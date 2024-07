Con la llegada del verano, se abre paso al de calor y al buen tiempo, y con ello, llegan las escapadas a la playa. Y, cuando uno va a la playa o observa a la gente puede descubrir que hay varios tipos de personas: los que se tumban al sol y no se levantan, los que se pasan el tiempo en el agua y aquellos que pasean por la orilla. Hay que tener claro que todos son buenos pero el hecho de caminar por la playa es beneficioso para la salud. Por ejemplo, solo escuchar el sonido del mar y disfrutar del paisaje mientras se camina hace que la mente se despeje y consiga alcanzar ese relax tan ansiado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las playas no son completamente planas sino que tienen cierta inclinación al mar. ¿Por qué es un detalle importante? Porque esto puede hacer que, si se pasea paralelo a la orilla, a lo largo de esta, el cuerpo se desequilibre al caminar, forzando las articulaciones y haciendo que se soporte más peso en una de las piernas y doblando los tobillos.

Es más que evidente que la sensación de la arena bajo los pies puede tener un efecto positivo en la mente y el bienestar general debido al contacto directo con la superficie de la tierra. Tanto que el sonido del mar y el contacto con la naturaleza pueden reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la creatividad. Esta práctica, conocida como "earthing" o "grounding", implica estar en contacto directo con la tierra, arena u otras superficies naturales sin usar calzado, es beneficiosa porque puede reducir la inflamación, mejorar el sueño y fortalecer los músculos de los pies y las piernas. Por otra parte, implica mayor esfuerzo muscular y articular, debido a la superficie irregular de la arena, lo que fortalece los músculos de las piernas y los pies.

Beneficios de caminar descalzo por la playa

E jercicio físico: La superficie desigual de la arena proporciona una resistencia natural que obliga a los músculos de los pies y las piernas a trabajar más de lo habitual. Esto puede ayudar a fortalecer los músculos, mejorar la estabilidad y la coordinación, y aumentar la flexibilidad de los pies y tobillos. Además, la actividad de caminar sobre la arena puede quemar más calorías que caminar sobre superficies planas, contribuyendo a una mejor condición física general.

A yuda a adelgaza r: Andar por la playa, al igual que andar por el paseo marítimo, ayuda a adelgazar. Es evidente que cada vez se anda menos de forma natural por el estilo de vida, y caminar es fundamental. Si además esto se hace descalzo sobre tierra y naturaleza, los beneficios son innumerables. No obstante, es indiferente estar calzado o descalzo ya que de ambas maneras se queman calorías. De hecho, la Organización Mundial de la Salud aconseja realizar actividad física moderada al menos 150 minutos a la semana, algo que en verano se puede alargar.

Aleja el riesgo de lesiones : El motivo es que al caminar descalzo por la playa las articulaciones sufren menos y aumentan su fuerza.

Fuerza: Caminar por la playa requiere más esfuerzo de las piernas y brazos, lo que se traduce en más fuerza ejercida desde músculos, tendones y articulaciones. Además, al tratarse de una superficie inestable se fortalecen los músculos del pie y el tobillo.

R elajación y r educción del estrés : Caminar por la playa en un entorno idílico, con tiempo por delante y calma puede ayudar a que se reduzca el estrés crónico al que somete la vida diaria, lo que permitirá que se duerma mejor y se esté en un estado de calma. El contacto directo con la naturaleza, combinado con el sonido rítmico de las olas y la sensación de la arena, puede inducir un estado de calma y tranquilidad, algo que puede ayudar a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejorar el estado de ánimo.

Fortalece los huesos : Como consecuencia de la exposición al sol ya que favorece la absorción de vitamina D, que es responsable, a su vez, de la absorción del calcio. Y también, un mayor aumento del impacto al caminar sin calzado mejora la densidad ósea.

Beneficios para la piel y la circulación: La arena actúa como un exfoliante natural, eliminando las células muertas de la piel y dejándola más suave. Además, el agua del mar puede ayudar a desinfectar y curar pequeñas heridas y abrasiones en los pies. La combinación de caminar y el efecto masajeador de la arena puede estimular la circulación sanguínea en los pies y piernas, promoviendo una mejor oxigenación de los tejidos y una mayor eliminación de toxinas.

Propiocepción: La inestabilidad que se produce al caminar por la arena crea un entorno adecuado para reeducar y estimular la actividad neuromuscular en las extremidades inferiores. Esto es especialmente beneficioso si se han sufrido lesiones previas.

Reconectar con la naturaleza: Desde un punto de vista holístico, caminar descalzo por la playa puede ayudar a reconectar con la naturaleza y fomentar un sentido de pertenencia y bienestar. Este acto simple puede proporcionar una sensación de libertad y alegría, recordando la importancia de tomar tiempo para disfrutar de las maravillas naturales.

¿Qué es mejor? ¿Caminar descalzo por la orilla o por arena blanda?

Caminar descalzo por la arena blanda

La arena blanda es una superficie con una alta capacidad de absorción, inestable e irregular. Estas características van a hacer que cuando se camine descalzo por ella, toda la musculatura tenga que realizar un esfuerzo mayor para mantener la estabilidad del cuerpo, principalmente en la articulación del tobillo. Por este motivo, en ocasiones puede ser beneficioso para la rehabilitación o el fortalecimiento de ciertas estructuras, pero en otros casos, puede ser el causante de lesión.

La alta capacidad de amortiguación que presenta la arena es beneficiosa a la hora de proteger las articulaciones de los impactos, pero también genera una mayor tensión tanto en la planta del pie como en la musculatura de la parte de atrás de la pierna. Pero, como punto negativo hay que tener en cuenta que durante la vida diaria se suele llevar calzado con un poco de tacón y, al caminar descalzo por la arena uno va completamente plano y el talón se hunde. Esta situación genera una mayor tensión en toda la musculatura posterior, lo que puede ocasionar algunas lesiones como fascitis plantar, sobrecargas en gemelos, problemas de rotura del tendón de Aquiles y tendinopatías, etc.

Caminar por la orilla

Si se habla de caminar por la orilla, uno puede observar que la arena presenta una mayor consistencia. En este caso no se tiene el problema del hundimiento del pie y, como consecuencia, un aumento de tensión muscular. Tampoco se tiene el problema de inestabilidad ya que la arena es mucho más compacta y estable. Entonces, ¿Cuál es el problema El mayor inconveniente que se puede encontrar al caminar por la orilla es la inclinación. La mayoría de las orillas de las playas no son completamente planas, por lo tanto, al caminar sobre ellas se está desequilibrando el cuerpo, obligando a las articulaciones a trabajar en una angulación que no es normal para ellas. También se obliga a una de las piernas a soportar más peso que la otra. Uno de los tobillos tendrá que caminar ‘doblándose’ hacia fuera, mientras que el otro lo hará hacia dentro, y así con el resto de las articulaciones del miembro inferior.

Recomendaciones y cuidados