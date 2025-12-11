Disfraces y otros desastres de la alfombra roja de los Premios Ídolo 2025
Vuelven los galardones organizados por Aida Domènech, Dulceida, después de los problemas de la organización con la Generalidad Valenciana. Aunque la intención era trasladarlos a Valencia durante tres ediciones, las secuelas económicas y sociales de la DANA que azotó la región en octubre del año pasado hicieron que el evento volviera a Madrid. El recinto IFEMA acogió este jueves los premios a los creadores de contenido de nuestro país, que este año también se expandieron a Argentina.
El diseñador Eduardo Navarrete, que siempre se atreve a romper las normas, con un diseño compuesto por camisa blanca y corbata negra con vestido negro superpuesto con silueta de sirena.
Anita Matamoros sacó su lado más gótico para desafiar la temática del evento: el cielo. "Si la temática es cielo, yo elijo ser un ángel caído", confesó en sus redes sociales, explicando que se enteró tarde del dress code.
Nuria Adraos, maquilladora profesional, sacó su lado más artístico con un vestido de gala de otro siglo que le ayudaron a diseñar sus propios padres.
Magdalenta, la estrella de TikTok conocida como Magdalenita, adora los tocados y llamar mucho la atención.
Sofía Suescun, una novia/monja influenciada por Lux, el nuevo disco de Rosalía.
Tampoco le debó llegar la carta a Lola Lolita, que se alejó del cielo para llegar a los premios vestida al más puro estilo novia de luto con su velo incluido.
Más negro con Verdeliss, que tras terminar un año increíble tras proclamarse campeona de España de los 100 kilómetros, se enfundó un mono entre lo arreglado y lo deportivo.
Lalachus no podrá comerse las uvas este año en las Campanadas de Televisión Española después de que la cadena eligiera a Andreu Buenafuente y Silvia Abril como sustitutos, así que se puso sus mejores galas para los Premios Ídolo. Ella sí respetó la temática y le hizo un homenaje a las nubes.
Madame de Rosa posó en 2024 sin ningún tipo de pudor enseñando las nalgas, así que este año ha decidido ir un poco más tapada aunque fiel a su norma de no vestir nunca básica.
Sara Fructuoso dio un consejo para las alfombras rojas: ser tú mismo, sentirte segura y arriesgar porque de verdad quieras y no por lo que la gente espera de ti.
Ana Moya encontró en la alfombra roja el escenario ideal para presumir de embarazo.
Bea Carpio ha pasado varios meses diseñando su propio vestido homenaje a varias obras de arte.
Teresa Andrés y su marido Ignacio Ayllón, dos ángeles caídos del cielo aterrizando en IFEMA.
La cantante Ruslana dejó el trabajo a su estilista haciendo un homenaje a su diseñadora favorita: Vivienne Westwood.
Martha Caballero, nominada al Mejor podcast con ‘True crime’.
Mar Lucas, con vestido de gasa morado y zapatos de plataforma transparente.
Dulceida, la reina y organizadora del evento, respetó su propio dress code con un vestido azul cielo.
Spiderman con el traje de Nochevieja.