Fabiola Martínez presenta el mercadillo solidario imprescindible para estas Navidades

Fabiola Martínez animó este miércoles en el programa Es la mañana de Federico de esRadio a acudir al mercadillo navideño solidario de la Fundación Kike Osborne, We & Co. Christmas Market, que se celebrará el 28, 29 y 30 de noviembre en el Hotel Hyatt Regency de Madrid (Paseo de la Castellana, 57).

Este año encontraremos un formato diferente con marcas de primer nivel que colaboran con la Fundación y que contarán con su propio stand: moda, complementos para hombres y mujeres, así como infantil, además de decoración. Los más pequeños podrán disfrutar de una divertida agenda de actividades que incluye actuaciones de magia y la presencia de Papá Noel y sus elfos.

El market tendrá oferta gastronómica con menú solidario y degustación de paellas.

La Fundación Kike Osborne se fundó en 2009 tras el nacimiento de Kike, el primer hijo de Bertín y Fabiola, constituyéndose como una plataforma de ayuda a todas las familias que se ven inmersas en las dudas que supone la llegada a la familia de un niño con discapacidad.

Desde su origen se han modificado los estatutos para poder dar cobertura no solo a las familias de niños, sino también de adultos con cualquier discapacidad o necesidad especial. Se trata de una plataforma de ayuda a las familias de personas con discapacidad que cubre todo el ciclo de vida de sus hijos y que a lo largo de su historia ha dado apoyo a más de 30.000 familias.