el paso del tiempo afecte lo menos posible a su organismo. Y, por su parte, ¿En qué consiste el envejecimiento prematuro? Al contrario que el anterior, el envejecimiento prematuro consiste en un conjunto de factores internos y externos que provocan daños en el organismo. Aunque el tiempo es uno de los mayores responsables, el envejecimiento prematuro viene determinado por hábitos de la persona que alteran su esperanza de vida.

Peores hábitos para el envejecimiento