Elegancia y espanto en la alfombra roja de los Premios Forbes 2025
Los influencer nos muestran las tendencias que arrasarán esta temporada.
Claudia Martínez
La influencer Claudia Martínez, conocida por su participación en programas como Supervivientes o la Isla de las Tentaciones ha optado por un traje más atrevido del color de la temporada. El look está compuesto por un pantalón recto de tiro bajo largo hasta el suelo, una chaqueta terminada en forma de corset y ajustada en la cintura, con una camisa de rayas negras y una corbata del mismo tono que le daba un estilo más desenfadado.
Martina Y Daniela Meroño
Las hermanas Meroño, hijas de la ganadora de la quinta edición de Master Chef Celebrity, Raquel Meroño, asistieron a los premios combinadas con un clásico “Black and White". En el caso de Martina ha escogido un vestido compuesto por una parte de arriba en negro anudado en la espalda y con un escote en pico muy pronunciado. La falda blanca, por debajo de las rodillas con un poco de vuelo, tiene un lazo en la zona de la cintura que estiliza su figura. Para el pelo ha optado por un “clean look” con el que centra el protagonismo en el vestido. Por su parte, Daniela ha optado por un vestido negro, corto y de palabra de honor con dos solapas blancas en la zona del pecho que le da un toque especial al vestido. En cuanto al pelo, se lo ha dejado suelto y natural como solemos verla en sus videos de las redes.
Elena Gortari
La ifluencer, Elena Gortari fue una de las mejores vestidas de la noche, siguiendo de nuevo la tendencia “black and white" pero con toque más elegante. Su opción fue un vestido largo con cuello halter, que se ajustaba perfectamente a su figura resaltando sobre todo su cintura. En la parte inferior tenía bordadas unas flores blancas estilo joya que se iban dispersando más en la parte superior y le daban un diseño especial al vestido.
Mishel Gerzig
Mishel Gerzig, influencer y conocida en las redes por el apoyo incondicional en cada partido a su marido Thibaut Courtois, optó por un estilo “motero" nada usual en sus looks. El vestido corto de cuero negro negro es ceñido y de palabra de honor con escote en en forma de pico y una abertura en la zona central del abdomen. La falda, también tiene una forma diferente, terminada en forma de semicírculos. Lo ha combinado con un efecto mojado en el pelo y unos pendientes largos y de brillos que no pasaron desapercibidos.
Fabiana Sevillano
Fabiana Sevillano, una de las infleuncer que más está creciendo en seguidores en los últimos meses, optó por un look con un color más arriesgado y llamativo, saliéndose de los colores oscuros del resto de los creadores de contenido que pasaron por la alfombra. El vestido de color azul cielo y con una tela brillante estilo seda que tanto hemos visto en las pasarelas de la Fashion Week de Madrid, tiene un diseño sencillo en la parte de delante, cogido al cuello y con un escote en pico poco pronunciado deja una espalda completamente abierta espectacular.
Aida Domènech
Dulceida por su parte, optó por un traje completo con un diseño “Oversize" que veremos mucho en las tiendas durante esta temporada. Compuesto por una americana cruzada en tono gris marengo y unos pantalones de traje a juego. Lo combinó con una camisa del mismo tono y una corbata azul marino con rayas,
Melyssa Pinto
Melyssa Pinto, también optó por un conjunto de un color más llamativo. El diseño en tono verde esta compuesto por una blusa sin mangas con la espalda descubierta, escote pronunciado y una tira joya que pronuncia su cintura y estiliza su silueta. Los pantalones son de estilo palazzo y a conjunto con la blusa.
María Martín
María Martín, una de las influencers representadas por Vertical, la agencia de María Pombo, que está creciendo en redes por sus looks y combinaciones de estilos en sus videos, ganó el premio Best New Content Creator de la Gala. Para la ocasión se decantó por un look completamente acertado. El vestido largo del color de la temporada esta compuesto por una parte superior con hombreras y escote cerrado de cuello alto que termina en la zona de la cintura con dos cut outs en los laterales y con un drapeado desde la parte superior, que le hacen una figura de reloj de arena espectacular. La pate de la falda es ajustada y con un drapeado en la parte central que forma un diseño diferente y especial. El vestido tiene un escote en la espalda espectacular que la coronan como uno de los vestidos más espectaculares de la alfombra de lo Forbes.
Marta Pombo
Marta Pombo ganadora en la categoría Best Inspiring Woman Creator, optó por un vestido corto en color blanco con un diseño muy bien estructurado. El diseño es de manga larga con cuello alto, pero con un corte en la parte del pecho que hace que parezca el escote en pico. La parte de la falda es recta y por encima de las rodillas.
María G. de Jaime
María G. de Jaime, se decantó por un diseño bastante similar al de su amiga Marta. Optó por un vestido corto blanco, bastante holgado y sin mangas, con un cuello alto y doblado que le daba un toque de personalidad al look. Lo combinó con un collar y pendientes largos y un clean look que le dejaba todo el protagonismo al vestido.
Anna Padilla
Anna Padilla optó por un vestido joya con tirantes y un estampado floral en tonos marrones con vuelo en la parte inferior. Lo combinó con unas sandalias doradas y en el pelo unas ondas desenfadas que le daban un tono más informal al look.
Ana Brito
Ana Brito, presentadora del exitoso podcast con Xuso Jones, optó por un vestido que no le favorecía en absoluto. Con una tela estilo satén brillante, estaba formado por dos partes, la zona superior con una especie de corpiño de palabra de honor con una forma diferente y llamativa en el escote. La falda comenzaba en la parte baja de la cadera, con un corte horizontal nada favorecedor que no le estilizaba la figura.