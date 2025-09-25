Elegancia y espanto en la alfombra roja de los Premios Forbes 2025

2 / 12

Martina Y Daniela Meroño

Las hermanas Meroño, hijas de la ganadora de la quinta edición de Master Chef Celebrity, Raquel Meroño, asistieron a los premios combinadas con un clásico “Black and White". En el caso de Martina ha escogido un vestido compuesto por una parte de arriba en negro anudado en la espalda y con un escote en pico muy pronunciado. La falda blanca, por debajo de las rodillas con un poco de vuelo, tiene un lazo en la zona de la cintura que estiliza su figura. Para el pelo ha optado por un “clean look” con el que centra el protagonismo en el vestido. Por su parte, Daniela ha optado por un vestido negro, corto y de palabra de honor con dos solapas blancas en la zona del pecho que le da un toque especial al vestido. En cuanto al pelo, se lo ha dejado suelto y natural como solemos verla en sus videos de las redes.